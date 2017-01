Beneficiile neştiute ale drojdiei de bere. Ce boli tratează alimentul minune care conţine cele 18 minerale esenţiale vieţii

Specialiştii spun că un consum regulat de drojdie de bere ne ajută să ne menţinem în formă şi chiar încetineşte îmbătrânirea.

Drojdia de bere este un adevărat miracol - se găseşte foarte uşor, este ieftină şi este un remediu pentru multe afecţiuni, notează frunza-verde.ro. În drojdie se află, pe lângă vitaminele complexului B, vitamina D, E, 16 din cei 28 de aminoacizi esenţiali, toate cele 18 minerale necesare corpului (printre care calciu, magneziu, fosfor) şi un număr de proteine importante într-un echilibru perfect pentru sănătate, făcând din drojdie un aliment preţios pentru om.

Drojdia de bere este, de fapt, o ciupercă de dimensiuni microscopice numită Saccharomyces cerevisiae. Aceste ciuperci se găsesc peste tot în natură, în special pe plante şi fructe. Ele au nevoie de zaharuri pentru a se dezvolta. Ciupercile din drojdie dizolvă zahărul şi produc alcool şi dioxid de carbon în procesul de digestie. Drojdia este folosită pentru producţia de bere furnizând alcoolul şi dioxidul de carbon din aceasta. În panificatie, se formează alcool şi dioxid de carbon, alcoolul evaporându-se în timpul coacerii, iar dioxidul de carbon permiţând afanarea aluatului, astfel încât pâinea sau prăjitura să crească frumos şi să devină pufoase.

Consumul regulat de drojdie de bere are efect regenerator şi ajută organismul să se menţină în formă.

Ajută celulele vechi să se reînnoiască

Conform nutriţionistului american Paul Bragg, drojdia conţine o mare cantitate de proteine, vitamine, minerale, dar şi de acid nucleic, responsabil pentru formarea de celule noi care să le înlocuiască pe cele deteriorate. Acidul nucleic are capacitatea de a întârzia îmbătrânirea prematură.

“Consumând drojdie de bere timp îndelungat, o armată de celule vii pătrunde în organism, nu numai pentru a ataca toxinele care circulă în sânge, ci şi pentru a întări sistemul imunitar al acestuia. În plus, drojdia de bere poate reface flora intestinală distrusă de medicamente şi antibiotic”, spune nutriţionistul, citat de biolandia.ro.



Cu toate acestea, medicii atrag atenţia că drojdia de bere nu este pentru oricine. Chiar dacă nu produce efecte adverse, trebuie consumată cu moderaţie deoarece poate da dureri de stomac şi balonări. “Ca să evităm aceste neplăceri putem consuma drojdiade bere împreună cu ceai de chimen sau anason. De asemenea, când se începe o cură cu drojdie de bere trebuie consumată iniţial o cantitate mică, pe care să o creşti gradual. În cazul bolnavilor de diabet este recomandat un control la medic pentru că drojdia de bere poate schimba modul în care organismul răspunde la zahăr.



10 motive să consumăm drojdie de bere:



Stimulează imunitatea. Răcelile şi bolile infecţioase se trateaza eficient cu drojdie de bere. Vitaminele şi mineralele, în frunte cu seleniul, îşi fac „datoria”: întăresc imunitatea şi scurteaza perioada de convalescenţă. Hepatitele virale A, B şi C sunt si ele tinute bine sub control cu ajutorul unui tratament similar.



Tonică pentru sistemul nervos. Terapia cu drojdie de bere are efect revigorant asupra sistemului nervos, combătând depresiile şi tulburările psihice.



Reglează colesterolul şi tensiunea. Consumul de drojdie de bere scade nivelul colesterolului „rău“ şi combate hipertensiunea, doi dintre factorii majori implicati în aparitia bolilor de inima. Bolnavii cardiaci trebuie să consume periodic suplimente alimentare pe bază de drojdie de bere.



Scade glicemia. Drojdia este o sursă excelentă de minerale şi, în special crom, un mineral esenţial care ajută la mentinerea unui nivel normal al glucozei din sânge, fiind util pentru persoanele cu risc de diabet sau care suferă de diabet.

Ajută la slăbit. În drojdia de bere găsim complexul de vitamine B, adică B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacin), B5 (acid pantothenic), B6 (piridoxina), B9 (acid folic) şi B7 (biotina). Aceste vitamine ajută la descompunerea carbohidraţilor, a grăsimilor şi a proteinelor care asigură organismului energie.

Reglează problemele de coagulare şi întăreşte oasele. Vitamina K, bine reprezentată în compoziţia drojdiei de bere, intervine în procesul de coagulare a sângelui şi contribuie la formarea osoasă, fiind un factor esenţial în procesul de fixare a calciului.



Tratează anemia. Drojdia este cea mai bună sursă de fier, depăşind inclusiv valorile conţinute în ficat. Se recomanda in special celor care suferă de anemie sau care obosesc uşor. Cura cu drojdie de bere este indicată nu doar persoanelor anemice, ci şi celor care au probleme de asimilare a mineralelor, în special magneziu şi calciu.

Tratează psoriazisul şi acneea. Cura cu drojdie de bere este de mare ajutor şi în tratarea psoriazisului. Conform mai multor studii, drojdia de bere este eficientă ca tratament împotriva acneei. În plus, consumul de drojdie contribuie la revigorarea părului şi întărirea unghiilor.



Curăţă pielea în profunzime.Măştile cu drojdie de bere ajută la repararea şi oxigenarea ţesuturilor, reduc ridurile, iar cicatricele vechi dispar fără urme.



Albeşte dinţii. Conform nutrişioniştilor, putem apela cu încredere la drojdia de bere pentru îndepărtarea tartrului şi albirea dinţilor. Tot ce avem de făcut este să folosim drojdia de bere (proaspătă) pe post de pastă de dinţi o data pe zi: punem pe periuţa de dinţi o bobiţă de drojdie şi frecăm bine dinţii cu aceasta, evitând gingiile, după care clătim gura cu apă călduţă.

