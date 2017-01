Remedii care „iau durerea de cap cu mâna“. Ce conţine ghimbirul, primul pe lista medicamentelor naturale de top

Durerile de cap pot fi cauzate de numerosi factori, printre care se numără: stresul, oboseala fizică şi oculară, deficienţele de magneziu, deshidratarea, răceala sau gripa, un stil de viaţă haotic, abuzul de alcool şi tutun, hipertensiunea, alergiile, zgomotul excesiv, variaţiile presiunii atmosferice, aerul prea uscat, insolaţiile.

“Cu cât durerile de cap sunt mai intense cu atât ne putem concentra mai puţin, suntem irascibili, apatici, cu alte cuvinte, avem o stare generală proastă. Înainte de a apela la analgezice, avem la îndemână câteva remedii naturiste care fac minuni. Nu numai că te vor ajuta sa te simti mai bine, dar nici nu sunt dăunătoare pentru organism”, spune Marina Grigore, apifitoterapeut.

În multe cazuri, terapiile cu plante dau rezultate foarte bune: rozmarinul, muşeţelul, ghimbirul, teiul şi pelinul sunt analgezice naturale, care pot calma simptomele durerilor de cap, oricare ar fi cauzele care stau la originea lor: oboseală, stres, febră, exces de cafea, de alcool sau un curent de aer rece.



Acţionează asupra migrenelor

Proprietăţile antiinflamatoare ale ghimbirului fac ca această plantă puternică să lupte într-un mod eficient împotriva durerilor de cap cronice. Iată de ce ghimbirul este primul “ingredient” al trusei de ajutor pe care trebuie să o ai la tine atunci când călătoreşti, lucrezi sau iei parte la o activitate care ţi-ar putea declanşa o durere de cap.

Rozmarinul creşte tonusul psihic

Un extraordinar antiseptic, rozmarinul a fost folosit pentru purificarea aerului până în secolul XX în spitalele din Europa, prin arderea de crenguţe. Proprietăţile binefăcătoare ale plantei sunt date de diferite tipuri de antioxidanţi pe care le conţine. Planta este foarte de bogată în vitamine din complexul B, cantităţi importante de vitamina A şi vitamina C.

“Rozmarinul este un remediu consacrat în afecţiunile cardio-vasculare, ale sistemului nervos, combate cu succes durerile cauzate de reumatism şi artrită, are proprietăţi diuretice, îmbunătăţeşte memoria şi capacitatea de concentrare”, spune dr. Cătălin Luca, medic medicină internă. De aceea, rozmarinul se numără printre puţinele plante psiho-stabilizante cunoscute de medicina naturii. În plus, terapia cu rozmarin contribuie la evacuarea bilei, stimulează secreţia gastrică , reduce balonările, tratează frigiditatea şi impotenţa (în egală măsură) şi creşte tonusul psihic.

Pelinul, proprietăţi tămăduitoare

Ceaiul de pelin este benefic pentru durerile de cap deasupra ochilor si la nivelul fruntii. Infuzia se prepara dintr-o lingurita de planta peste care se adauga o ceasca cu apa fierbinte. Ceaiul se lasa la infuzat timp de 2-3 minute, dupa care se strecoara si se bea. Tratamentul cu ceai de pelin nu trebuie sa dureze mai mult de 3 saptamani. Folosită pentru proprietăţile sale tămăduitoare încă din Evul Mediu, pelinul trebuie consumat cu mare atenţie, deoarece, în cantităţi mari, este toxic. Planta este interzisă cu desăvârşire gravidelor.



Tei, înainte de culcare

Durerile de cap care apar seara, înainte de culcare, sunt provocate de solicitările de peste zi sau de grijile care ne ocupă mintea şi nu ne lasă să adormim. Pentru a te linişti, bea un ceai din flori şi din frunze de tei uscate (o linguriţă de plantă uscată se lasă la infuzat într-o cană cu apă caldă). Combate stresul şi ajută la calmarea sistemului nervos central.

Ceaiul de tei face minuni atunci când suferim de dureri de cap, oboseala, răceală şi gripă, anxietate. Important este să fie preparat corect pentru a beneficia de toate proprietăţile sale. Floarea de tei, mărunţită bine se infuzează, nu se fierbe, pentru nu mai mult de 4 minute. Când apa prinde o culoare roşie-maronie intensă, nu se mai bea, pentru că ceaiul este toxic.

Muşeţelul, un adevărat elixir

Cunoscut încă din Antichitate ca leac pentru nevralgii şi reumatism, muşeţelul, cea mai populară plantă medicinală, este un adevărat elixir: calmează greaţa şi balonarea, îi scapă de colici pe sugari, alungă insomnia, tratează depresia, iritaţiile şi acneea.

Substanţele active pe care le conţine au efecte antiimflamatorii, analgezice, antiseptice, antispastice, emoliente, anestezice, cicatrizante, sudorifice şi antialergice. Muşeţelul poate fi folosit deopotrivă de adulţi dar şi de copii, inclusiv de sugari. Specialiştii spun că acesta poate fi consumat atât sub formă de ceai, infuzie, cea mai des întâlnită formă, cât şi sub formă de tincturi sau unguente. Toate au proprietăţi miraculoase.



