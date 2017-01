Kypriaka Loukaniko, cârnaţii cu vin roşu şi coriandru, mândria bucătăriei elene

.

”În general, reţetele elene sunt foarte intense la gust. Nu sunt iuţi, nici dulci, totuşi au un curcubeu şi o explozie de arome, ceea ce face fiecare preparat în parte să fie special, râvnit de gurmanzii care calcă pe plajele cipriote , dar şi de cei care se aventurează în mijlocul plin de istorie şi legende al mamai Elade”, spune Chef Cristi Dobre, un experimentat bucătar din Buzău.

Acesta a ”furat” reţeta cârnaţilor cu vin roşu atunci a lucrat în restaurantele şi cluburile din Cipru.

”Una dintre cele mai interesante colaborări a fost cu The Nags Head Pub Limassol, unde am fost bucătar şef între 2010 -2014. Este o perioadă extrem de importantă în cariera mea, asimilând atunci foarte multe secrete ale bucătăriei internationale, mediteraneene, pentru care îi sunt recunoscător lui Kypros Kyprianou. Aici am învăţat reţeta acestor cârnaţi, care pentru bucătarii greci şi ciprioţi este elementară”, spune Cristi Dobre.