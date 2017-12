Biletul cu care s-au câştigat 1,37 milioane de euro la Loto 6/49 s-a jucat la Constanţa. „Sperăm să treacă să ne spună măcar bună ziua”

„Suntem printre cele mai norocoase agenţii loto din judeţul Constanţa. Până acum am mai avut premii de 200.000 de euro, de 300.000 de euro, în cei 14 ani de când funcţionăm, dar cel de ieri este cel mai mare câştigat la agenţia noastră”, a declarat pentru „Adevărul” Stelică Epure, administratorul Agenţiei Loto 13-013 din Piaţa Tomis III-Constanţa.



La aceeaşi agenţie s-a câştigat şi unul dintre cele mai mari premii la loz în plic, 100.000 de lei în urmă cu doi ani. Administratorul este bucuros că biletul jucat la agenţia lui a fost câştigător şi speră să-l cunoască pe fericitul posesor. „Sperăm să treacă să ne spună măcar <<bună ziua>>”.



Conform Loteriei Române, duminică, 3 decembrie, „s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 6.372.850,87 lei (peste 1,37 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 13-013 din Constanţa şi a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, preţul acestuia fiind de numai 18,10 lei. Acesta este al şaselea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile de la data tragerii pentru a-şi revendica premiul.”



La agenţia 13-013 din Constanţa au jucat duminică, spune Stelică Epure, peste 1.000 de oameni. Cei care au intrat în această dimineaţă în agenţie s-au arătat surprinşi că biletul cu care s-a câştigat premiul cel mare s-a depus aici. „Doamne ajută să câştigăm toţi”, a declarat unul dintre cei care depun săptămânal bilete.

Numerele extrase duminică au fost: 42, 20, 5, 4, 23 şi 38.

