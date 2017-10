Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj are conturile blocate. Medicii fac un apel pentru salvarea instituţiei

Medicii ICUTR au adresat un apelul către societatea civilă şi mediul de afaceri, care sunt rugaţi să contribuie financiar cu sponsorizări pentru asigurarea continuităţii activităţii uneia dintre cele mai prestigioase instituţii medicale din România.

În apel se arată că la finele lunii septembrie 2017 datoria Institutului se ridica la 1.913.493,95 RON. „Având în vedere procesul de derulare a executării silite, s-a ajuns în situaţia critică de a se bloca, efectiv, conturile instituţiei noastre atât din băncile comerciale cât şi din Trezorerie. În cazul în care nu se vor plăti sume semnificative din totalul datoriei, ICUTR va ajunge în situaţia de a avea toate conturile din Trezorerie blocate şi pe cale de consecinţă, blocată întreaga activitate”, se arată în apel.

„La începutul acestui an s-a schimbat conducerea managerială a institutului, găsind instituţia într-o situaţie financiară dezastruoasă, cu datorii mari, cu dosare de executare silită pe rolul instanţelor de judecată, ce au condus într-un final la blocarea conturilor atât în băncile comerciale cât şi din Trezorerie.

Măsurile întreprinse de noua conducere ce au inclus şi întreruperea colaborării cu clinica privată, au condus la creşterea serviciilor medicale prestate în relaţie cu casa de asigurări şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai spitalului.

În urma performanţelor din anul 2017 institutul deţine premizele unei mai bune fiinanţări a activităţii medicale astfel încat acesta ar putea deveni sustenabil pe termen mediu şi lung. Din păcăte, datoria acumulată în trecut şi blocarea conturilor institutului periclitează desfăşurarea activităţilor curente. Din acest motiv vă solicităm sprijin de urgenţă pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale”, mai arată medicii clujeni.

Cum poate fi salvat Institutul

Medicii de la ICUTR au şi soluţia de redresare:

„Creşterea valorii ICM (ICM-ul unui spital arata care este complexitatea medicala a cazurilor tratate în acel spital şi cât de costisitoare sunt-nr) ne va permite creşterea valorii contractului cu CAS Cluj cu până la 40%, mai exact cu 25% pentru anul 2018 şi cu încă 15% pentru anul 2019. Având în vedere contractarea pentru anul 2017, în valoare de 5.498.590,04 RON, cei 25% în plus la contractarea pe anul 2018 vor aduce un plus de aproximativ 1.350.000 RON, ceea ce ar reprezenta un plus de 115.000 RON lunar.

În condiţiile respective am putea asigura desfăşurarea în mai bune condiţii a activităţii medicale precum şi plata arieratelor într-un interval de maxim 3 ani.

Vă aducem la cunoştinţă că activitatea de prelevare de organe şi transplant renal care se desfăşoară preponderent în afara orelor de program nu este remunerată deoarece programul naţional de transplant nu acoperă aceste cheltuieli. De asemenea costurile foarte mari generate cu ocazia reinternării pacientului transplantat pentru tratamentul complicaţiilor sunt suportate din bugetul general al

spitalului. Prin urmare facem un apel către dumneavoastra de a ne sprijini pentru depăşirea momentului critic prin care trecem şi pentru a oferi în continuare servicii medicale de calitate tuturor pacienţilor”.