VIDEO Bomboane cu viermi, vândute la un magazin sătesc. Angajată de la OPC: „Mai rar vezi aşa ceva“

Sesizarea venită marţi după-amiază din partea unui localnic din Gherăseni i-a lăsat fără cuvinte până şi pe experimentaţii comisari de la Protecţia Consumatorului.

”Mai rar vezi aşa ceva. Dacă erau fără umplutură ai fi zis că nu fac. Ori sunt vechi, ori le-au ţinut în cine ştie ce condiţii”, crede o anjajată OPC care a recepţionat sesizarea.

Viermişorii găsiţi în bomboane şi bonul care dovedeşte sursa produselor au fost argumente suficient de grave, astfel încât o echipă de la Protecţia Consumatorului Buzău să se pună imediat în mişcare. Comisarii OPC au descins la magazinul sătesc din Gherăseni, care a vândut boboanele expirate în urmă cu câteva zile, însă au găsit stocul epuizat.

”S-a prezentat cineva la sediul comisariatului pentru Protecţia Consumatorului cu o pungă cu bomboane în care am găsit nişte viermi micuţi. Am făcut o echipă să luăm probe de laborator şi ne-am deplasat la firma care era trecută pe bonul de casă. Nu am mai găsit marfa la vânzare însă vom continua cercetările”, a declarat Nicuşor Dinulescu, comisar şef OPC Buzău.

Patronul magazinului incriminat spune că s-a aprovizionat cu bomboane vrac înainte de Sărbători şi nu a verificat data de expirare. Comisarii OPC încearcă să ajungă până la distribuitorul dulciurilor, chiar şi la producător, pentru a afla dacă mai există în depozite loturi de bomboane alterate.