Povestea oamenilor care trăiesc cel mai mult din Caraibe. Care le este planul de viaţă

Costa Rica, această ţară central-americană nu este atât de departe de SUA din punct de vedere geografic, dar este foarte departe în ceea ce priveşte longevitatea, scrie Dan Buettner în cartea „Blue Zones: Lessons For Living Longer From The People Who’ve Lived The Longest” (Zone albastre: lecţii de longevitate de la oamenii care au trăit cel mai mult”-nr). Naţiunea din Caraibe este sigură din punct de vedere economic şi are un sistem medical excelent. Dar există şi alţi factori, mai ales în Nicoya, o peninsulă aflată la circa 130 de kilometri sud de graniţa cu Nicaragua, mai arată scriitorul.