Direcţia de Sănătate Publică: 156 de cazuri de rujeolă, înregistrate de la începutul anului

În perioada 1 ianuarie-6 aprilie în judeţul Călăraşi s-au înregistrat 156 de cazuri, 115 primind îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean, 5 au fost izolate la domiciliu, iar restul în spitale de boli infecţioase din Bucureşti. Un copil de un an, internat în Capitală, cu multiple afecţiuni respiratorii şi digestive, dar şi cu nalnutriţie, a decedat.

Cei mai afectaţi, spun medicii, sunt micuţii cu vârsta sub un an- 55 de cazuri şi cei cu vârsta între 1- 4 ani, 39 de cazuri.

Vaccinarea împotriva rujeolei prevede administrarea a două doze, prima la vârsta de un an, iar cea de-a doua la 5 ani, însă în contextul epidemiei de rujeoala s-a luat decizia ca prima doză să se facă de la vârsta de 9 luni. În intervalul 1 ianuarie-06 aprilie 2017, DSP Călăraşi a primit 1.360 de doze ROR şi a distribuit către medicii de famile pentru continuarea vaccinării 1.864 de doze.

Ce este rujeola

Rujeola (pojarul) este o boală infecţioasă care adesea duce la complicaţii. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. În România, nouă din 10 părinţi îşi vaccinează copiii, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Lipsa vaccinului

În plină epidemie de rujeolă, tot mai mulţi medici de familie se plâng că lasă bebeluşii neimunizaţi, pe motiv că stocurile de vaccin s-au epuizat. Ministerul Sănătăţii spune că va achiziţiona 115.000 de doze în regim de urgenţă după ce OMS a atras atenţia României să ia măsuri pentru a ţine îmbolnăvirile sub control. În acest moment, în 14 din cele 53 de ţări europene există un risc mare de epidemie.Iar lipsa vaccinului vine în plină epidemie de rujeolă care afectează România din septembrie 2016 şi care a totalizat, până la 31 martie, 4.025 de cazuri, dintre care 18 decese.





