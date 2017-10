Anul acesta organizatorii au pregătit un concept inedit, care va surprinde cu siguranţă în mod plăcut publicul clujean. „Întregul eveniment va evidenţia eleganţa şi inovaţia, conturându-se în jurul unei uimitoare poveşti multimedia, o călătorie digitală în care spectatorul va descoperi evoluţia culturală şi socială a Clujului. Conceptul ii aparţine regizorului Petre Năstase, cu care am decis să colaborăm începând din acest an şi care a adus o plus valoare evenimentului”, declară Cristina Szasz, PR Manager Amprenta Advertising.

Anul acesta, alături de presa locală, importante trusturi media naţionale şi-au confirmat prezenţa la eveniment: „Ne dorim dezvoltarea conceptului Premiile Media de Excelenţă la nivel national, este primul an în care am extins acest concept dincolo de graniţele Clujului şi avem foarte multă deschidere din partea trusturilor naţionale invitate.” – a completat Cristina Szasz.

Laura Cosoi si Dragoş Bucurenci, invitaţii speciali ai acestei ediţii

Evenimentul este prezentat, în fiecare an, de invitaţi speciali din industria show biz-ului românesc. Anul acesta, Laura Cosoi şi Dragoş Bucurenci, o premieră de altfel pentru acest eveniment, au acceptat invitaţia organizatorilor de a fi gazdele evenimentului.

Dragoş Bucurenci a condus până în 2011 Asociaţia MaiMultVerde, organizaţie neguvernamentală care şi-a propus să construiască o nouă cultură a voluntariatului pentru mediu în România. În 2010, a primit Premiul „Cel mai Bun Training al Anului” la Gala Business Edu , iar începând cu 2004 a prezentat şi a realizat mai multe emisiuni de televiziune la PROTV, TVR, Realitatea TV, PrimaTV si TVR Cultural. Blogul lui, bucurenci.ro, este între primele 20 cele mai influente bloguri din România, conform ZeList.

“Mă bucur mereu să revin la Cluj şi să prezint un eveniment de calibru pentru oraş, Premiile Media de Excelenţă. Ne vedem în 27 octombrie la Opera Naţională! “ – a declarat Dragoş Bucurenci.

La solicitarea publicului s-au pus în vânzare un număr limitat de bilete. Acestea pot fi achiziţionate de pe eventim.ro, din magazinele partenere Eventim sau de la standul Ticket Event din Iulius Mall, parter.