Facebook te cunoaşte mai bine decât oricine. Cu 300 de Like-uri un algoritm îţi determină personalitatea mai bine decât o face soţia ta

Voluntarilor li s-a determinat profilul de personalitate pe baza unor chestionare, iar apoi cercetătorii au primit acces la activitatea de pe Facebook a acestora, în speţă „Like"-urile pe care le-au dat anumitor postări sau pagini. În paralel, o parte dintre prietenii şi colegii lor, dar şi membrii ai familiei au fost rugaţi să facă o descriere a voluntarilor, relatează The New York Times. Evaluarea pe care specialiştii au făcut-o utilizatorilor de Facebook se referea la cele cinci trăsături fundamentale de personalitate: deschidere, conştiinciozitate, extraversiune, agreabilitate şi neuroticism. Apoi, cercetătorii au comparat aceste rezultate cu activitatea de pe reţeaua de socializare a subiecţilor pentru a stabili legături între „Like"-urile date şi trăsăturile specifice de personalitate.

Facebook te cunoaşte mai bine decât soţia ta

Având date suficiente, algoritmul a fost în măsură să determine trăsăturile de personalitate ale unei persoane mai bine decât oricare dintre participanţii umani la studiu. Acesta are nevoie de acces la doar 10 Like-uri pentru a fi mai bun la determinarea personalităţii ca un coleg de muncă, 70 de Like-uri pentru „a bate” un coleg de cameră, 150 pentru „a bate” un părinte sau frate şi 300 de Like-uri pentru a întrece un soţ / soţie.



Computerele ar putea înlocui oamenii în ceea ce priveşte analiza personalităţii, este de părere autorul principal al studiului Youyou Wu, absolvent de Psihologiei la Cambridge. „Oamenii fac deja acest lucru manual cu ajutorul chestionarelor, dar în viitor, procesul ar putea fi automatizat, astfel încât să poată fi aplicat eficient şi fiabil”, a spus Youyou Wu. Studiul a fost publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences” în 2015, dar a revenit de actualitate după uriaşul scandal Cambridge Analytica.

