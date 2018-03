Artişti legendari cu premii Grammy şi trupe de top concertează la Jazz in The Park

Peste 70.000 de oameni au fost prezenţi, anul trecut, la concertele Jazz in the Park

Basistul Richard Bona, pianistul trupei Snarky Puppy Bill Laurance şi basistul Michael League, liderul trupei Snarky Puppy, sunt cei trei câştigători ai premiilor Grammy care şi-au confirmat prezenţa la Cluj

Stabilit în SUA, camerunezul Richard Bona va concerta pe 24 iunie, împreună cu band-ul Mandekan Cubano, în curtea Muzeului de Artă din Cluj. Pianistul trupei Snarky Puppy, Bill Laurance (foto, jos), concertează la Jazz in the Park împreună cu grupul Quartet. Bill lucrează ca muzician profesionist de când avea 14 ani şi a avut turnee internaţionale ca pianist, compozitor şi a cântat cu artişti precum David Crosby, Morcheeba, Salif Keita, Bobby McFerrin, Susana Baca, Lalah Hathaway, Laura Mvula, Jacob Collier.

Cvartetul instrumental Forq aduce dinamismul într-o explorare sonică. Grupul, fondat de Henry Hey (David Bowie, Empire of the Sun, Jeff „Tain” Watts) şi basistul Michael League, este compus din muzicieni care improvizează într-un mod memorabil. Forq a avut concerte în Statele Unite ale Americii şi în Europa şi a cântat la prestigioase festivaluri precum North Sea Jazz festival şi GroundUP Festival în Miami Beach.

În deschiderea festivalului, legenda Juan de Marcos Afro-Cuban All Stars va concerta, pe 21 iunie, la Opera Maghiară din Cluj, iar Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, JazzyBIT, A-C Leonte, Antal Gabor Trio vor cânta în parc. Potrivit organizatorilor, bugetul festivalului va fi de 450.000 de euro, mai mare cu 70.000 de euro decât anul trecut.

Şase concerte într-un spaţiu inedit

Alte 10 trupe de top, premiate şi recunoscute la nivel mondial, vor fi prezente la Cluj. Nik Bartsch’s Ronin, Alfa Mist, Soweto Kinch, The Herbaliser , Gallowstreet , Balako, Koffie, Superpoze, Essential Notes şi Exit Oz vor concerta în faţa zecilor de mii de spectatori.

Organizatorii festivalului vor activa timp de şase seri un nou spaţiu, curtea Muzeului de Artă din Cluj, unde vor avea loc şase concerte.

Primele patru trupe confirmate pentru concertele de la muzeu sunt Alfa Mist, Richard Bona, Soweto Kinch şi Nik Bartsch’s Ronin.

O altă noutate pentru acest an este că, după 18 ani de turneu muzical, grupul britanic The Herbaliser, parte din casa de discuri Ninja Tunes, ajunge pe scena Jazz in the Park din Parcul Central cu ritmuri de hip-hop, jazz, groove şi funk.





La Jazz in the Park vine şi brass band-ul olandez Gallowstreet, care a crescut spectaculos de la un grup de paradă stradală până la o trupă dorită de festivaluri de renume mondial. Cei 12 membri ai grupului vin cu abordări care combină saxofonul cu percuţia şi ritmuri hop-hop cu dance. Muzicianul francez Gabriel Legeleux, cunoscut ca Superpoze e de asemenea confirmat la festival. El va completa, alături de Bill Laurance, scena alternativă din parc cu ritmuri electro.