Noi invenţii ale studenţilor din Cluj: jeleurile cu smirnă, ciocolata antibacteriană şi pâinea cu făină din seminţe de urzici

Proiectele realizate de studenţii şi de cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, din cadrul USAMV Cluj vor fi prezentate publicului şi specialiştilor la Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii „Pro Invent 2018”.

Reuniunea programată în perioada 21-23 martie, la Sala Polivalentă, va aduce în prim-plan peste 400 de invenţii din variate domenii ale ştiinţei şi tehnicii, de la produse din industria alimentară, jocuri pentru activităţile sportive, telecomunicaţii, sisteme de control ale aerului în spaţiile închise, medicină şi medicină veterinară, agricultură, ingineria produselor alimentare, transporturi, energetică, până la inginerie mecanică, industrială şi electrotehnică.

Jeleuri cu smirnă

Jeleul funcţional cu smirnă, propolis şi fructe de soc este un preparat obţinut din suc de fructe, portocale şi kaki. La acesta se foloseşte un adaus de smirnă, propolis şi fructe de soc deshidratate, iar iniţiatorii proiectului spun că produsul reprezintă o alternativă sănătoasă la jeleurile existente pe piaţă.

„Este o idee dezvoltată la nivel de laborator, în contextul actual în care rolul nutriţiei în prevenirea bolilor este unul crucial, mai ales în rândul copiilor. Poate vă întrebaţi ce este un aliment funcţional? Sunt considerate funcţionale, alimentele care pot fi consumate în cadrul dietei normale şi care conţin compuşi biologic activi, cu potenţial de ameliorare a sănătăţii sau de reducere a riscului de boală”, a explicat coordonatoarea proiectului, asistent universitar Anamaria Pop.

Din echipa care a realizat jeleurile fac parte şi studenta Evelina-Maria Bordean şi următoarele cadre didactice: Sevastiţa Muste, Adriana Păucean, Simona Man, Georgiana Petruţ, Liana Salanţă şi Carmen Pop.

Ciocolata cu activitate antibacteriană şi jeleurile pe bază de fructe şi psyllium

Mini bomboanele de ciocolată cu activitate antibacteriană au fost inventate de studentele Amina Stepan şi Lorena Usca, iar proiectul a fost coordonat de asistenta Carmen Pop şi de profesorul Ancuţa Rotar

„Ciocolata este în mod clar unul dintre cele mai savuroase alimente de pe planetă, iar studiile au arătat că nivelul de consum a crescut semnificativ în ultimii ani. Noul sortiment de ciocolată, îmbogăţit cu microcapsule ce conţin ulei esenţial de pomelo şi busuioc, vine în sprijinul menţinerii florei bacteriene de la nivelul cavităţii bucale şi intestinale. Activitatea antibacteriană a uleiurilor esenţiale de pomelo şi busuioc utilizate că ingrediente bioactive şi funcţionale, a fost evaluată în vitro asupra tulpinilor de Escherichia coli, Staphylococcus aureus şi Salmonella enteritidis. Noul produs conceput prezintă caracteristici antimicrobiene şi aromatizante”, a explicat Carmen Pop.





Jeleurile pe bază de fructe şi psyllium au fost produse de studenta Cosmina Teth, coordonată tot de Carmen Pop şi Ancuţa Rotar. „Produsele de tip jeleu sunt des consumate de copii, motiv pentru care se doreşte îmbunătăţirea proprietăţilor nutriţionale ale acestora prin adaosul de fructe şi pudra de Psyllium. Seminţele de Psyllium reprezintă o sursă importantă de fibre solubile, preţioase pentru o mai bună digestie. Astfel, a fost conceput un nou produs de tip jeleu cu un aport ridicat de compuşi biologic activi din fructe şi conţinut ridicat de fibre din seminţele de Psyllium. Seminţele de Psyllium au fost adăugate sub formă de pudra cu rol de agent de gelifiere, fără a utiliza un alt agent, necesar la obţinerea geleurilor”, susţine Carmen Pop.

Pâinea cu făină din seminţe de urzică





Pâinea cu făină din seminţe de urzică este un proiect aproape de finalizare şi ar putea să ajungă pe masa consumatorilor încă din acest an. Proiectul are ca termen de finalizare data de 27 martie şi a fost dezvoltat de o echipă de cercetători formată din Sevastiţa Muste, Adriana Păuceanu, Simona Man, Vlad Mureşan şi Daniel Botoş, sub coordonarea asistentului universitar Romina Vlaic (foto, sus). Ca o noutate, acest produs a fost dezvoltat în colaborare cu o unitate de panificaţie din judeţul Cluj, care va produce şi va comercializa pe termen mediu pâinea cu seminţe de urzici.

„Scopul inovării este de a aduce un plus valoric prin fortifera produsului de panificaţie, pentru ridicarea valorii nutritive. Pâinea cu seminţe de urzică ar urma să aibă un impact pozitiv asupra consumatorului, ţinând cont de interesul tot mai mare pentru produse funcţionale, bogate în principii active. Inovaţia constă în îmbogăţirea pâinii cu acizi graşi şi aminoacizi esenţiali prin adaosul de făină din seminţe de urzici în proporţie de 3%, 6% şi 9%”, a dezvăluit directorul de proiect Romina Vlaic.

Potrivit reprezentanţilor Universităţii Tehnice, care organizează Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii "Pro Invent 2018", pe lângă invenţiile româneşti prezente la salon, la această ediţie vor fi şi participanţi şi invenţii din Republica Moldova, Iran, Polonia, Malaezia, Taiwan, Indonezia, Coreea de Sud, SUA şi Canada.