Cum e iarna în Finlanda, unde „codul roşu” ar trebui să ţină jumătate de an. „La minus 34 de grade Celsius, niciun drum nu a fost blocat“

Alina Sînziana Filipoaia, de 25 de ani, o româncă stabilită în Finlanda, ne povesteşte cum trec iarna locuitorii de la Cercul Polar. De obicei, spune ea, prima zăpadă cade la începutul lunii octombrie şi se topeşte la sfârşitul lui aprilie sau începutul lunii mai. Practic, ar trebui la zona de nord a ţării să fie sub Cod Roşu jumătate de an.

„Nu ninge în fiecare zi, dar sunt căderi masive de zăpadă cam la fiecare două – trei săptămâni. De obicei, se monitorizează foarte atent condiţiile meteo pentru a se acţiona în consecinţă. Niciodată autorităţile de aici nu sunt luate prin surprindere“, spune românca.

În săptămâna care se încheie astăzi temperatura a scăzut până la minus 33 – minus 34 de grade Celsius, iar viscolul a făcut ravagii, însă niciun drum nu a fost blocat.

Când sunt căderi masive de zăpadă, spune Alina Sînziana Filipoaia, s-au curăţat străzile în flux continuu. „Aici, totul este foarte bine organizat şi nu prea se abat de la reguli, doa în cazul în care sunt schimbate rutele transportului în comun. Sunt hărţi cu străzile oraşelor pe categorii de mentenanţă: prioritare sunt drumurile principale şi străzile pe care circulă mijloacele de transport public. Abia după ce acestea sunt deszăpezite urmează arterele secundare şi zonele rezidenţiale. Însă niciodată nu e voie să se întârzie mai mult de trei zile“, povesteşte românca.

Drum în Finlanda FOTO Daniel Podea

Nu a auzit ca vreodată să fie blocate drumurile mai multe zile. Au fost situaţii însă când s-au semnalat întârzieri în ceea ce priveşte transportul public. „În general, sunt foarte prompţi. Din ce am observat, plugurile deszăpezesc în special noaptea, pentru a evita blocarea traficului“, spune ea.

Nu doar autorităţile au obligaţii în Finlanda pe timpul iernii. Proprietarii de case sunt responsabili şi de căile de acces, dar şi de trotuare. La bloc, asociaţiile de proprietari se ocupă de întreţinerea căilor de acces.

Trotuarele şi parcările din faţa instituţiilor şi a magazinelor sunt menţinute în stare bună de firme private. „Se evită treaba de mântuaială pentru, că oriunde pe spaţiul public, dacă o persoană cade şi se accidentează, are dreptul să depună plângere şi să ceară daune. Aşadar, e mai ieftin să se facă treaba bine, decât să se plătească despăgubiri.

De exemplu, dacă eşti în drum spre muncă, angajatorul e cel care plăteşte facturile medicale şi acoperirea daunelor, dacă se întâmplă în faţa blocului - compania care se ocupă de întreţinere, iar dacă e pe un spaţiu de care se îngrijeşte municipalitatea atunci ea plăteşte“, explică românca.

Alina Sînziana Filipoaia, de 25 de ani, originară din Suceava, locuieşte din 2012 în Laponia. Era studentă la Facultatea de limbi străine din cadrul Universităţii Bábes Bolyai din Cluj, unde învăţa finlandeza şi norvegiana. „Am vrut să plec în Finlanda doar câteva luni pentru a învăţa bine limba“, începe povestea tinerei.

„Era viscol în România când am plecat, era pe 12 – 13 decembrie, şi tata m-a condus la gară şi mi-a zis: «Poate o să rămâi împotmolită», dar nu a fost aşa. Am ajuns în Finlanda, unde era mai cald ca în ţară. Dar nu a durat mult şi în ajunul Crăciunului temperatura a scăzut până la minus 28 de grade Celsius“, povesteşte ea cum a trecut de primul an la Polul Nord.

Vreme de mai bine de un an a fost babysitter la o familie de ruşi. Aşa că, în loc să aprofundeze limba finlandeză, a învăţat rusa. Nu a durat mult până când să se îndrăgostească de ţara lui Moş Crăciun şi a aplicat la o facultate de management în turism. Aşa a avut ocazia să facă o perioadă practică la unul dintre cele două complexe de vacanţă din Rovaniemi, la Santa Park.

Foarte mirată a fost când a descoperit că fiecare locuinţă are câte o saună, la care au acces, în mod gratuit, toţi locatarii. La fel se întâmplă şi cu maşina de spălat şi cu uscătoria. „Ceea ce în România este un lux, aici este ceva normal“, consideră tânăra.

