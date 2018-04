Tânăra care salvează caii: le predă studenţilor şi va fi primul român recunoscut la nivel european ca specialist în medicina internă a calului

La vârsta la care alte fetiţe încă se jucau cu păpuşile, în mintea Alexandrei îşi făcea loc un singur gând, cum ar putea face să-şi convingă părinţii să o lase să meargă la echitaţie. Şi a avut o misiune grea, pentru că mama ei a refuzat-o din start.

„Se temea ca nu cumva să cad sau să mă lovească un cal. Răspunsul mamei a fost nu, dar eu n-am renunţat. Aveam, cred, 10-11 ani, iar undeva la marginea Clujului exista un fel de club de echitaţie, nu ca acum când există o mulţime. De fapt, erau caii armatei, iar eu şi încă o prietenă am aflat că acolo se poate călări şi ne-am decis să mergem să vedem cum este”, îşi începea povestea Alexandra Mureşan.

Anii au trecut, însă marea sa pasiune nu s-a stins, ba chiar din contră. Odată ajunsă la vârsta adolescenţei, Alexandra îşi dorea tot mai mult să fie mereu în preajma cailor şi să-i ajute atunci când aceştia erau în suferinţă.

Aşa a ajuns la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Şi aşa a început ascensiunea sa. În 2013 a terminat doctoratul, iar un an un an mai târziu, în 2014, a început programul de rezidenţiat în medicina internă a cailor. În 2015 a dat examen pe postul de asistent universitar pe perioada determinată din cadrul disciplinei de Patologie Medicală, iar în 2016 a devenit angajată pe perioada nedeterminată a FMV Cluj, aceeaşi disciplină.

Şi pentru că în România nu există specializarea sa, Alexandra urmează rezidenţiatul la Viena. Marea provocare este examenul pentru titlul de diplomat de specialitate, pe care îl va susţine peste doi ani, în Germania, la Hannovra. În prezent, în Europa există doar 150 de diplomaţi certificaţi în această specializare, iar în România încă niciunul.

„În forma de rezidenţiat pe care o fac, durata programului este de 6 ani, timp în care trebuie să consult şi să protocolez minim 600 de cazuri de medicină internă, cu structură procentuală pe subspecialităţi: de exemplu cardio, neuro, neo- şi perinatologie etc. Fiecare caz este contrasemnat de îndrumător şi orice alt diplomat care participă la acesta, motiv pentru care am facut stagiile în clinici universitare cu diplomaţi. Stagiul de ATI l-am făcut la Berna, iar o parte de imagistică la Nottingham. Trebuie să efectuez rotaţii pe anumite specializări conexe, gen anesteziologie şi terapie intensivă, imagistică, necropsie, laborator clinic şi altele care trebuie obligatoriu supravegheate de un diplomat european sau american pe acel domeniu. Am nevoie de câteva publicaţii în reviste de profil, aprobate de colegiul ECEIM şi participări ca şi speaker la congrese internaţionale. Examele se compun din două părţi mari compuse la rândul lor din mai multe examene mai mici, General Paper şi Certification. Voi da GP anul viitor în Hannover, în Germania şi am emoţii, pentru că anul trecut au trecut trei candidaţi din 21. Sper să mă alătur apoi în 2020 celor aproximativ 150 de diplomaţi europeni certificaţi în această specializare”, a dezvăluit Alexandra