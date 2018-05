Ce pedeapsă a primit un român care şi-a şantajat fosta iubită cu înregistrarea porno a unei partide de sex. „Dacă nu te omor eu pe tine... Las' că vezi tu!“

Conflictul dintre cei doi a ajuns în instanţă după ce Florin A. i-a cerut fostei partenere, Mirela B., 8.000 de euro ca să nu-i trimită actualului partener al femeii dovada porno cu o partidă de sex consumată în vara anului 2017, pe vremea când aveau o relaţie.





Partida, înregistrată cu un telefon plasat în şifonier





Este vorba de o înregistrare audio - video realizată în locuinţa femeii, fără acceptul ei, prin plasarea unui terminal mobil în încăperea în care cei doi au întreţinut relaţii sexuale.





„Am mers la domiciliul său. Acolo mi-a venit ideea să înregistrez video o parte din întâlnire, fără a avea un motiv anume sau un scop. În acest sens, am poziţionat telefonul meu mobil într-un şifonier din cameră, între mai multe articole de îmbrăcăminte, după care am întreţinut relaţii sexuale (...). Ulterior, am observat că am filmat doar o parte din întâlnire, memoria telefonului fiind limitată”, a declarat bărbatul în cursul urmăririi penale (rolli.ro).





„Dumnezeul mă-tii dacă nu te omor eu pe tine, vezi tu!”







Bărbatul a încerat, fără succes, s-o determine pe femeie să reia relaţia de concubinaj pe care o avuseseră până în vara anului 2017.







„Tu mă faci al naibii să vin acolo şi să fac vreo nefăcută. Nu îmi pune răbdarea la încercare. Nu mai ţin cont de nimic, să ştii. Nu mă face să mă duc la puşcărie pentru orgoliul tău prostesc", „Dumnezeul mă-tii dacă nu te omor eu pe tine, vezi tu!” „Bine, mâine vreau 3.000” , „Eu mâine vin la tine şi rămân acolo”, a precizat bărbatul în câteva dintre mesajele pe care i le-a transmis femeii în toamna anului trecut.





Pe 28 septembrie, cei doi au convenit să se întâlnească într-un bar situat în imediata vecinătate a clădirii Gării CFR Constanţa, pentru înmânarea unei părţi din bani. Poliţia a organizat un flagrant. Cei doi s-au întâlnit la locul stabilit. Femeia a încercat să se asigure că fostul concubin va şterge înregistrarea dacă îi va da banii, dar bărbatul a evitat răspunsul. Când fosta concubină a vrut să-i înmâneze suma, bărbatul a refuzat să îi primească, motivând că este prea multă lume în interior şi prea multe camere video de supraveghere. A invitat-o să iasă afară din local. În timp ce se pregăteau să părăsească localul a intervenit Poliţia.





"Penalizare pentru faptul că m-a supărat"







Florin A. a recunoscut în instanţă că i-a cerut femeii bani, dar afirmat că n-a avut niciodată de gând să-i facă rău şi a încercat să dea vina tot pe fosta parteneră „Am început, prin intermediul mai multor mesaje să încerc să o determin să accepte reluarea relaţiei noastre sentimentale. În aceleaşi împrejurări, neînţelegând consecinţele faptelor mele, i-am declarat Mirelei faptul că am filmat o parte din ultima noastră întâlnire şi că sunt dispus să pun înregistrarea la dispoziţia lui B. şi chiar a fiicei acestuia. După mai multe zile, m-a întrebat ce doresc ca să o las în pace, fiind dispusă să îmi ofere chiar şi o sumă de bani în acest sens. În primă fază am crezut că glumeşte, mai ales că aceasta vehicula sume de ordinul a mii de euro, respectiv 1.000, 2.000, 3.000 şi chiar 6.000 de euro. Îmi aduc aminte că am discutat telefonic cu aceasta pentru a mă asigura că nu este o glumă ceea ce îmi propune. Aceasta mi-a confirmat că este dispusă să îmi ofere suma de 6.000 de euro, dar ulterior ne-am certat la telefon şi chiar prin mesaje. În aceste împrejurări i-am solicitat suma de 8.000 de euro, diferenţa reprezentând o formă de penalizare pentru faptul că m-a supărat.[...]”, a declarat bărbatul în instanţă (rolli.ro).





Judecătoria Constanţa l-a condamnat la doi ani şi o lună de închisoare pentru şantaj şi violarea vieţii privare, dar a dispus suspendarea pedepsei. Fostul concubin al femeii a atacat însă decizia instanţei de fond, dar pe 7 mai 2018 şi-a retras apelul.





"Prin retragerea apelului, decizia instantei de fond ramâne definitiva", a explicat, pentru Adevărul, avocatul Raluca Cârstea, Legal Land.