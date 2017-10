Petrecere de groază la Castelul Bran

Organizat pe 28 octombrie 2017, evenimentul marchează Halloween-ul mult aşteptat de cei care iubesc să se costumeze de groază şi să sculpteze dovlecii. Contele, Vlad Ţepeş, ielele, personajele nopţii, vinul roşu, votca neagră, bomboanele, liliecii, muzica şi efectele speciale sunt ingredientele unei nopţi de neuitat. La care se adaugă spectacolul costumelor purtate de petrecăreţi. De altfel, cele mai inspirate costume vor fi premiate chiar în seara evenimentului.



„Şi pentru că oaspeţii au devenit, de la an la an, mai mulţi, mai pretenţioşi şi mai hotărâţi să se distreze până la răsăritul soarelui, Contele a pregătit mai multe variante ale nopţii de Halloween: un tur de groază în Castelul Bran, până la miezul nopţii, unde un bilet pentru adulţi este 70 lei, iar pentru copii 35 lei şi o petrecere mostruoasă la cort, până în zori, doar pentru cei care şi-au serbat majoratul, unde un bilet costă 180 de lei, turul Castelului Bran fiind inclus. În plus, Contele organizează o seară magică la Restaurantul Casa de ceai, cu un meniu în valoare de 450 lei, pentru cei care vor să se răsfeţe şi să se distreze la cele mai înalte standarde“, anunţă organizatorii.



Turul de groază al Castelului Bran debutează la ora 19.00, cortul dă startul petrecerii la ora 21.00, iar oaspeţii de seamă ai Restaurantului Casa de ceai sunt aşteptaţi începând cu ora 20.00.