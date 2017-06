Case pentru săraci, construite de motociclişti. Bikerii muncesc voluntar pe şantierul din Cumpăna

Voluntari motociclişti construind case pentru săraci Sursa Habitat for Humanity

Cei 130 motociclişti au sosit vineri seara în Cumpăna şi vor campa în spaţiul dedicat de lângă şantier, iar sâmbătă vor munci, alături de familiile beneficiare şi specialiştii Habitat for Humanity, la ridicarea a 16 locuinţe. Aceştia vor turna beton, vor vărui, vor vopsi, vor aplica tencuială decorativă, vor monta gips carton şi vată minerală, vor munci la zidărie şi la împrejmuire, vor realiza etrieri şi vor lega grinzi pentru fundaţie pentru cele 16 locuinţe pe care Habitat for Humanity Cumpăna le construieşte în cadrul proiectului „Construim împreună pentru viitor”.

Una dintre familiile pe care motocicliştii le ajută este familia Halichia. Nadia (28 de ani) şi George (28 de ani) fac eforturi să îi ofere lui Alexis, băieţelul lor în vârstă de 1 an, o casă decentă în care să crească şi să se bucure de copilărie. Tănăra familie locuieşte într-o singură cameră, în apartamentului părinţilor lui George. Deşi muncesc amândoi de la vârste fragede, venitul lor este insuficient pentru a obţine un credit pentru o locuinţă.

Evenimentul Bikers for Humanity este la a doua ediţie şi este iniţiat de realizatorul radio Cristian Hrubaru, care susţine proiectele organizaţiei din 2015. La prima ediţie Bikers for Humanity au participat peste 350 motociclişti care s-au implicat în ajutorarea a 36 familii din Bacău.

Prin proiectul „Construim împreună pentru viitor”, dezvoltat în parteneriat cu Primăria comunei Cumpăna, filiala Habitat for Humanity Cumpăna va construi în sistem cvadruplex 20 locuinţe, între 2015 şi 2019. Până în prezent, aproximativ 300 voluntari străini şi din companiile româneşti au muncit pe şantierul filialei Habitat for Humanity Cumpăna. Anul acesta s-au alăturat ca parteneri şi susţinători: Rock Fm, K-Box, Valtec, Repsol, Visio Construction Works, KFC, Salonul AutoMoto, Smart Laundry, Holcim, Wienerberger, Tondach, Siniat, Celco.

„Habitat for Humanity este organizaţie non-profit prezentă în 70 de ţări cu misiunea de a eradica locuirea sărăcăcioasă. De 21 de ani în România, Habitat for Humanity România construieşte, reabilitează, oferă consultanţă, suport tehnic şi derulează programe de eficienţă energetică şi de prevenţie şi răspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. Cu sprijinul a peste 32,000 de voluntari, internaţionali şi din companiile româneşti, Habitat for Humanity România a ajutat peste 69,000 de oameni să aibă o casă decentă sau să îşi îmbunătăţească condiţiile de locuit. www.habitat.ro“, arată organizatorii.

