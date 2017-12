Un avocat a anunţat că e dispus să-i reprezinte gratis în instanţă pe toţi cei care au avut de suferit din cauza medicului Lucan

Singura condiţie pusă de Tătaru este ca toţi cei care apelează la serviciile sale în acest caz să-i prezinte şi unele dovezi. Dorin Tătaru şi-a anunţat disponibilitatea pe pagina de Facebook a deputatului USR Emanuel Ungureanu, cel de a care a pornit dosarul Lucan.

E specializat în dosare de culpă medicală şi malpraxis

Contactat de Adevărul, avocatul a explicat motivele care au stat la baza deciziei sale. „Eu mă ocup de mai multe dosare de culpă medicală şi malpraxis, am întâlnit foarte multe cazuri în care s-au făcut abuzuri, iar oamenii au fost neîndreptăţiţi. De cele mai multe ori este vorba de persoane cu venituri modeste, care nu au bani să plătească actul medical, nu au bani să meargă la clinici scumpe şi au cel mai mult de suferit. Legat de cazul Lucan, ştiu că au existat multe probleme. Despre unele am citit şi eu în ultimul timp şi m-au impresionat. Aşa am decis să încerc să-i ajut pe aceşti oameni aşa cum pot şi eu”, a declarat Tătaru.

Cei care vor solicita asistenţă juridică gratuită din partea avocatului clujean îl pot contacta pe Internet. „Asistenţa asta juridică gratuită presupune nişte aprobări din partea Baroului. Va trebui să se justifice că cei pe care urmează să-i reprezint nu au venituri care să le permită să apeleze la un avocat plătit. Sunt nişte etape de urmat, conform legii”, a explicat Tătaru.

