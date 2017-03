Ziua internaţională a teatrului pentru copii. „Alice in wonderland“, spectacol magic pentru micuţi pe 20 martie

Prichindeii sunt aşteptaţi luni, 20 martie, la spectacolul „Alice in Wonderland”, cu ocazia Zilei internaţionale a teatrului pentru copii şi tineret.Centrul Cultural Judeţean Călăraşi îi aşteaptă pe cei mici, luni, 20 martie, ora 10.00, la spectacolul „Alice in Wonderland”.

La finalul spectacolului, cu sprijinul Editurii Niculescu, se desfăşoară o tombolă cu premii pentru micuţii spectatori. Editura Niculescu a răspuns este prezentă în Călăraşi pentru prima oară într-un proiect ce îşi propune să atragă atenţia comunităţii asupra artei pentru copii şi tineret, prin implicarea în evenimente culturale diferite( lecturi, expoziţii, spectacole, diverse proiecte artistice).

Spectacol pentru prichindei

“Aşadar, vă invităm să sărbătorim împreună Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii şi Tineret ! Vino, pe 20 martie, cu un copil la teatru ! şi ajută-l să experimenteze o întâlnire cu… „Alice in Wonderland”, a anunţat Centrul Cultural Judeţean Călăraşi.

Acesta este un spectacol dedicat copiilor cu vârsta începând de la 4 ani, dar şi întregii familii; având o distribuţie de excepţie, muzică originală şi proiecţii multimedia care vor transforma sala de spectacole într-un tărâm fermecat. Alice, este o fetiţă de 11 ani, care stă toată ziua în casă, jucându-se cu telefonul. Nu mai vede cât de frumoasă este natura, viaţa şi nu mai crede în poveşti. Astfel că ea intră într-o lume fantastică,unde descoperă o ţară care prin logica ei, este un total nonsens.

Considerată, ca fiind cel mai bun exemplu de literatură nonsens, “Alice în Ţara Minunilor” este o poveste care are mesaje pentru toate categoriile de vârstă. Vă propunem o poveste care se petrece într-o lume magică, o poveste plină de nonsens, o călătorie iniţiatică şi un mesaj puternic pentru copilul din ziua de azi. Evenimentul reprezintă un proiect al Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, cu sprijinul Editurii Niculescu Bucureşti. Rezervările se fac în ordinea solicitărilor, iar biletele pot fi ridicate în zilele de 17 şi 20 martie (ziua spectacolului), de la sediul Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, telefon 0242.314925. Preţul biletului este de 8 lei.

Educarea prin artă

În fiecare an, pe 20 martie, peste 80 de ţări sărbătoresc Ziua internaţională a teatrului pentru copii şi tineret („World Day of Theatre for Children and Young People”). Această zi a fost marcată pentru prima dată în 2001, evenimentul urmărind educarea celor mici prin teatru, prin poveştile puse în scenă şi prin diversele personaje interpretate.



