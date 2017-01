Cu ochii pe maşinile care curăţă zăpadă. Utilajele de deszăpezire, urmărite de autorităţi prin GPS în fiecare secundă

Pentru prima data în acest an, maşinile care vor curăţa zăpada vor fi dotate cu GPS, sistem prin care autorităţile vor fi exact unde se află utilajele de deszăpezire. “Le pregătim o surpriză celor care închiriază utilaje Consiliului Judeţean, deoarece vom folosi GPS pentru putea localiza permanent utilajele care intervin. Printr-un efort comun, ISU Călăraşi are la dispoziţie o autofreză, pentru a interveni în situaţiile de urgenţă. Ne interesează salvarea vieţilor, a bunurilor şi toţi cei responsabili trebuie să-şi dea concursul”, a explicat prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob.

Maşina-uzină, pregătită la Lehliu

Autospeciala multifuncţională cu turbofreză, cisternă cu apă şi motopompă, utilă iarna când viscolul acoperă Bărăganul, a intrat, în 2015, în dotarea pompierilor călărăşeni. Maşina-uzină poate degaja 1.000 de tone de zăpadă într-o oră, deplasându-se cu aproximativ 5 km pe oră în sarcină maximă. De asemenea, poate transporta 5.000 de litri de apă potabilă, care poate fi distribuită populaţiei în condiţii excepţionale şi de asemenea această cantitate poate fi refulată cu ajutorul motopompei din dotarea sa. Mastodontul se află garaj la Secţia de pompieri Lehliu, aici fiind o zonă cu probleme iarnă, când viscolul pune stăpânire pe Bărăgan.

Proiect cu fonduri europene



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia a implementat prin Programul REGIO, Axa prioritară 3, Domeniul Major de intervenţie 3.3, proiectul « Achiziţii echipamente pentru Situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă (autofreză de zăpadă în regiunea Sud Muntenia) », valoarea totală a proiectului fiind de 6.227.507,99 lei. Autospeciala este construită pe şasiu de MAN, are 290 de cai putere şi tracţiune 4X4, ceea ce îi conferă o bună fiabilitate de deplasare în condiţii excepţionale de iarnă.

« Rolul acestei autospeciale multifuncţionale este foarte important pentru capaciatea de intervenţie în situaţii de viscol, temperaturi foarte scăzute şi zăpadă depusă pe carosabil în catităţi mari. Turbofreza din partea frontală a autospecialei poate degaja atunci când este în sarcină maximă aproximativ 1000 de tone de zăpadă într-o oră, viteza de deplasare fiind de circa 5 km / 60 de minute », a precizat plt. adj. Ovidiu Tătăranu, purtător de cuvânt al ISU Călăraşi.

Maşina multifuncţională va fi antemergător pentru autospecialele de intervenţie, sprijinind astfel eforturile pompierilor de a ajunge în timp util acolo unde sunt solicitaţi, la cazuri medicale grave, la femei gravide care sunt aproape de momentul naşterii, la persoane nedeplasabile, la intervenţii de stingere şi la persoane blocate în trafic pe timp de viscol.

500 tone de nisip, în depozit



Pentru această iarnă, SC Drumuri şi Poduri SA-Filiala Călăraşi care are în sarcină curăţarea drumurilor judeţene are în stoc rezerve de 500 de tone de nisip şi 8 tone de sare. “Avem 16 utilaje proprii, iar cu cele închiriate vom depăşi 40 de maşini. Plata se va face la orele de acţionare, nu de staţionare, şi atunci nu va conta numărul de utilaje pe care îl avem, ci numărul de ore lucrate. Am găsit deja, în judeţ, agenţii economici pentru a închiria utilaje. Am încercat să găsim firme din fiecare punct al judeţului, pentru a nu mai plimba utilajele”, a precizat Gheorghe Dragomir, directorul societăţii.

Puncte "fierbinţi" în judeţ

Cele mai multe probleme apar iarna în zonele traversate de DJ 303, de la Mânăstirea la Valea Argovei, DJ 301 Budeşti-Fundeni, DJ 306 Cuza-Vodă – Floroaica şi DJ 307 A Independenţa –N. Bălcescu – Vlad Ţepeş.

“Vrem să facem faţă noului sezon 2016-2017 cu o echipă închegată, care cunoaşte drumurile din judeţ. Ne-am asigurat că materialele antiderapante cu care se va interveni sunt, în acest moment în stoc pentru a face faţă primului val de frig. Trebuie să avem în vedere şi faptul că aprovizionarea se va face treptat, pentru că sarea rămasă în stocuri se deteriorează. Sunt comune care vor acţiona cu utilaje închiriate, dar şi localităţi care şi-au achiziţionat propriile utilaje”, a precizat prefectul.



