Cât de important e să afli leafa colegilor de serviciu. „Dacă toată lumea ar şti cât câştigă toată lumea, atunci ar fi haos“

„Cu cât sunteţi plătit? Nu răspundeţi cu voce tare. Dar gândiţi-vă la o cifră. Acum: Cu cât credeţi că este plătită persoana de lângă dumneavoastră? Din nou, nu răspundeţi cu voce tare“, aşa şi-a început prelegerea, în ianuarie 2016, la TEDx, David Burkus, autor şi profesor asociat la Universitatea Oral Roberts din Saint Louis, Oklahoma.



Acesta predă cursuri de comportament organizaţional, creativitate şi inovaţie şi leadership strategic la universitatea amintită. Este şi este autor de cărţi pe teme financiare, scrie periodic la Harvard Business Review, Inc. magazine, iar despre munca sa s-a vorbit la Financial Times, Bloomberg BusinessWeek şi la emisiunea TV „CBS This Morning“.

Burkus spune că nu s-a simţit confortabil adresând acele întrebări, deşi majoritatea vrea să ştie cât câştigă colegul de birou, cutare coleg, şeful. Unul dintre motivele pentru care companiile interzic oamenilor să vorbească cu colegii despre salariile lor este - consideră Bukus - „dacă toată lumea ar şti cât câştigă toată lumea, atunci s-ar declanşa haosul. Ar apărea discuţii, certuri, ar putea fi persoane care ar demisiona“.

Acesta se întreabă dacă nu cumva motivul acestui conflict este chiar confidenţialitate şi ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunţa la ea.

Specialistul a studiat în ultimii ani lideri de corporaţii şi antreprenori care pun la îndoială filosofia convenţională despre conducerea unei firme, iar în studiul său revenea mereu discuţia despre salariu.

„Se pare că transparenţa salarizării - împărtăşirea sinceră a salariilor în firmă - duce la un loc de muncă mai bun atât pentru angajaţi, cât şi pentru organizaţie. Când oamenii nu ştiu ce salariu au comparativ cu colegii lor, probabil cred că au salariul prea mic şi chiar că sunt discriminaţi. Vă doriţi să lucraţi într-un loc care tolerează ca dumneavoastră să vă simţiţi prost plătit sau discriminat? Însă secretizarea salariilor duce exact la asta, şi e o practică pe cât de veche, pe atât de răspândită, în ciuda faptului că în Statele Unite, legea protejează dreptul unui angajat de a vorbi despre salariul lui“, explică acesta.

Potrivit lui Burkus, confidenţialitatea salariului ar fi o cale de a economisi mulţi bani, iar păstrarea secretă a salariilor duce la ceea ce economiştii numesc „asimetrie informaţională“, adică la o situaţie în care, într-o negociere, o parte deţine semnificativ mai multe informaţii decât cealaltă.

„Imaginaţi-vă cum aţi putea negocia o mărire de salariu dacă aţi cunoaşte salariile celorlaţi“, subliniază universitarul american.

El citează un sondaj din 2015, făcut în State pe tema salarizării, cu 70.000 de angajaţi. Potrivit acestuia, două treimi dintre cei care erau plătiţi la valoarea pieţei au afirmat că ei cred că sunt prost plătiţi. Un alt aspect scos la iveală de studiu e că 60% dintre toţi cei care credeau că sunt prost plătiţi au declarat că au de gând să-şi dea demisia.

„Confidenţialiatea salariului face să fie mai uşor de ignorat discriminarea deja prezentă astăzi pe piaţă“, punctează David Burkus. Ca să-şi susţină ideea le-a vorbit celor de la TEDx despre un raport din 2011 al Institutului de Cercetare a Politicii pentru Femei, tot din SUA, unde diferenţa de salariu între femei şi bărbaţi era de 23%.

Burkus e de părere că transparenţa rămâne cea mai bună cale de a asigura corectitudinea şi din acest motiv antreprenori şi lideri corporatişti au făcut experimente legat de salariile. Îşi exemplifică ideeea:

„Dane Atkinson este un antreprenor în serie care a pus bazele multor companii folosind cofidenţialitatea salarială şi chiar a fost cazul când a plătit două persoane cu aceeaşi calificare cu salarii foarte diferite, în funcţie de cât de bine au putut negocia. Iar Dane a văzut conflictul rezultat. Aşa că la deschiderea noii sale companii, Sum All, s-a angajat să aibă transparenţă salarială de la început. Iar rezultatele au fost uimitoare. În toate studiile, când oamenii ştiu cum sunt plătiţi şi cum e salariul faţă de cel al colegilor, e probabil să lucreze mai mult, să-şi îmbunătăţească performanţele, e probabil să se implice şi mai puţin probabil să demisioneze“.



Mai puteţi citi:

VIDEO Cercetător: Cum pot face faţă oamenii secolului al XXI-lea solicitărilor cognitive uriaşe de la serviciu