Fost director al Electrica, achitat pentru abuz în serviciu. Curtea de Apel Cluj: „fapta nu e prevăzută de legea penală”

Curtea de Apel Cluj i-a achitat luni pentru faptele de abuz în serviciu pe Gabriel Ruga, fost director general al filialei ELECTRICA TRANSILVANIA NORD şi pe Constantin Stoica, fost director la SISEE TRANSILVANIA NORD după ce instanţa Tribunalului Cluj i-a condamnat la pedepse cu închisoarea, conform ziarului Făclia de Cluj. Pe portalul Curţii de Apel Cluj a fost postată ieri soluţia instanţei: „În baza art 396 alin 5 rap la art. 16 alin 1 lit b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Ruga Gabriel- pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prevăzut de art 248 din Codul penal din 1969, art 2481 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art 41 alin 2 din Codul penal şi art 5 Cpen B”. Articolul invocat de instanţă, 16 alinianutl 1 litera b teza I Cod procedură penală prevede achitarea inculpatului deoarce „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”.

Totuşi, Curtea de Apel a stabilit pedepse mai mari pentru Gabriel Ruga având în vedere acuzaţiile de luare de mită şi spălare de bani. De la 2 ani şi 6 luni de închisoare, cât a stabilit Tribunalul, inculpatul va executa 3 ani închisoare. În acelaşi dosar a fost achitat pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi Petru Morar, fost şef al Serviciului Aprovizionare din cadrul SISEE Transilvania Nord, iar omul de afaceri Vasile Croitoru a fost găsit nevinovat pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată.

De ce sunt acuzaţi

Foştii şefi din cadrul ELECTRICA TRANSILVANIA NORD au fost trimişi în judecată, în 2009, de DNA Cluj pentru că în perioada 2002-2004 au cumpărat fără licitaţie produse electrice contrafăcute. Gabriel Michael Ruga, director general la filiala în perioada 2000-2006, a fost acuzat de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, spălare de bani, toate în formă continuată. Omul de afaceri Vasile Croitoru a fost judecat pentru dare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, spălare de bani şi concurenţă neloială. Constantin Stoica, director la SISEE TRANSILVANIA NORD în perioada 2002-2005, a fost judecat pentru abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată. Petru Morar, fost şef al Serviciului Aprovizionare din cadrul SISEE TRANSILVANIA NORD, a fost deferit instanţei pentru luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, spălare de bani, toate în formă continuată. În acelaşi dosar au mai fost deferiţi instanţei alte cinci persoane, fiind acuzate de corupţie şi spălare de bani.

Ce a stabilit instanţa

Redăm în continuare minuta hotărârii Curţii de Apel Cluj, motivarea nefiind încă disponibilă Tip solutie: Admis apel

Solutia pe scurt:

1. „I În baza art 421 pct2 lit a Cprpen admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj şi inculpaţii MP, SIC, CV, RGM şi RGT - împotriva sentinţei penale nr 242 din 20 07 2015 pronunţată în dosar nr 4228/117/2009 al Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează, în parte, cu privire la: - soluţia de condamnare pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi, respectiv, de dare de mită; - reţinerea circumstanţelor atenuante faţă de inculpaţii RGM şi RGT ; - soluţionarea acţiunii civile formulate în cauză; - dispoziţiile privind măsurile asiguratorii Pronunţând o nouă hotărâre, în aceste limite: 1) A În baza art 396 alin 5 rap la art 16 alin 1 lit b teza I Cprpen achită pe inculpatul RGM- pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice prev de art 248 din Codul penal din 1969, art 2481 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art 41 alin 2 din Codul penal şi art 5 Cpen B Înlătură circumstanţele atenuante prev de art 74 lit a Cpen 1969 şi majorează pedepsele aplicate inculpatului RGM pentru săvârşirea infracţiunilor de: - luare de mită, prev de art 254 al l şi 2 din Codul penal din 1969 rap la art 6 din Legea nr78/2000, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de luare de mită, prev de art 254 al l şi 2 din Codul penal din 1969 rap la art 6 din Legea nr 78/2000 cu aplicarea art 41 al 2 din Codul penal din 1969 - de la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza II şi b din Codul penal din 1969 la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza II şi b din Codul penal din 1969; - spălare de bani, prev de art 23 lit a din Legea nr656/2002, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de spălare de bani, prev de art 23 lit a din Legea nr 656/2002 raportat la art17 lit e din Legea nr 78/2000 cu aplicarea art 41 alin 2 din Codul penal din 1969 - de la 2 (doi ) ani şi 6 (şase) luni închisoare la: 3 ani închisoare În baza art 33 lit b, art 34 lit b şi art 35 alin1 Cpen 1969 contopeşte cele două pedepse aplicate prin prezenta inculpatului RGM în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară aplicată pentru prima infracţiune, în final, pedeapsa de executat fiind 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit lit a teza II şi b din Codul penal din 1969 În baza art 86/1-86/2 Cpen1969 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi pe durata termenului de încercare de 7 ani În baza art 86/3 ali Cpen obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele fixate de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă Datele, mai sus menţionate, se comunică Serviciului de Probaţiune Cluj În baza art 86/4 Cpen1969 atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere (săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, neîndeplinirea cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă, neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre - în acelaşi termen) În baza art 71 alin 5 Cpen 1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii

2) A În baza art396 alin5 rap la art16 alin1 litb teza I Cprpen achită pe inculpatul CV - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, prev de art 26 din Codul penal din 1969, art 248 din Codul penal din 1969, art 2481 din Codul penal din 1969, cu aplicarea art 41 alin2 din Codul penal din 1969, art5 Cpen B În baza art 396 alin 6 rap la art 16 alin 1 lit f Cprpen încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului CV, urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, - pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită, prev de art 255 al l din Codul penal din 1969 raportat la art 7 alin 2 din Legea nr78/2000 , prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de dare de mită, prev de art 255 al l din Codul penal din 1969 raportat la art 7 alin 2 din Legea nr 78/2000 cu aplicart 41 alin 2 din Codul penal din 1969; Înlătură dispoz art 33 - 35 Cpen1969 faţă de acest inculpat, care va executa pedeapsa finală de 4 ani şi 6 luni închisoare ( aplicată pentru infracţiunea de spălare de bani prev de art23 lita din Legea nr656/2002, cu aplicarea art41 alin2 din Codul penal din 1969) în regim de detenţie

3) În baza art396 alin5 rap la art16 alin1 litb teza I Cprpen achită pe inculpatul SIC - pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev de art 297 al1 Cod penal, raportat la art 309 Cod penal cu aplicarea art 35 alin 1 Cod penal, art 5 Cpen

4) În baza art396 alin5 rap la art16 alin1 litb teza I Cprpen achită pe inculpatul MP - pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev de art 297 al 1 Cod penal, raportat la art 309 Cod penal cu aplicarea art 35 alin 1 Cod penal, art 5 Cpen

5) Înlătură circumstanţele atenuante prev de art74 lita Cpen1969 şi majorează pedepsele aplicate inculpatului RGT pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la infracţiunea de luare de mită, prev de art 26 Cpen, art 254 al l şi 2 Cpen, raportat la art 6 din Legea nr 78/2000 prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la infracţiunea de luare de luare de mită, prev de art 26 din Codul penal din 1969, art 254 al l şi 2 din Codul penal din 1969, raportat la art 6 din Legea nr 78/2000 cu art 41 al 2 din Codul penal din 1969 - de la 2 (doi) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit lit a teza II şi b din Codul penal din 1969 la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit a teza II şi b din Codul penal din 1969; - complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev de art 26 Cpen rap la art 23 lit a din Legea nr 656/2002, prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de complicitate la spălare de bani, prev de art 26 Cpen rap la art 23 lit a din Legea nr656/2002, raportat la art 17 lit e din Legea nr 78/2000, cu aplicarea art 41 alin 2 Cpen - de la 2 (doi) ani închisoare la 3 ani închisoare În baza art 33 lit b, art 34 lit b şi art 35 alin 1 Cpen1969 contopeşte cele două pedepse aplicate prin prezenta inculpatului RGM în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, alături de pedeapsa complementară aplicată pentru prima infracţiune, în final, pedeapsa de executat fiind 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art 64 lit lit a teza II şi b din Codul penal din 1969 În baza art 86/1-86/2 Cpen1969 dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi pe durata termenului de încercare de 6 ani În baza art 86/3 ali Cpen obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj la datele fixate de acesta; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă Datele, mai sus menţionate, se comunică Serviciului de Probaţiune Cluj În baza art86/4 Cpen1969 atrage atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere (săvârşirea unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare, neîndeplinirea cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite de instanţă, neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre - în acelaşi termen) În baza art71 alin5 Cpen1969 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii

6) În temeiul art397 alin1 rap la art25 alin5 Cprpen lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză de către partea civilă SC F Î şi S E „E S” SA

7) În baza art397 alin5 Cprpen menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa procurorului nr25/P/2005 din data de 22112007 în vederea recuperării eventualului prejudiciu cauzat părţii civile SC F Î şi S E „E S” SA, asupra bunurilor mobile şi imobile menţionate în hotărârea apelată, precum şi în vederea confiscării speciale dispuse faţă de inculpaţii RGM şi RGT, asupra imobilului menţionat în hotărâre

8) Ridică măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr 25/P/2005 din data de 22 11 2007 în vederea confiscării speciale, în privinţa inculpatei COM, asupra bunurilor mobile la care se referă procesul verbal de aplicare a sechestrului întocmit în data de 23112007 În baza art 397 alin 5 Cprpen înlătură măsura confiscării speciale în favoarea statului a bunurilor mobile, la care se referă procesul verbal de aplicare a sechestrului întocmit în data de 23 11 2007 în privinţa inculpatei COM 9) În baza art275 alin3 Cprpen înlătură obligarea inculpaţilor MP şi SI Constantin la cheltuieli judiciare către stat la fond, aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului 10) Menţine restul dispoziţiilor hotărârii apelate II În baza art 421 pct1 litb Cprpen respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul CC - împotriva aceleaşi sentinţe penale În baza art272 Cprpen stabileşte în favoarea Baroului Cluj sumele de câte 520 lei - onorarii integrale pentru apărătorii din oficiu ( av Mihalache Larisa şi av Meseşan Octavian) şi, respectiv, sumele de câte 400 lei, onorarii parţiale pentru apărători din oficiu ( av Mărginean Silvia Amalia şi av Ploscaru Loredana) şi câte 150 lei, onorarii parţiale pentru apărătorii din oficiu ( av Mărginean Anya, Micu Georgiana Diana, Ursu Adina Roxana, Waldraf Daniela, Meseşan Nicoleta Anca) - sume ce se vor plăti din FMJ În baza art275 alin2,3 Cprpen obligă inculpatul CC să plătească 600 lei, cheltuieli judiciare către stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat în apel rămânând în sarcina acestuia Definitivă Pronunţată în şedinţa publică din 13 februarie 2017”

