Clujul, gazda celui mai mare Street Food Festival din România: peste 60 de vendori, sute de reţete, filme şi concerte

De azi şi până duminică inclusiv, Aleea Stadionului din Cluj găzduieşte cea mai mare ediţie a Festivalului Street Food din România. Evenimentul va cuprinde atât bucate delicioase din mai multe bucătării ale lumii, cât şi filme, concerte outdoor, discuţii în care oamenii pot afla poveştile unor chefi celebri (Antonio Passarelli, Cătălin Jernoiu, Paul Siserman, Horia Şimon, Marius Mureşan, Nicu Crăciun sau Alexandru Rada), o zonă pentru cei mici.

“Cluj, eşti pregătit? Abia am aşteptat să ne întoarcem acasă, de unde am şi pornit acum un an acest concept care ne e din ce în ce mai drag. În momentul de faţă suntem extrem de mulţumiţi de evoluţia frumoasă a acestui proiect şi suntem surprinşi mereu de cât de mult s-a dezvoltat piaţa de street-food din România. Muncim zi de zi să conturăm cât mai bine această experienţă Street FOOD Festival şi spre marea noastră bucurie rezultatele bune nu se lasă aşteptate. Am reuşit anul acesta să adunăm peste 180.000 de gurmanzi la Oradea, Iaşi, Sibiu şi Arad. În turneul din 2017 ne vom mai opri şi la Cluj, Braşov, Alba Iulia, Bacău şi Timişoara şi abia aşteptăm să vedem ce ne rezervă viitorul. Mulţumim tuturor celor care ne sprijină, de la sponsori şi parteneri şi în mod special adresăm mulţumiri şi autorităţilor locale care ne oferă de fiecare dată suportul necesar şi încrederea pentru a pune în practică ideile noastre. Ne vedem pe Aleea Stadionului în perioada 6 - 9 iulie la cel mai mare Street Food Festival de până acum”, spune Constantin Covaliu, General Manager Street Food Festival.

În cadrul festivalului, se vor colecta selectiv resturile alimentare şi uleiului folosit, iar în cadrul campaniei Share a Meal se vor putea dona porţii de mâncare care vor fi duse mai departe la adăposturile pentru oamenii nevoiaşi şi la centrele pentru copii.

Street Food Festival este un eveniment realizat de Agenţia Why Not & Flavours. Eveniment susţinut de Primăria si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca.

În zonă, Primăria Cluj-Napoca a anunţat restricţii rutiere înterzicând accesul maşinilor pe Aleea Stadion de miercuri, 5 iulie, de la ora 00.00, până pe 10 iulie, ora 23.00.

