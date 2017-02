VIDEO Adevăratul motiv pentru care o maşină din România a căzut într-o groapă: „De la Primărie mi-au zis că natura e de vină“

Incidentul s-a produs în jurul orei 3 dimineaţa, prăbuşirea bucăţii de pământ cu Opelul producând un zgomot puternic. „Vă daţi seama cum e să parchezi maşina şi să te trezeşti că nu mai e? Maşina are spartă luneta din spate şi caroseria este foarte zgâriată. Sincer, nici nu ştiu ce să fac pentru evaluarea pagubelor. Am vorbit la Primărie, iar de acolo mi-au zis că deocamdată natura e de vină pentru această calamitate. De la Acvaterm au zis că ţeava nu e spartă, deci nu de la ei ar fi problema. Probabil de la asigurări o să vină un evaluator sau vom ajunge la judecată“, spune Gabriel Leu (37 de ani), proprietarul maşinii avariate.



Autorităţile locale din Râmnicu Sărat au împrejmuit zona, surparea afectând o bandă de circulaţie a străzii Mihail Kogălniceanu, segmentul din drumul E 85 care traversează oraşul Râmnicu Sărat. La baza craterului se pot observa straturi de cărămidă şi câteva guri ale unor beciuri. „O boltă a unuia dintre tunelurile de sub oraş a cedat şi a dus la producerea acelei excavaţii. Am pus în siguranţă traficul pentru că până la urmă asta trebuie asigurat cât mai rapid. Vorbim de un drum european foarte circulat. Vom vedea şi cum se vor pronunţa cei de la Muzeu, dacă are valoare istorică, dacă vor fi porţiuni ce trebuie puse în valoare arheologică. În privinţa despăgubirii, i-am spus proprietarului că trebuie investigat şi să vedem cine este vinovat. Fără îndoială vom apela la jurişti şi vom vedea cum poate fi despăgubit“, a declarat Sorin Cârjan, primarul din Râmnicu Sărat.

Ce spun arheologii

La rândul lor, reprezentanţii Muzeului Judeţean Buzău spun că groapa nu va fi astupată peste noapte, fiind vorba de un vestigiu deosebit de important. Potrivit arheologilor, surparea a scos la iveală ruinele unei pivniţe construite în stil Brâncovenesc, veche de peste 400 de ani.

„Cel mai probabil face parte din structura medievală a Râmnicului, întrucât ne aflăm într-un oraş cu un important complex Brâncovenesc, cu foarte multe construcţii şi foarte multe structuri de sfârşit de secol XVII. Ce se vede aici arată ca o pivniţă brâncovenească. Nu este singura din judeţul Buzău. Nu poate fi vorba de astuparea rapidă a acestei construcţii, pentru că legea prevede altceva“, precizează Daniel Costache, director adjunct al Muzeului Jueţean Buzău.

Din primele estimări, carosabilul prăbuşit s-ar afla într-o zonă unde cu sute de ani existau mai multe conace boiereşti ale unor negostori evrei. Potrivit experţilor, sub municipiul Râmnicu Sărat s-ar afla o reţea complexă de tuneluri contruite în Evul Mediu, care avea rolul de refugiu în caz de război. Descoperiri similare s-au făcut imediat după cutremurul din anul 1977. Autorităţile de la acea vreme au preferat însă să îngroape ruinele.