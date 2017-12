Motivul uluitor pentru care un tronson al Autostrăzii Transilvania nu poate fi utilizat, deşi a fost finalizat luna trecută

Tronsonul respectiv nu poate fi inaugurat din cauza faptului că nu este conectat la segmentul de autostradă Gilău – Câmpia Turzii. Lângă Gilău ar fi trebuit să fie realizat un pod peste Someş care să facă joncţiunea dintre cele două tronsoane, dar autorităţile au amânat sistematic acest lucru.

Iniţial, podul ar fi trebuit să fie realizat de Bechtel, care începuse chiar lucrările, însă contractul dintre compania americană şi statul roman a fost reziliat încă din 2013.

Cinci ani de amânări

În 2014 şi 2015 au fost organizate două licitaţii pentru construirea viaductului, însă contractul n-a fost atribuit. O nouă licitaţie a fost lansată la finele anului trecut, iar firma italiană Tirrena Scavi SpA a fost desemnată, în luna septembrie a acestui an, să finalizeze lucrăriile începute de Bechtel. „Noutăţile sunt că am semnat contractual şi am dat ordinul de începere a lucrărilor. Spre finalul anului viitor va fi finalizat acest pod pentru a fi operabilă această autostradă”, a declarat Ştefan Ioniţă, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Estimarea oficială este că lucrările vor dura 10 luni, iar contractul are o valoare de 25,7 milioane de lei. Vremea nefavorabilă din timpul iernii ar putea zădărnici planurile, caz în care tronsonul nu va fi finalizat şi deschis circulaţiei abia în primăvara anului 2019.