Ce informaţii conţine profilul din umbră, pe care algoritmul Facebook îl face tuturor utilizatorilor reţelei sociale

Investigarea algoritmului PYMK (People You Know Know- Oameni pe care e posibil să-i cunoşti) al reţelei sociale Facebook i-a făcut pe jurnaliştii de la Gizmodo să afle despre multe situaţii năucitoare:

„Omul care ani în urmă cu ani buni a donat, în mod secret, spermă unui cuplu, astfel încât aceştia au putut avea un copil, a apărut ca o recomandare din parte Facebook la rubrica „People You May Know” („oameni pe care este posibil să-i cunoşti”) pentru copilul respectiv. Asta în condiţiile în care părinţii lui nu sunt prieteni pe Facebook cu donatorul.

Asistentul social al cărui client i s-a adresat cu porecla acestuia la a doua vizită lor, pentru că a apărut la rubrica „People You May Know” (oameni pe care este posibil să-i cunoşti), deşi nu au făcut schimb de informaţii de contact.

Femeia al cărui tată a părăsit familia pe când ea avea şase ani, iar amanta de atunci a tatălui i-a fost sugerată de Facebook ca „persoană pe care e posibil să o cunoască” după 40 de ani.





Un avocat a scris: „Mi-am şters Facebook-ul după ce algoritmul PYMK mi-a recomandat ca persoană pe care e posibil să o cunosc pe unul dintre consilierii de apărare cu care am lucrat în unul dintre cazurile mele. Am comunicat cu acesta doar pe mailul de serviciu, care nu era conectat la contul meu de Facebook, lucru care m-a convins că Facebook îmi scana şi adresa electronică de lucru.

Investigarea algoritmului secret care ştie pe cine cunoşti

„Conexiuni ca cele de mai sus par inexplicabile dacă presupuneţi că Facebook cunoaşte despre dumneavoastră doar ceea ce i-ţi spus. Lucrurile devin însă mai clare dacă înţelegeţi că există un alt dosar cu informaţii pe care Facebook îl păstrează despre tine, unul pe care nu-l poţi vedea sau controla. În spatele profilului tău de Facebook este un altul, un profil din umbră, construit pe baza contactelor din conturile tale de poştă electronică sau a mesajelor primite pe smartphone-urile tale de la alţi utilizatori Facebook. Date de contact pe care nu le-aţi împărtăşit niciodată cu reţeaua socială pot fi asociate cu contul dvs., ceea ce face mai uşor pentru Facebook să vă cartografieze complet conexiunile sociale”, se arată în articol.





Informaţiile de contact din umbră au fost o caracteristică cunoscută a Facebook încă de acum câţiva ani. Cei mai mulţi utilizatori nu-şi dau seama de întinderea şi de puterea acestor informaţii. Deoarece conexiunile profilului din umbră se fac în interiorul cutiei neagre cu algoritmi a Facebook, oamenii nu pot vedea cât de adânc se pătrunde în intimitatea vieţii lor, abia atunci când o recomandare de nefirească, de genul celor amintite mai sus, apare.





Facebook nu scanează e-mailul de lucru al avocatului amintit mai sus. Cel mai probabil este că adresa avocatului de e-mail există în baza de date a Facebook, fără ştiinţa acestuia. Dacă cineva care are adresa de mail a avocatului în contactele sale şi a ales să o împărtăşească cu Facebook, compania o poate conecta de oricine altcineva, cum ar fi consilierul de apărare dintr-unul dintre cazuri acestuia, se arată în articol.

Facebook nu a dat detalii despre modul în care face conexiuni prin algoritmul PYMK, iar un purtător de cuvânt al reţelei a comentat că ar putea exista şi alte explicaţii plauzibile pentru aceste example de „prietenii reciproce“. Purtătorul de cuvânt a mai spus că dintre poveşti de mai sus, avocatul a fost cel mai probabil caz de conexiune cu profilul din umbră.

Cum află Facebook date despre tine

Punerea la dispoziţie a listelor de adrese de mail este unul dintre primii paşi pe care Facebook îi cere persoanelor care îşi fac un cont, pentru ca aceştia să fie în măsură a-şi găsi prietenii (opţiunea „Find Friends“).





Tu introduci adresa de e-mail şi parola ta e-mail, iar apoi Facebook îţi va spune cine sunt toate persoanele din reţea pe care le cunoşti. Între timp, Facebook deţine toate contactele pe care tu i le-ai predat.





Pagina „Find Friends“ în aplicaţia de smartphone Facebook este, de asemenea, mult mai primitoare, şi îl invită pe utilizator să „Vedeţi cine e pe Facebook prin încărcarea continuă a datelor de contact.“

În partea de jos a paginii, sub butonul „Get Started“, se precizează că „Informaţii despre contactele tale vor fi trimise către Facebook pentru a te ajuta să-ţi găseşti prietenii mai repede”. Această informaţie este vagă şi rămâne aşa chiar după ce ai făcut click pe buntonul „Aflăi mai multe".





„Când doriţi să găsiţi prieteni pe Facebook, vom utiliza şi stoca în siguranţă informaţiile despre persoanele de contact, inclusiv lucruri cum ar fi numele şi orice porecle; fotografie de contact; numere de telefon şi alte informaţii de contact sau conexe pe care le-aţi adăugat în ceea ce priveşte relaţia cu acele persoane sau informaţii profesionale; precum şi datele de pe telefonul dvs. despre acele persoane de contact. Acest lucru îi ajută pe Facebook să facă recomandări pentru dvs. şi pentru ceilalţi şi ne ajută să furnizăm un serviciu mai bun”.





Uitaţi-vă la toate informaţiile posibile asociate cu un contact de pe telefonul dumneavoastră şi apoi gândiţi-vă câte date obţine Facebook despre aceste persoane de la toate telefoanele conectate la reţea.





Facebook avertizează utilizatorii să utilizeze cu grijă aceste date: „Este posibil să aveţi contacte de afaceri sau personale în telefon. Vă rugăm să trimiteţi solicitări de prietenie numai persoanelor pe care le cunoaşteţi personal şi care ar considera binevenită cererea de prietenie”.

Facebook face exact ceea ce te avertizează să nu faci

După ce a emis acest avertisment şi recunoscut că nu toate persoanele care apar în agenda dumneavoastră vor dori să fie conectaţi cu dumneavoastră în reţeaua socială, Facebook va face exact ceea ce v-a avertizat pe dumneavoastră să nu faceţi. Dacă sunteţi de acord să împărtăşiţi contactele, fiecare informaţie de contact pe care o posedaţi va merge la Facebook, iar reţeaua o va folosi apoi pentru a căuta conexiuni între toţi cei pe care îi cunoaşteţi, indiferent de cât de puţin îi cunoaşteţi.

Facebook nu utilizează termenul de „profiluri din umbră.“ Facebook a admis că foloseşte profiluri ascunse în 2013 când reţeaua a admis că a descoperit o defecţiune care provoca următoarea situaţie ciudată: când un îşi descărca fişierul de pe Facebook, acesta includea nu numai informaţiile de contact vizibile ale prietenilor lor, ci şi informaţiile de contact din umbră ale prietenilor.

„Un prieten sau cineva pe care aţi putea să-l ştiţi“

„Sugestiile PYMK (persoane pe care e posibil să le cunoaşteţi-nr) pot fi bazate pe sugestiile pe care le primim din informaţiile de contact de la utilizatori şi prietenii lor”, a spus purtătorul de cuvânt al Facebook Matt Steinfeld. „Uneori acest lucru înseamnă că un prieten sau cineva pe care îl cunoaşteţi poate încărca informaţii de contact, cum ar fi o adresă de e-mail sau un număr de telefon pe care îl asociem cu dvs. Acestea şi alte semnale de la dvs. ne ajută să ne asigurăm că oamenii pe care îi sugerăm sunt cei pe care îi cunoaşteţi deja şi doriţi să vi-i faceţi prieteni pe Facebook”, a mai spus acesta.





Deocamdată sunt folosite doar contactele încărcate pe Facebook şi Messenger (nu şi cele din WhatsAPP sau Instagram) pentru sugestiile PYMK, a mai scris Steinfeld.

Când Steinfeld a scris „un prieten sau cineva pe care ar putea să-l ştiţi“ s-a referit la orice persoană care a salvat în contactele sale numărul dvs. de telefon sau adresa de e-mail, fie că este un fost proprietar care v-a închiriat o locuinţă sau o persoană de la care aţi achiziţionat ceva. Dacă contactul tău apare vreodată în telefoanele acestora sau le pui pe ale lor în telefonul tău, Facebook ar putea face conexiunea între voi dacă oricare dintre părţi şi-a încărcat contactele în reţeaua socială.



Această acumulare de date de la sute de oameni înseamnă că probabil Facebook ştie fiecare adresa unde aţi locuit vreodată, fiecare adresă de e-mail pe care aţi folosit-o vreodată, fiecare linie de telefon fix şi fiecare număr de telefon mobil cu care aţi fost vreodată asociat, toate poreclele dvs., toate conturile de reţele sociale asociate cu dvs., toate conturile dvs. de mesagerie instant şi orice altceva care ar fi adăugat cineva despre dvs. în agenda sa telefonică.

Ce se poate face

Datele din profilul din umbră au drept scop efortul Facebook de a conecta cât mai mulţi oameni. Pentru aceasta Facebook poate merge dincolo de simpla potrivire directă cu altcineva care are informaţiile dvs. de contact. Reţeaua poate face legătura între două persoane diferite care au ambele o adresă de e-mail sau un număr de telefon de-al dumneavoastră în informaţiile lor de contact, ceea ce indică faptul că s-ar putea se cunoască. Pentru asta nu trebuie nici măcar să fie vorba despre o adresă sau un număr de telefon pe care l-aţi împărtăşit dumneavoastră cu Facebook. Acesta este modul în care pacienţii unui psihiatru au fost recomandaţi unul altuia pe Facebook sau prin care un amanta unui bărbat a fost recomandată fiicei sale biologice de către algoritmul PYMK.





„Numerele de telefonie mobilă sunt chiar mai bune decât numerele de securitate socială pentru identificarea persoanelor", a declarat tehnologul de securitate Bruce Schneier pentru articolul citat.

Ce poţi face dacă nu îţi place ca Facebook să aibă aceste date despre tine? „Tot ce trebuie să faceţi este să găsiţi orice persoană care a obţinut vreodată informaţiile dvs. de contact şi le-a încărcat pe Facebook şi apoi să le cereţi unul câte unul să acceseze pagina de gestionare a contactelor lor Facebook şi să vă şteargă de acolo. Dar nu rataţi pe nimeni. „După ştergerea unui contact, îl vom elimina din sistemul nostru, dar, desigur, este posibil ca acelaşi contact să fi fost încărcat de altcineva", a scris Steinfeld.





Profilurile din umbră, cum ar fi cele utilizate de sistemul People You May Know (oameni pe care e posibil să-i cunoşti-nr), nu pot fi dezactivate sau oprite. Unul dintre lucrurile pe care le puteţi face pentru a bloca conexiunile bazate pe datele de contact ale Facebook este prin meniul Setări de confidenţialitate, unde trebuie să selectaţi opţiunea să nu puteţi fi identificat prin numărul dvs. de telefon sau adresa de e-mail.





Steinfeld a mai spus că, în timp ce Facebook nu oferă în prezent un mod pentru ca oamenii să poată gestiona informaţiile de contact pe care alţii le-au încărcat despre ele, se va lua în considerare acest lucru.