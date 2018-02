Cele trei femei care au bătut un elev într-o şcoală din Constanţa, reţinute

Marţi, 30 ianuarie, trei femei au agresat un elev de 13 ani pe coridorul Şcolii numărul 28 „Dan Barbilian“ din Constanţa. Împotriva acestora, poliţia a luat miercuri seară măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca joi, 1 februarie, să fie prezentate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Conform poliţiştilor, Maria Bădulescu, mama copilului agresat, a depus plângere la poliţie împotriva celor 3 agresoare. Tot la poliţie au depus plângere şi 2 dintre cele 3 femei, mamele colegilor băiatului bătut,împotriva agresiunilor la care erau supuşi copiii lor de către băiatul de 13 ani.



Incidentul s-a petrecut sub privirile altor elevi, unii dintre ei filmând incidentul, astfel încât imaginile au ajuns virale pe internet. Din mărturia lui Mustafa, elevul bătut, reiese că două dintre cele trei agresoare sunt mamele unor colegi de clasă. „Alaltăieri am mers cu mama unuia dintre copii şi cu el acasă şi râdeam pe drum. Iar a doua zi nu ştiu ce s-a întâmplat. O doamnă nici nu avea treabă cu şcoala, a venit doar pentru bătaie“, a povestit Mustafa, elev în clasa a cincea.

Totul s-a petrecut într-o pauză când elevul era pe coridor. „Eram în holul şcolii, la etajul doi, şi vorbeam cu doi băieţi. Deodată a venit pe la spate o mămică şi mi-a dat cu ceva în cap. Nu am mai văzut nimic, am căzut pe jos, după aceea au mai venit două femei înalte şi nu ştiu ce s-a întâmplat. Iniţial am crezut că sunt nişte copii, nu mi-am dat seama că sunt nişte doamne. Sora mea şi un alt coleg s-au băgat în faţă, iar doamnele acelea i-au lovit şi pe ei. Am crezut că o să vină paznicii, dar nu era niciunul. Au intervenit doamna de sport şi doamna de română“, a mai declarat Mustafa.

Şi Jamila, sora băiatului, care a încercat aplanarea conflictului, a primit câteva lovituri din partea celor trei femei. Jamila are 16 ani şi este elevă în clasa a opta. Ea povesteşte că „a venit un copil să mă anunţe că e bătaie, că se ceartă fratele meu cu nişte copii, dar când am ajuns acolo am văzut că erau nişte femei. Pe una am prins-o de mâini şi am dat-o mai în spate ca să-mi pot apăra fratele şi în timpul acesta am luat nişte pumni, nu ştiu de la care dintre femei. Paznicul stătea şi se uita de la distanţă. Nu ştiu de ce mai este plătit din banii părinţilor noştri dacă stă şi nu îşi face treaba. După acele lovituri am leşinat în şcoală“.

Mustafa (stânga), băiatul bătut în şcoală, alături de mama şi sora lui FOTO Călin Gavrilaş