Povestea fascinantă a maestrului gravurii româneşti. Florin Stoiciu: „Dacă rămâneam la Mănăstirea, trebuia să mă fac agricultor, cum era toată lumea”

Are o poveste de viaţă interesantă şi o carieră fabuloasă, cu expoziţii peste tot în lume şi cu lucrări în colecţii particulare şi în muzee. Desenatorul, pictorul şi gravorul Florin Stoiciu şi-a pus amprenta şi pe efigia Anului Ovidius, la bimilenara din 2017.

Singurul autor de cărţi de gravură din România spune Ovidius trebuia să aibă un an cultural, nu doar bimilenara, serbată la Constanţa. Stoiciu face parte din trupa de artişti cu care se merge în lume la expoziţiile Ovidius.

A fost manager de proiect la ”Ex Libris Brâncuşi 2016”. Prin eveniment prin care artiştii plastici au vrut să îl declare pe Brâncuşi al României, într-o carte virtuală gravată, nu scrisă.

„Ex-Libris Constantin Brâncuşi 2016? De ce nu? Un geniu într-o ţară mioritică. O dedicaţie pentru o bibliotecă virtuală numită România. Mulţi artişti consacraţi şi mulţi alţi tineri artişti în devenire. Stări şi atitudini diverse. Pretext pentru a lucra în tehnicile şi manierele de imprimare. O dedicaţie sinceră faţă de un artist universal. Într-o lume confuză, o acţiune eliberată de constrângeri. Suntem prea puţini pentru un eveniment atât de mare”, spune artistul.

10 la examenul de diplomă



Ascensiunea în lumea artei şi recunoaşterea ca maestru al gravurii româneşti a lui Florin Stoiciu a venit după zeci de ani de muncă asiduă pentru artistul născut în 1965 în comuna Mănăstirea din judeţul Călăraşi. Spune că dacă ar fi rămas acasă, la ţară, trebuia să se facă agricultor, aşa cum era toată lumea.

„Dacă rămâneam la Mănăstirea, trebuia să mă fac agricultor, cum era toată lumea. Mama a fost telefonistă la IAS- ul de pe terenurile regale, după ce lucrase ca bibliotecară în Bucureşti. Tata a fost inginer agronom. Am venit în Bucureşti ca să facem şcoală.

În 1985 s-a înfiiţat gimnaziul la liceul Tonitza. Au fost 18 locuri. Majoritatea elevilor, copii de oameni de cultură, ambasadori, ziarişti. Eu dădusem examen la Şcoala Populară de Artă şi am venit prin transfer în clasa a V a. Treapta I am dat-o de două ori, pentru că se desfiinţaseră liceele de artă din ţară şi copii de acolo au venit la Tonitza. De la o clasă cu 18 elevi, s-au făcut trei clase, cu elevii din ţară. În liceu, din anul I până în anul IV am luat premiul I pe ţară la concursul de atunci ” de arte şi meserii” Cântarea României. L-am avut profesor la arta vizuală pe Ionel Teodoreanu, fiul scriitorului, care ne citea poveşti şi ne punea să le ilustrăm. În 1983 am dat examenul de diplomă la grafică, unde i-am avut îndrumători pe Gheorghe Tofan şi pe Aurel Bulacu. Am luat 10 la specialitate”, povesteşte artistul.

Predă de 25 de ani

Înzestrat cu talent pentru desen, sprijinit de familie, care i-a înţeles pasiunea, a venit în Bucureşti ca să facă şcoala, urmând firesc toare etapele pregătirii care l-au desăvârşit ca artist. Absolvent al Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza” din Bucureşti, al Academiei Naţionale de Artă, Facultatea de Artă Plastică, Secţia grafică, clasa prof.univ. dr. Mircia Dumitrescu(1992), Membru al UAP, secţia grafică(2003), cu un doctorat în arte vizuale cu lucrarea ”Materialitatea în gravură - Tehnici şi Maniere” , Florin Stoiciu a fost în perioada 2004-2012 - prodecan al Facultăţii de Artă Plastică. În prezent este conf. univ. dr. al Universităţii Naţionale de Artă, unde predă de 25 de ani.

„După ce am terminat liceul, mi-am ales repartiţia la ICL Materna din Bucureşti, unde am lucrat ca etalator-vitrinier până am plecat în armată. Am făcut un an şi patru luni la Flotila 50 transport aviaţie, la Otopeni. În ultimele luni de armată am fost detaşat de Marele Stat Major la Muzeul Marinei din Constanţa, cu alţi colegi artişti.

Din 1983 am început să mă pregătesc pentru facultate cu Aurel Nedel. Am intrat în 1986, la clasa lui Constantin Blendea. Blendea a fost unul dintre profesorii extraordinari. Toţi făceam cum voiam noi. Cei de la Vasile Grigore erau mici Vasile Grigore, cei de la Sălişteanu erau mici Sălişteanu, el ne încuraja să fim noi. Am avut mare noroc. În 90 m-am mutat la grafică, la Mircia Dumitrescu, în ciuda faptului că Brădean şi Nedel voiau să rămân în continuare la pictură, că sunt colorist bun. Doi ani nu am făcut niciun fel de cursuri teoretice. Am lucrat continuu. Am luat-o de la zero. Credeam că suntem artişti. Ne-a arătat că nu încă. Ne spunea că întâi învăţăm meserie şi abia apoi devenim artişti. A reuşit să ne ordoneze.

Pe vremea aia se chema Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”. Când am terminat, se chema Academia de Artă din Bucureşti şi acum sunt conferenţiar la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti”, rememorează artistul.

Prima expoziţie

A avut prima expoziţie în 2007. „Am făcut prima expoziţie laică din istoria Abaţiei Klosterneuburg din Viena, în 2007. Am expus 100 de lucrări, aquaforte şi digital print. Fiecare lucrare avea 2m/80 cm. Am simezat expoziţia în trei ore, fără să bat o singură ţintă pe pereţi, pentru că lăcaşul era proaspăt restaurat. Am expus numai nuduri, iar în deschiderea expoziţiei, abatele le-a explicat invitaţilor înmărmuriţi că la începuturi, Adam şi Eva erau goi”, spune Florin Stoiciu.

Despre profesia sa, Florin Stoiciu spune că reprezintă un mod de viaţă şi că este “o meserie care nu te lasă să îmbătrâneşti”.

“E ca jocul de şah. Tiţian a desenat până la 92 de ani! Hokusai declara, tot la 92 de ani, că abia atunci a început să deseneze de-adevăratelea! Atâta doar că, la gravură, trebuie să te mai şi fereşti de acizi, de efort şi toate pericolele ce decurg din practicarea acestei vechi şi aparent misterioase arte”, spune artistul.

„Şi-a urmat un drum al lui, pe barba lui”

Iată ce spune despre artist prod. Dr. Aurel Bulacu, unul dintre oamenii remarcabili car ei—au marcat cariera: „Florin Stoiciu îmi este tare drag, dar nu vorbim sentimental deşi şi asta e o parte specială. Sună orgolios, dar sunt mîndru că mi-a fost elev. Şi-a urmat un drum al lui, pe barba lui, sunt sigur că a învăţat ceva şi de la mine deşi i-am fost profesor numai doi ani. I-am urmărit parcursul cu mare interes şi bucurie, un parcurs cu destule reuşite, multe. M-am bucurat să îl văd pe simeze alături de mine. E un ARTIST cu majuscule şi un OM cu majuscule. Ne ştim de o viaţă şi îl apreciez de o viaţă. Am fost lângă el când a avut nevoie, a fost lângă mine cînd am avut nevoie. Apreciez la el loialitatea şi felul în care se dăruieşte unor cauze cum este acum Universitatea Naţională de Arte unde a construit foarte mult. E demn de apreciat OMUL ăsta.

Carte de vizită:

Expoziţii personale (selecţie): Galeria ”Phantom” (Berlin, 1993), Galeria ”Orizont” (Bucureşti, 1995), Galeria ”First” (Timişoara, 1996), Galeria ”Simeza” (Bucureşti,1996), Edinburgh (Scoţia, ilustraţii, gravură, pentru sonete Shakespeare, 1996), Galeria ”Escapade” (Bassel, Elveţia, 1998), Galeria ”Ost-West” (Bassel, 1999), Centrul Cultural Român (Viena, 2000), Klosterneuburg (Viena, 2007), Casa Artelor (Palatul Mogoşoaia, 2014), Artexpert Gallery (Cluj, gravură, ”Florin Stoiciu în dialog cu Rembrandt”. 2014). Galeriile de Artă din Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Brăila (Mask, 2014).

Expoziţii de grup (de precizat că la majoritatea expoziţiilor de grup, din ţară şi străinătate, a participat alături de colegii săi de generaţie Anca Boeriu, Costel Iacob, Gavril Kovacs, Vladimir Ene, Ionel Cojocaru şi mulţi alţii, inclusiv regretatul Iuri Isar): Bucureşti, Timişoara, Cluj, Iaşi, Tulcea, Constanţa, Galaţi, Brăila, Braşov, Suceava, Galeria Milles (SUA), Bassel (Elveţia), Skopje (Macedonia), Lyon şi Chamalieres (Franţa), Insula Samotrace (Grecia), Viena, Berlin etc.

Premii:

2017 – Laureat al Secţiunii de grafică din cadrul Salonului Naţional de Artă Plastică ”Temeiuri” 2016- Diploma PREMIUL MINISTERULUI CULTURII/ pentru merite excepţionale în organizarea şi promovarea evenimentului SIMPOZIONUL DE EX-LIBRIS,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI,,/ 2016- 2026. Manifestare cultural inclusă în circuitul internaţional alături de alte ţări cu tradiţie în domeniul gravurii / ex- libris/ 16 august 2016;- Diploma MARELE PREMIU/ Festivalul Internaţional A.R.T.E./ ediţia a VI-a, 11- 21 mai 2016, Iaşi,Parchemin d’Honneur / L’Association Mouvement d’Art Contemporain de Chamalieres / 27 noiembrie 2010 / Chamalieres, Franţa 2010 Premiul pentru Grafică la Bienala “Ion Andreescu” ediţia a VII- a / Buzău- România 1996 Premiul Tineretului U.A.P. România 1996 Premiul I şi Premiul Inspectoratului Judeţean pentru Cultură-Concursul de Litografie Găvenea, Tulcea 1993 Premiul ''Penda'', Concursul Tinerilor Gravori ''Dominus 1993'', Bucureşti 1992 Premiul I Naţional pentru cea mai buna grafică de carte, Cluj-Napoca.



