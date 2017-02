Mozart pentru omul modern. Cum să te dezvolţi personal şi să fii fericit folosind strategiile de succes ale geniilor muzicii

Una dintre cele mai interesante prezentări ale TEDxcluj 2017 – „Going Beyond”, care a avut loc sâmbătă, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, a aparţinut dirijorului Giorgio Fabbri. După ce a condus mai bine de un deceniu două academii de muzică din Italia, speakerul a observat că modul de gândire al dirijorului l-a ajutat foarte mult la managementul instituţiilor.

Acesta a fost punctul de plecare în realizarea unui model de dezvoltare personală şi profesională care reuneşte muzica şi leadership-ul.

„Lucrările compozitorilor pe care i-am ales sunt valoroase şi astăzi pentru că muzica lor se încadrează atât în abordarea raţională – note muzicale, ritm, măsură - cât şi în cea emoţională- sentimentele pe care ni le provoacă fiind foarte bogate. Muzica are puterea aceasta de a crea conexiuni dintre raţional şi emoţie”, a declarat Fabbri într-un interviu pentru „Adevărul”.

Această abordare vine din experienţa mea.Profesia mea de bază este aceea de muzician, dar am avut posbilitatea să fiu aproape 14 ani manager la două acdemii de muzică din Italia. E o experienţă foarte diferită de cea muzicală. Pentru a face faţă cerinţelor de management am început să studiez domeniul şi am realizat că modul meu de a gândi muzical a ajuat foarte multe partea de management. Am studiat conexiunea dintre muzica şi creier, muzică şi performanţă, muzică şi training. După ce am terminat ultimul mandat de director, un prieten m-a invitat să-mi împărtăşesc experienţa şi cunoştinţele în cadrul unui eveniment organizat de Asocitaţia Trainerilor Italieni. Deoarece mi-a plăcut foarte mult am început să studiez şi am început să practic o nouă profesie: cea de coach, trainer, am învăţat programare neuro-lingvistică şi am sfârşit prin a crea propria mea strategie, pentru a fi în măsură să împărtăşesc oamenilor ceva concret, dincolo de elementele teoretice. Am predat această metodă la peste 25.000 de oameni în cadrul a diferite seminare şi atelierie. Activitatea mea îmi permite să particip la şedinţele unor firme şi să pot să le arăt analogia între a conduce o firma şi a dirija o orchestră.