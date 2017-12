Festivalul Jazz in The Park aduce la Cluj o trupă faimoasă, cu concerte peste tot în lume, premii internaţionale şi melodii în producţii cinematografice

Concert FOTO Jazz in The Park

„Să faci line-up-ul la Jazz in the Park este deopotrivă provocator şi amuzant. Am reuşit în timp să ne consolidăm un stil, anume să aducem multe proiecte noi pentru piaţa din România, dar şi multe experimente. Avem o mulţime de idei şi pentru anul viitor fiindcă piaţa de jazz este foarte inovatoare. În 2018 vom acorda o atenţie specială proiectelor româneşti de cea mai bună calitate, dar cu siguranţă nu vor lipsi nume mari internaţionale sau proiecte nemaivăzute în ţară. Ne bucurăm că reuşim să aducem Fanfare Ciocârlia. Este un proiect pe care mulţi fani ni l-au cerut, iar trupa nu au cântat niciodată la Cluj într-un cadru atât de accesibil şi deschis tuturor. Va fi o seară pe cinste”, spune directorul Festivalului Jazz in The Park, Alin Vaida.

Ediţia 2018 a Festivalului Jazz in the Park va avea loc între 21 iunie şi 1 iulie în Parcul Central din Cluj, pe malul Someşului şi în săli de concerte. Participarea la manifestările din spaţiul public este liberă, pe bază de bilet neobligatoriu, însă pentru concertele în săli se vor pune în vânzare abonamente.

Primii artişti

Fanfare Ciorcârlia este una dintre cele mai apreciate formaţii româneşti din lume şi este prima trupă anunţată la Jazz in the Park 2018. Concertul susţinut de aceştia va avea loc duminică, 1 iulie, în Parcul Central din Cluj-Napoca.

Potrivit organizatorilor, formaţia a cântat la renumite festivaluri de muzică din lume şi a susţinut concerte aproape peste tot pe glob, din SUA până în Europa şi Asia:

„Membrii fanfarei sunt consideraţi pionieri ai genurilor Balkan Brass şi Balkan Beats, iar stilul lor unic le-a asigurat popularitatea pe plan internaţional. Mai mult, albumul lor "Onwards To Mars” a fost premiat la Songlines Music Award drept cel mai bun album european lansat în 2017. În plus, Fanfare Ciocârlia a fost distinsă cu mai multe premii internaţionale, iar muzica lor e coloana sonoră pentru mai multe producţii cinematografice“.

Tot în parc vor concerta trupele Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio.

Noutăţi

Concertele din parc vor fi deschise joi, 28 iunie, de câştigătorii Concursului Jazz in the Park, Antal Gabor Trio, care anul acesta au scos primul lor album.

„A şasea ediţie Jazz in the Park aduce schimbări bune în structura pe care deja o avem de trei ani. Festivalul va fi extins la 11 zile, din dorinţa de a nu mai suprapune acţiuni sau locaţii. Astfel, fiecare zi din festival va pune accentul pe un subiect anume. De asemenea, am adăugat o zi în plus la activităţile din Parcul Central. În rest, vom mai avea concerte pe bilete în sălile din Cluj, o zi dedicată artei stradale şi concursul internaţional de jazz pe Malul Someşului”, afirmă Alin Vaida.

În ce priveşte Concursul Internaţional Jazz in the Park, acesta se va desfăşura pentru prima dată în weekend, de vineri şi până duminică, între 22 şi 24 iunie 2018.

Festivalul Jazz in the Park este organizat de Fapte, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi susţinut de Primăria Cluj-Napoca.

