Diaspora, către premier: „Dacă este un salariu atât de bun minimul pe economie, de ce toţi angajaţii din instituţiile publice câştigă cu mult peste media naţională?“

„După spusele doamnei Firea, trebuie redusă la tăcere societatea civilă, astfel încât să se sfârşească starea permanentă de conflict şi de instabilitate din România. Aşadar, noi suntem vinovaţi că fraţii, părinţii şi copiii noştri sunt departe. Noi, cei care încercăm să supravieţuim în ţara noastră“, aşa începe mesajului lui Florin Ţîra, vicepreşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni. Acesta este originar din Cluj, oraş în care şi locuieşte în prezent.

Gândurile sale au fost publicate pe contul de Facebook al Federaţiei şi reprezintă un răspuns la declaraţiile făcute de primarul Bucureştiului, Gabriela Firea, şi de premierul României, Viorica Dăncilă. „Prin civilizaţia limbajului, prin decenţa cu care ne exprimăm şi prin faptul că nu încercăm să scoatem din orice situaţie un avantaj propriu sau permanent să criticăm şi să scoatem la tablă pe ceilalţi care muncesc”, a declarat Firea.

Alături de citatul primarului Capitalei apare şi o declaraţie a prim-ministrul României, care ar fi fost făcută la România TV:

„Sunt foarte mulţi în afară. Sunt oameni care, efectiv, nu mai ştiu realitatea din România. Nu ştiu că au crescut salariile, nu ştiu că avem locuri de muncă, că avem situaţii în care nu avem specialişti pentru anumite domenii, că există anumite oportunităţi să-şi deschidă o afacere. Aceste lucruri, să ştiţi că de multe ori nu sunt cunoscute în Diasporă şi acest lucru dăunează faptului că sunt mulţi care vor să se întoarcă acasă, care au această dorinţă de a reveni în ţară, să-şi deschidă o afacere sau să se angajeze. Eu am lucrat 9 ani la Bruxelles. Cât am fost europarlamentar, am vorbit cu foarte mulţi români. Marea majoritate îşi doreau să se întoarcă acasă”.

Clujeanul ia fiecare afirmaţie făcută de cele două şi dă o replică în mesajul intitulat „Ce trebuie să facem pentru a se întoarce românii în ţară?“.

„Stimată doamnă, permiteţi-ne nouă, celor care le ducem dorul fraţilor plecaţi departe, să vă explicăm de ce nu se întorc ei acasă. Spuneaţi că s-au construit spitale. Dacă vă referiţi la acele spitale la care primeşti ajutor numai după ce oferi plicul, la acele spitale în care un şofer de ambulanţă câştigă aproape cât doctorul, la acele spitale din care ieşi mai bolnav decât ai intrat sau la acele spitale în care, chiar dacă eşti asigurat medical, trebuie să îţi plăteşti medicamentele şi tratamentele, atunci, nu vă supăraţi, dar cred că preferă să rămână într-un loc unde primează sănătatea oamenilor şi nu corupţia“, scrie vicepreşedintele.

Acesta adresează, retoric, câteva întrebări premierului:

„De asemenea, când spuneţi instabilitate la nivel naţional, poate ar fi bine să vă gândiţi la instabilitatea fiscală şi politică provocată de elita noastră. Sau credeţi că schimbarea guvernelor odată la câteva luni şi modificarea continuă a legislaţiei fiscale poate să creeze un mediu favorabil dezvoltării unei afaceri în ţară?

Doamna prim-ministru, aţi făcut referire la salariile mari din ţară. Spuneţi-ne, vă rugăm, nu dumneavoastră, ci oricare dintre consilierii pe care îi aveţi, pot trăi din minimul pe economie? Sau dacă este un salariu atât de bun acest minim pe economie, de ce toţi angajaţii din instituţiile publice câştigă cu mult peste media naţională? Cum poate să fie atractivă din punct de vedere salarial o ţară în care statul plăteşte mai bine decât privatul?“.

Conţinutul integral al scrisorii:

„Ce trebuie să facem pentru a se întoarce românii în ţară?

