Şefului OPC i s-a cerut brăţară la un control pe plaja Neversea. „Mi s-a recomandat pe un ton obraznic să mă duc să mă joc cu legitimaţia în altă parte“

Horia Constantinescu, comisar-şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Constanţa, a mers vineri, 7 iulie, la un control pe plaja Neversea, pentru a verifica dacă terasa închisă de inspectorii OPC mai funcţionează sau nu.

Însă, şefului OPC nu i s-a permis accesul, oamenii de pază motivând faptul că nu are brăţară. „Am primit o sesizare privind faptul că una dintre locaţiile închise de noi funcţionează încă. M-am prezentat la prima poartă unde am putut să trec cu legitimaţia de serviciu până la poarta unde se verificau brăţările. Am prezentat din nou legitimaţia de serviciu, m-am recomandat ca fiind comisarul-şef al acestei instituţii, pe un ton glumeţ spre obraznic mi s-a recomandat să mă duc să mă joc cu legitimaţia în altă parte“, spune Horia Constantinescu.

Atunci, Constantinescu a solicitat prezenţa unui şef al celui care i-a spus acest lucru. „A apărut şeful de poartă care mi-a spus că da, trebuie să mă întorc să fac rost de brăţară. Am zis că nu. Organelor de control nu li se poate interzice accesul. Am fost nevoit să cer sprijinul Jandarmeriei, am luat legătura cu inspectorul-şef de la Poliţie, care mi-a făcut legătura cu cei de la Jandarmerie, de la structura centrală, care la rândul lor au trimis doi subordonaţi, care mi-au făcut posibilul accesul meu după zece minute. Aşa au înţeles organizatorii: să recomande societăţii de pază să nu permită accesul nici măcar al autorităţilor de control“. Acestea sunt declaraţiile comisarului-şef CJPC Constanţa, Horia Constantinescu.

În urma controlului, a găsit una dintre locaţii închisă, respectând dispoziţiile date de inspectori prin actul de control, iar cealaltă funcţiona şi vindea în continuare alimente produse în acelaşi bloc alimentar.