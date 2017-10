Vocea ascultată de milioane de creştini, de sărbători: „Am auzit că anumite bătăi muzicale ar indica o activitate demonică“

„Nu cred că muzica poate schimba lumea, cred că muzica este un canal care poartă idei spre oameni din întreaga lume“, spune Aaron Shust, un cântăreţ de muzică creştină din State care vine pentru prima dată în România, la un eveniment al creştinilor de rit evanghelic din Transilvania.

Din 20 octombrie şi până pe 22 inclusiv, peste 20.000 de oameni din regiunea Ardealului sunt aşteptaţi la o întâlnire a creştinilor evanghelici intitulată Festivalul Internaţional „Sărbătoarea Speranţei”, la care va lua parte Will Graham, un pastor care se bucură de apreciere pe continentul american. Manifestarea se va desfăşura la Sala Polivalentă din Cluj, unde Aaron Shust va avea un moment artistic. Va fi primul său concert din afara Americii.

Cântăreţul povesteşte, într-un interviu pentru „Adevărul“, cum se înţelege muzica creştină cu rockul, dar şi ce părere are despre faptul că unii oameni pun egal între rock şi muzica satanică.

Aaron Shust pe scenă FOTO Facebook Aaron Shust

Este prima dumneavoastră vizită în România?

Da, prima mea călătorie în România! Suntem încântaţi să experimentăm, în primul rând, ceea ce am auzit că este un loc atât de frumos, plin de istorie.

Veţi cânta la Cluj?

Da. Will Graham este nepotul lui Billy Graham care, ca şi tatăl său, ca şi bunicul său, şi-a dedicat viaţa împărtăşirii Evangheliei că Isus este cel care a pretins că este: Fiul lui Dumnezeu care ne iubeşte mai mult decât am putea vreodată merita şi care a murit pentru ca noi să putem avea speranţa unei vieţi profunde, pline de sens şi veşnice! Asta e singurul lucru despre care cânt! Trupa mea şi cu mine i-am îndemnat pe oameni să cânte, înainte ca Will să vorbească pe scenă, de multe ori în Statele Unite şi în Canada, dar acum este pentru prima oară când vom face acest lucru pe un alt continent.

În 2007 aţi câştigat 3 titluri la Dove Awards (premii Godspel, premii ale muzicii creştine): Artistul Anului, Cântecul Anului şi Compozitorul Anului. Ce înseamnă toate aceste premii pentru dumneavoastră?

Aceste premii, numite Dove Awards, sunt gesturi amabile ale colegilor noştri, dar nu sunt în niciun caz un barometru pentru succesul multora dintre noi. Suntem colegi la urma urmei, fraţi şi surori ai unei familii, ca să zic aşa, cu un scop comun: să îndreptăm oamenii către Isus. Aşadar, aceste premii sunt ca o bătaie pe umăr din partea colegilor pe care îi respect, un fel de a zice: „Bravo, Aaron!“. Mulţi artişti lansează, în fiecare an, mari albume care, din varii motive, nu se bucură de recunoaştere, însă asta nu face acele albume mai puţin valoroase.

De ce cântaţi?

În Vechiul Testament, profetul Zefania (n. r. acest profet apare la credincioşii de rit ortodox cu numele de Ţefania) a vorbit despre faptul că Dumnezeu îşi revarsă bucuria peste noi prin cântec. Cu cât învăţăm mai mult despre bunătate, blândeţe, fidelitate şi dragostea lui Dumnezeu (asta ca să numim doar câteva atribute), cu atât mai dificil este să nu cântăm! Să cânţi e o reacţie stranie şi misterioasă, dar e ceva comun întregii omeniri. Cântăm laude despre lucrurile pe care le considerăm vrednice de o melodie: iubita, valurile oceanului, o maşină rapidă. Mila şi harul lui Dumnezeu depăşesc valoarea tuturor acestor subiecte şi de aceea cânt despre El.

Cum se înţelege muzica creştină cu rockul? Întreb deoarece unele dintre piesele dumneavoastră au accente rock, dar şi pentru că unii români sunt de părere că rockul este o muzică satanică.

Am crescut în Biserica Americană şi am auzit astfel de zvonuri că anumite bătăi muzicale, pe 2 şi pe 4, ar indica o activitate demonică. Cred că Dumnezeu a creat totul şi a făcut totul pur. Cred că Satana este duşmanul lui Dumnezeu şi a tot ce iubeşte El şi, prin urmare, doreşte să distrugă orice lucru bun făcut de Dumnezeu ca să ne îndepărteze de Tatăl nostru. Deci, cred că Satana poate folosi muzica ca să ne îndepărteze de Dumnezeu, dar asta nu transformă muzica în ceva rău. Cuvintele sunt fie pline de adevăr, fie înşelătoare şi false. O pictură poate să te inspire sau te să îngrozească. Dar nu putem defăima toate discuţiile sau creatorii (n. r. pictorii) pentru că unele dintre operele lor sunt folosite în scopuri negative. Este la fel şi în muzică: rockul e, pur şi simplu, un stil, sunt cuvinte care te salvează sau te condamnă.

Imagine din timpul unui concert al unui Aaron Shust FOTO Facebook Aaaron Shust

Credeţi că muzica poate schimba lumea?

Nu cred că muzica poate schimba lumea, cred că muzica este un canal care poartă idei spre oameni din întreaga lume. Sunt de părere că ideea că „Dumnezeu ne iubeşte şi îşi doreşte o relaţie cu noi aşa cum un tată vrea o relaţie bună cu fiul său“ este o mentalitate care poate salva lumea. Pentru că relaţia e mai mult decât o idee, este o trecere de la întuneric la lumină, de la moarte la viaţă, de la a fi pierdut la a fi găsit. Dacă muzica ajută la transformarea lumii, omenirea se va schimba. Doar muzica în sine nu poate accelera schimbarea.

„O Come, O Come, Emmanuel“ este unul dintre cele mai ascultate colinde din SUA, am auzit. Ce simiţi când ascultaţi acest colind? Există vreo statistică din care să reiasă numărul de oameni care au ascultat piesa?

„Vino, vino, Emmanuel“ este o foarte veche colindă germană, din secolul al XVIII-lea, cu o temă care datează din Franţa veacului al XIV-lea. Am înregistrat versiunea mea în 2006 şi Radio America Creştină a fost amabil să îl difuzeze în fiecare decembrie, de atunci încoace. Primesc, în fiecare an, un mesaj de la amicul meu Chris Hauser care mă anunţă că piesa este, din nou, pe primul loc al celor mai difuzate colinde! Şi sunt aproape 10 ani la rând de când se întâmplă asta! Nu mă interesează statisticile pentru că nu-mi schimbă modul de a munci, dar e o bucurie să primeşti veşti bune din când în când. Trebuie să recunosc că este ceva special ca o piesă pe care tu ai compus-o să aibă un aşa impact asupra oamenilor, fie că e vorba de versuri, fie de muzică, ori de amândouă.

Românii nu ascultă, de regulă, muzică creştină. Ei asociază acest gen de muzică cu cea religioasă, cu acele cântece pe care le aud la biserică. Consideraţi că poate muzica creştină să concureze cu muzica comercială pe care o auzim la radio şi TV?

Muzica este, pur şi simplu, un mijloc ce poartă un mesaj. Ce-şi doreşte publicul? Industria muzicii pop poate să investească mii şi mii de dolari într-un proiect şi poate aşa s-ar explica de ce mulţi oameni spun că muzica pop „sună mai bine“ decât muzica creştină. Sunt cazuri în care sunt de acord şi altele în care nu. Radiourile pop pot să aibă un semnal mai puternic care duce la o calitate mai bună a sunetului în difuzoarele maşinii. Dacă calitatea muzicii ar fi la fel peste tot, tot oamenii sunt cei care decid dacă vor să asculte melodii despre speranţă sau cântece fără speranţă. Vrem să ascultăm piese despre o soţie infidelă, despre un divorţ sau despre o răzbunare? Sau vrem să ascultăm melodii despre vindecare, împăcare şi iertare? Muzica creştină oferă ultima variantă amintită, dar depinde de oameni dacă o ascultă sau nu.

Aaron Shust cântând FOTO Facebook Aaron Shust

