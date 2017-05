Afacere de succes: fabrica de papioane din bucătărie. Investiţia a fost de 50 de lei

Deocamdată, vinde doar online accesorii create manual, iar atelierul de lucru este în propriul apartament. În bucătărie măsoară, taie, croieşte şi meştereşte zi de zi. Pe lângă faptul că face ceea ce îi place şi este propriul său şef, tânărul spune că cea mai mare satisfacţie o are pentru că petrece mult timp cu familia.

Aştepta să fie “eliminate” de la multinaţională

Marius Ioniţă, are 31 de ani, este licenţiat în Management şi trăieşte doar din ce vinde, alături de soţie şi de cei doi copii minori. Afacerea demarată în 2012, în care a investit doar 50 de lei, îi dă libertatea de a-şi exersa imaginaţia pe accesorii unicat, fără să fie constrâns să lucreze la program. Vinde papioane, batiste de buzunar, butoni personalizaţi, cravate, eşarfe ascot, brâuri de mire, bretele elastice, bretele din material textile, broşe de rever, realizate manual din material de bumbac , jeans, catifea ,stofă , vâscoză, saten de mătase , mătase naturală, dar şi multe alte texturi.





Marius Ioniţă are materiale pentru toate gusturile

“Întotdeauna mi-am dorit să fac ceva ce este al meu şi, constrâns de valul de restructurări din multinaţionala la care lucram , aşteptând să îmi vină rândul să fiu “eliminat” , am decis să-mi încerc norocul. Nu aveam nimic de pierdut pentru că nu investisem o sumă mare, nu mă împrumutasem nicăieri pentru a duce grija ratelor. Mi-am zis că de ce să nu încerc? Eram şi în perioada în care revenise papionul la modă , eu purtam foarte des acest accesoriu, aşa că într-o zi am hotârât să îmi iau concediu şi să exersez făcând papioane . Acesta a fost începutul, a urmat o săptămână în care, după ce am achiziţionat materiale în valoare de 50 lei, am creat diferite modele. Evident că unele au fost mai reuşite, altele, nu. Cred ca au fost undeva între 20-30 de bucăţi”, povesteşte tânărul.

Papioane.net handmade by Ioniţă Marius

Încet, încet, clienţii au început să descopere minunăţiile care îi ieşeau din mâini şi au venit şi comezile. Mai întâi a vândut prietenilor, rudelor şi cunoscuţilor care l-au recomandat mai departe. În timp, oamenii l-au descoperit online, acolo unde se desfăşoară toată afacerea. Clienţii văd gama de produse, preţuri şi pot comanda online.

“Tot ceea ce apare www.papioane.net este confecţionat de mine , altfel nu aş mai folosi expresia „handmade by Ioniţă Marius” . Toată munca se desfăşoară la noi acasă, pe care am transformat-o în atelier, peste tot, prin fiecare colţ găseşti ceva care face parte din afacere “, spune Marius Ioniţă. Totul, începând cu achiţia de materie primă, administrare site, preluare comenzi, negocieri de preţuri este făcut de tânărul întreprinzător.

Atelierul este în bucătăria apartamentului. Marius, alături de fiul său, Oliver, care vrea să înveţe meserie

Pentru că şi-a luat acest job foarte în serios, Marius spune că încearcă să-şi uimească de fiecare dată clientul cu produsele sale, iar inspiraţia de a crea accesorii unicat vine atunci când priveşte materialul pe care urmează să-l personalizeze. În special în magazinul de textile când alege materia primă, multitudinea de culori, imprimeuri şi dungi îi dau libertatea de a-şi imagina creaţii cât mai ieşite din comun. Ţine cont însă şi tendinţele din lumea modei, de culorile anului, dar spune că nimic nu ar avea valoare dacă nu şi-ar pune în evidenţă talentul. “Dacă nu aş avea acel feeling dat de Dumnezeu când vine vorba de a confecţiona ceva, sunt sigur că nimic nu s-ar contura.

La lucru

Atunci când faci handmade înseamnă că poţi lucra şi pe comandă , însă nu pot spune că realizaz tot ce îmi cere clientul ,uneori chiar nu se poate , dar întotdeauna, dacă avem o comunicare bună , găsesc soluţia potrivită”, spune tânărul întreprinzător.

350 de obiecte, realizate în 3 zile

Cea mai consistentă comandă a pe care a onorat-o a fost de 350 de papioane pe care a livrat-o în trei zile şi la care a cooptat un prieten pentru a-i da o mână de ajutor. Cel mai ieftin accesoriu pe care îl vinde Marius Ioniţă costă 30 de lei, iar cel mai scump, 180 de lei, un set personalizat cu: papion , batistă ,butoni şi bretele.

Papioanele ies rapid din mâinile lui Marius Ioniţă

“Cel mai greu este să te impui ca şi întreprinzător care face handmade , deoarece piaţa este plină de aşa zise persoane care fac handmade , dar în realitate sunt doar niste revânzători”, e de părere braşoveanul.

Pentru Marius accesoriile pe care le vinde nu mai au niciun secret. Un papion îl face în maximum 15 minute, mare parte din el se lucrează manual , doar sistemul de prindere are nevoie de cusături la maşină. Într-o singură zi, tânârul realizează singur 50 de papioane pentru a putea onora comenzile.

Venit decent pentru întreţinerea familiei

Clienţii care ajung la Marius Ioniţă sunt iubitori de papioane care vor altceva decât ceea ce găsesc pe piaţă(magazinele din marile mall-uri), viitori miri , naşi , socri , cavaleri de onoare ,companii care vor cadouri deosebite pentru angajaţii lor.





Papioanele, dar şi celelalte accesori pot fi comandate online

Vânzările, ca în orice afacere, au suişuri şi coborâşuri. Venitul pe care îl obţine este unul mulţumitor cu care îşi poate întreţine decent familia şi care se ridică la aproximativ 1.000 de euro lunar, atunci când vânzările sunt pe val. Profitul se reinvesteşte pentru a se putea menţine pe piaţa accesoriilor.

Marius, împreună cu soţia şi cei doi copii

Totul este la mâna clientului

“La mine profitul este în primul rând faptul că sunt acasă, alături de cei dragi. Aici, din start, am un mare câştig, pentru că eu ţin foarte mult la principiile şi valorile familiei. Evident că trebuie să ne şi întreţinem şi da, este convenabilă o astfel de afacere pentru că altfel mi-aş fi găsit imediat un loc de muncă. De la om la om cuvântul profitabil poate avea alt înţeles , depinde cu cât te mulţumeşti ca să spui că eşti profitabil , pentru mine cel mai mare „profit” este faptul că lucrez de acasă şi îmi văd copiii zi de zi. Dacă este vorba şi de bani , da, pentru mine este o afacere profitabilă. Totul este la mâna clientului. Vânzările sunt în functie de sezon.

În sezonul de nunţi se vând foarte bine papioanele de gală şi butonii personalizaţi ,primăvara/toamna, batistele de buzunar pentru sacouri , iar în sezonul cadourilor se caută fularele şi papioanele cu tematică de iarnă, dar şi eşarfele ascot”, povesteşte Marius Ioniţă.

Papioane vesele

Pe lângă faptul că nu are program de lucru, şefi şi target, Marius Ioniţă spune că esenţial într-o afacere e pasiunea şi munca perseverentă. El şi-a descoperit această latură artistică încă din copilărie, când mergea la croitorie unde lucra mama sa. Atunci făcea haine în miniatură sau genţi (plase de cumpărături). De multe ori chiar o ajuta la diverse operaţiuni, iar în perioada mai multor vacanţe a şi lucrat în acest domeniu, lucru care l-a ajutat foarte mult atunci când a început să facă papioane.

Vrea să deschidă un magazin

Ca în orice afacere, a întâmpinat şi greutăţi însă acest lucru nu l-a descurajat şi a mers mai departe, încrezător în forţele proprii. Lipsa de incredere a românului în comerţul online a fost cea mai mare piedică . “Abia după ce clienţii au achiziţionat de la mine şi au fost surprinşi plăcut de ceea ce au găsit în colet, totul a devenit mai simplu deoarece , la rândul lor, m-au recomandat mai departe ”, povesteste tânărul. Acum, lucrurile sunt mai simple. Cu experienţa unei afaceri de familie pe care o coordonează singur, Marius Ioniţă spune că nimic nu-l mai poate opri şi caută variante pentru a se extinde:

Papion personalizat

“De ceva vreme caut spaţiu pentru a deschide un magazin, voi face pasul respectiv şi voi extinde afacerea cu mult mai multe accesorii handmade . Pentru mine, clientul este cel mai important şi încerc să fac totul profesionist pentru a-i bucura pe oameni. Pentru că micile bucurii vin dintr-un zâmbet, o batistă şi chiar un papion, de ce nu?", spune braşoveanul.





Coletele, pregătite să ajungă la clienţi

