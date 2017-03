A murit bunicul Simonei Halep. Nicolae Halep era foarte mândru de nepoata sa: „În copilărie, juca tenis până rupea pereţii“

„Papu... un om deosebit, care astăzi s-a ridicat la Ceruri, un om cu un suflet bun, un om blând, nu-i plăcea niciodată cearta... Dar nici măcar atunci când m-a certat n-am putut să mă supăr pe el. El ne făcea mereu sa râdem cu felul lui glumeţ.

Când eram junioară, făcea glume, motivându-mă în acelaşi timp - şi spunea că trofeele mele sunt din tinichea. Iar atunci când am reuşit să ajung în top, a fost foarte mândru de mine, de faptul că am muncit şi nu am cedat niciodată... şi m-a preţuit. Mereu ne-a preţuit, mereu ne-a iubit, iar pe mama (nora lui) a tratat-o întotdeauna cu blândeţe, apreciere şi admiraţie.

Un tată, un socru, un BUNIC cu suflet de aur.

Dumnezeu să te odihnească, Papule.

Mereu vei fi în sufletele noastre“, a scris sportiva Simona Halep.





Nicolae Halep locuia împreună cu soţia sa, Simona, într-o casă aproape de cea a Simonei Halep, în Constanţa. S-au născut în Grecia, după care au ajuns în Bulgaria. De aici au fost deportaţi în localitatea Stejaru, din Tulcea. Acolo, părinţii lor au pus la cale căsătoria. „Aşa era pe atunci“, îşi amintesc ei. Dar nu au regretat niciodată. S-au plăcut de cum s-au văzut. El avea 18 ani şi ea 19 atunci când s-au căsătorit în anul 1954. După trei ani a venit pe lume Zoiţa, apoi Cheraţa. Au urmat apoi doi băieţi: Stere (tatăl Simonei) şi ultimul Iancu.

Stere a respectat tradiţia familiei şi le-a pus copiilor numele părinţilor săi: Simona şi Nicolae. A ţinut neapărat să-şi aducă la Constanţa şi părinţii. Aşa se face că în anul 1995 s-au mutat şi ei la Constanţa, la o casă distanţă de casa fiului lor.

Când locuiau la Tulcea, mica Simona obişnuia să-şi petreacă vacanţele la ei. Acolo, Simona „juca tenis până rupea pereţii“, au spus într-un interviu acordat ziarului Adevărul bunicii campioanei.

Vă mai recomandăm: