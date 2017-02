Ziua #10 de proteste la Cluj: „cu ochii pe ei, în zilele ce urmează mai sunt trei hopuri mari”

Mii de clujeni sunt aşteptaţi şi în seara aceasta în Piaţa Unirii în ciuda vremii ploioase. Organizatorii protestului arată pe pagina de Facebook a evenimentului:

„Pericolul pe care il reprezinta atacul la statul de drept inca nu a disparut, OUG 13 pandeste si asteapta cu rabdare in paginile monitorului oficial momentul in care OUG 14 va fi luata la puricat de catre parlament in care PSD + ALDE are o majoritate confortabila. Presiunea strazii a mai slabit dar fiecare om prezent la proteste, o intareste si aceasta inca planeaza asupra guvernantilor si parlamentarilor. Suntem in situatia ca trebuie sa aparam in continuare valorile pentru care am iesit toate zilele precedente sa demonstram”.

Mai sunt 3 hopuri mari

Pe paina de Facebook a evenimentului se arată că mai sunt trei hopuri importante:

„1) CCR va delibera in cursul zilei de azi (09 Feb 2017) asupra aspectului constitutionalitatii OUG 13 pe fond (aceasta fiind contestatia facuta foarte greoi de catre institutia Avocatul Poporului). CCR a respins deja contestatiile Presedintelui si CSM (dar acestea nu au contestat articolele din OUG 13 singura institutie abilitata sa faca acest lucru fiind Avocatul Poporului).

2) Seful Camerei Deputatiilor, deja "bine cunoscutul" Liviu Dragnea a spus ca intentioneaza sa dezbata in parlament OUG 14 care este ordonanta care anuleaza prevederile OUG 13. OUG 14 are un articol care este neconstitutional (confor CSM) astfel parlamentul ar putea respinge sau altera OUG 14, acest lucru activand in totalitate OUG13. Nu cunoastem cand urmeaza sa fie trecuta pe ordinea de zi OUG 14, dar am observat ca in perioada "Dragnea" surprizele sunt la putere iar ordinea de zi este doar declarativa

3) Legea Gratierii urmeaza sa fie trecuta prin parlament. Din nou.. acest lucru poate fi facut oricand. Singurul lucru care le reaminteste celor care ar participa la votarea unei astfel de initiative legislative suntem noi toti cei care iesim zi de zi in strada si ne manifestam optiunea pentru un cadru legislativ care sa ne dea lideri cinstiti!”

„O românie fără penali în funcţii publice”

„Luati un prieten, coleg sau cunostiinta cu voi cand veniti la proteste. Iar daca veniti neinsotiti, alaturati-va grupurilor de discutii care se formeaza.. impreuna formam o comunitate care este unita de acelasi scop: "O Romanie fara penali in functii publice care guverneaza pentru popor si nu impotriva lui", mai susţin organizatorii.

