IT-istul clujean care a fondat Trilulilu: „Regii manelelor la TIFF e o ispravă de PR mişto. Marea majoritate a românilor ascultă manele”

Sergiu Biriş, fondatorul Trililu, Zonga şi LiveRail, firma care a fost vândută cu 500 de milioane de dolari către Facebook, a scris pe o reţea de socializare despre „scandalul” provocat de faptul că în cadrul TIFF „s-a dansat pe manele”. Proiecţia documentarului BBC „Regii manelelor” urmată de un concert de manele care a ridicat spectatorii aflaţi la Casa de Cultură a Studenţilor în picioare a provocat sute de comentarii pe Facebook.

Biriş a scris:

„De ce mi se pare că proiecţia documentarului BBC „Regii manelelor” a fost un PR stunt (ispravă-nr) mişto pentru TIFF:



- în primul rând pentru că stârneşte discuţii şi asta e tot ce ai nevoie pentru un PR stunt reuşit. O să se împartă lumea în două tabere: cei indignati ca "WTF, manele la TIFF?" şi restul. Asta stârneşte discuţii. Discuţiile sunt bune pentru PR;



- marea majoritate a românilor ascultă manele. Credeţi-mă, ştiu ce zic. Dar e suficient să vă uitaţi la top canale şi vizualizări YT (YouTube-nr) în România şi vă daţi seama singuri. Nu căutaţi topuri oficiale, că acolo nu apar;



- dacă voi credeţi că nu ascultaţi manele în fiecare zi, încercaţi să ascultaţi piesele româneşti din top 20 de la radio. Nu-s chiar manele, dar beat-ul melodiei te-ar putea face să bagi şi un "hop, hop ... i-auzi!" pe refren :))). Manelele au influenţat extrem de mult muzica din România;



- TIFF a fost singurul festival cu cohones, care a avut tupeu să scoată "de sub covor" acest element cultural al ţărişoarei noastre. Ne prefacem că manelele sunt ceva ce ascultă doar „ăia”. Am văzut eu destui rockeri care după un păhărel la vreun chef şi-au dat liber la "guilty pleasure" (plăcere nevinovată-nr) şi au fredonat o manea. Ii ştiţi şi voi, sigur;



- apropo de legitimizarea "bossilor", "barosanilor", lanţurilor de aur, etc ... Nu TIFF o să legitimizeze asta. Asta se întâmplă de ani buni pe TV dupa ora 11 seara;



- părerea mea personală este că a existat un sarcasm atât de fin în treaba asta din partea organizatorilor, încât merită aplaudat. Manele la Casa de Cultura a Studenţilor. Brilliant;



- ca să vă scada putin tensiunea ... trendul cu manelele e şi el în scadere de ani buni: https://trends.google.com/trends/explore… ;



Hai să fie bine, ca să nu fie rau. Zic”.

Sergiu Biriş este cofondator şi director executiv al Trilulilu şi Zonga, primul serviciu de music streaming românesc, şi LiveRail.LiveRail - platformă care distribuie inteligent publicitatea video pe Internet - a fost fondată în 2007 de către Mark Trefgarne, Andrei Dunca şi Sergiu Biriş. Cei doi români au creat şi „YouTube de România“, adică Trilulilu, Dunca fiind o vreme director tehnic. Revenind la LiveRail, este o companie cu venituri brute de 60 milioane de dolari în 2013, conform TechCrunch, şi are circa 170 de angajaţi, dintre care 50 sunt în România. Pentru 2014 anticipa o creştere la 200 de milioane de dolari. LiveRail are birouri în New York, unde se numeşte LiveRail Inc., în Londra, cu numele LiveRail Advertising Ltd., şi în Cluj-Napoca, sub denumirea LiveRail România SRL. Sediul este în San Francisco, California, , conform unui articol publicat în ”Adevărul”.„Creierul“ din spatele LiveRail este Trefgarne, care spre finalul lui 2006 a gândit sistemul de publicitate video online. Dunca a renunţat în 2008 la funcţia de director tehnic al Trilulilu şi s-a dedicat complet acestui proiect. Cât a plătit Facebook pentru LiveRail? O sumă oficială nu a fost comunicată, dar TechCrunch informează că suma este undeva între 400 şi 500 de milioane de dolari. Ce se va întâmpla mai departe cu LiveRail? Ei bine, va deveni un produs al Facebook, poate independent de reţea, cum au fost păstrate Instagram şi WhatsApp, care va folosi cantitatea imensă de date pe care o are reţeaua pentru a livra noul tip de publicitate mai bine: anunţul video.

„Nebunie, haos, dans, energie la <<The New Gypsy Kings/Regii manelelor>>. Casa de Cultura a Studenţilor it's on fire la concertul Kana Jambe. And, on the top, în timp ce filmam, un voluntar m-a avertizat politicos <<va rog sa nu filmati, nu e voie>>". M-am dat deoparte şi am filmat totuşi bucuros ca”, a scris directorul TIFF, Tudor Giurgiu pe Facebook despre concertul care a urmat după documentarul proiectat, ieri, la Casa de Cultură a Studenţilor. Din filmare se poate vedea că spectatorii s-au ridicat de pe scaune şi au început să danseze pe melodiile trupei Kana Jambe. Sala Casei de Cultură a fost arhiplină.

Regii Manelelor

Unul dintre cele mai spumoase evenimente la TIFF a fost proiecţia documentarului Regii manelelor / The New Gipsy Kings, urmată de concertul formaţiei Kana Jambe. Filmul descrie ascensiunea spectaculoasă a manelelor şi istoria incredibilă a starurilor din industrie, care pot câştiga şi 20.000 de euro pe seară. Povestea trupei incluse în filmul produs şi regizat de Liviu Tipuriţă pentru BBC a început odată cu lansarea piesei cu acelaşi nume, cântată de Bogdan Artistu, care a depăşit deja 32 de milioane de vizualizări pe YouTube. „Kana Jambe vine cu un concert energic şi ritmuri orientale reprezentative pentru unul dintre cele mai dezbătute fenomene sociale din România post-decembristă”, au arătat organizatorii.

