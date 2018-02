INTERVIU Lucian Goian, fotbalistul român de tip globetrotter. „Joc la echipa nepotului lui Raj Kapoor!“

Fundaş central de meserie, Lucian nu se află la prima experienţă exotică. În ultimii ani, el a evoluat în China, pentru Tianjin Teda şi Beijing Enterprises, dar şi în Australia, la Perth Glory. Dinamovist declarat, Lucian Goian le ţine pumnii strânşi foştilor colegi pe care îi vrea în play-off şi visează la ziua în care trupa din „Ştefan cel Mare“ va câştiga un nou titlu.

„Weekend Adevărul“: Cum se vede fotbalul românesc din India şi cine crezi că va câştiga titlul în România?

Lucian Goian: Urmăresc fotbalul din România, am reuşit să văd şi câteva meciuri din campionat. Din păcate, fotbalul românesc are unele probleme, în primul rând, din cauza subfinanţării. E greu şi pentru fotbalişti să joace la echipe care riscă să intre în insolvenţă, de multe ori riscă să nu-şi mai ia nici măcar banii. În ce priveşte lupta la titlu, eu văd trei echipe cu şanse egale. Steaua, CFR Cluj şi Craiova au echipe la fel de valoroase, rămâne să vedem cine se va bucura la urmă. Ca dinamovist mi-aş fi dorit să văd şi Dinamo în această luptă, dar trebuie să recunosc că Steaua are o echipă foarte bună.

Goian (stânga) şi Forlan au fost coechipieri în India şi au rămas buni prieteni. Cei doi au făcut schimb de tricouri la plecarea uruguayanului

Cum te-ai acomodat în India şi cât vei mai continua să joci acolo?

Mă simt bine aici, sunt foarte apreciat şi sunt căpitan de echipă. Anul trecut, am fost declarat cel mai bun fundaş din prima ligă indiană, ceea ce m-a onorat. Fotbalul de aici a crescut mult în ultimii ani. Anul trecut, l-am avut coleg pe Diego Forlan (n.r. - celebrul atacant uruguayan), un băiat deosebit cu care m-am înţeles excelent. Au fost şi mai sunt şi alte nume mari aici. Au mai fost Adi Mutu, Florent Malouda, e şi brazilianul Lucio, fost campion mondial cu naţionala ţării sale, e şi Robbie Keane. Sunt fotbalişti de top, chiar dacă se află la finalul carierei. Ei se simt bine aici, sunt foarte, foarte apreciaţi.

Cum îşi permit echipele din India să aducă astfel de fotbalişti? Se obţin bani importanţi din drepturile TV sau investesc patronii?

Aici nu se obţin bani din televizări, liga profesionistă din India e privată, iar cei care investesc sunt patronii. Noi îl avem pe Ranbir Kapoor, nepotul celebrului actor Raj Kapoor. Ranbir e un adevărat star la Bollywood şi are o avere impresionantă, el deţine clubul pentru care joc. E un om deosebit, mereu alături de noi, niciodată n-au fost probleme cu banii sau restanţe. În plus, aici lumea iubeşte fotbalul, sunt echipe care joacă mereu cu 40.000-50.000 de oameni în tribune, nu întâmplător lucrurile merg bine. Şi condiţiile sunt excelente. Prima dată când am venit aici, m-am sfătuit cu Adi Mutu, el mi-a zis că fac o alegere bună. Eu sunt cazat într-un hotel de cinci stele pe banii clubului împreună cu familia mea (n.r. - e căsătorit cu jurnalista Anda Banu şi au un băieţel, Luca, în vârstă de 6 ani). Mai am un an de contract pe lângă acesta şi nu mă gândesc să plec. Niciodată n-au fost probleme cu banii, salariile se virează la timp şi n-am auzit nici ca alte echipe să fi avut vreodată întârzieri. Noi tragem acum să prindem locul 4, pentru că la final se joacă un fel de play-off. Primele 4 dispută semifinalele, iar cele două câştigătoare merg în finală.

Lucian Goian (dreapta) este căpitan de echipă la Mumbay City FC

În ultimii ani te-ai „specializat“ să joci la echipe exotice. Totuşi, unde te-ai simţit cel mai bine, având în vedere că ai evoluat în China, Australia şi India?

Sincer, eu m-am simţit bine peste tot, dar parcă cel mai frumos a fost în Australia. Am stat la Perth, oraş aflat în vestul ţării, pe coasta Oceanului Indian. Aveai impresia că trăieşti în Anglia, arhitectura britanică, doar că era mereu cald şi însorit. Acolo am făcut surfing, erau nişte plaje superbe ca în paradis. I-am invitat într-o zi pe foştii mei colegi şi le-am făcut mici la grătar pe plajă. A fost o surpriză plăcută pentru ei, au fost încântaţi. Am jucat şi în China, un an la Tianjin şi doi la Beijing, a fost frumos şi acolo. M-a fascinat Beijing, un oraş superb, unde m-am simţit bine. Nu regret nimic, sunt mulţumit că am avut ocazia să joc pentru fiecare dintre aceste echipe.





Lucian Goian îşi aminteşte cu multă plăcere perioada petrecută în Australia

CASETĂ

Fotbalistul care a jucat pentru 11 echipe

*Nume: Lucian Goian

*Data şi locul naşterii: 10 februarie 1943, Suceava

*A jucat la: Foresta Suceava (2001-2002), FC Oneşti (2002), Ceahlăul Piatra Neamţ (2003-2004, 2006, 2007), Dinamo (2004-2006, 2007-2010), Astra (2010), Tianjin Teda (2012-2013), Beijing Enterprises (2013-2015), FC Braşov (2015), CFR Cluj (2015-2016), Perth Glory (2017), Mumbay City (2016-2017, 2018-prezent),

*A disputat 12 meciuri pentru naţionala U21