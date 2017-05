Localitatea din România care a ajuns să fie păzită cu o dronă. „Un birou de poliţie locală ar fi costat 400.000 de lei pe an“

Comuna Teliu din judeţul Braşov a ajuns să aibă o dronă şi o firmă privată de pază din cauza crizei de personal din Poliţie. „Noi am rămas practic fără Poliţia Naţională din cauza pensionărilor masive. Aveam patru agenţi, dar după pensionări am rămas cu unul singur. Am vorbit la Braşov la Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi am cerut să ni se dea oameni, dar şi ei aveau aceeaşi problemă. Comandantul mi-a spus sincer că am două opţiuni: să înfiinţez un birou de Poliţie Locală sau să caut o firmă privată“, spune primarul Dorinel Blendica.

De trei ori mai ieftin la privat

Cei de la primărie au făcut calcule şi au ajuns la concluzia că o firmă privată este mult mai ieftină decât un Birou de Poliţie Locală. Comuna Teliu se întinde pe 40 de kilometri pătraţi şi are o populaţie de 3.707 locuitori, conform ultimului recensământ. Acum este păzită de o firmă privată care are în dotare şi o dronă ultramodernă. În comună a rămas şi un poliţist care colaborează cu firma privată şi îi însoţeşte la majoritatea intervenţiilor ce pot deveni cazuri penale.

„Am început să facem calcule şi am pus totul pe hârtie. Un birou de poliţie locală ar fi costat 400.000 de lei pe an, iar paza asigurată de o firmă privată costă 100.000 de lei pe an. Este practic o economie importantă. Am organizat licitaţie, iar contractul a fost semnat la 1 aprilie. Firma are dotări moderne, chiar şi un echipaj 4X4 cu câine de pază, are dispecerat, birouri proprii şi timpul de răspuns este două minute, 24 de ore din 24. De asemenea, s-au montat butoane de panică la toată magazinele din comună deoarece mai sunt persoane recalcitrante care atunci când beau mai dărâmau rafturile şi le speriau pe vânzătoare. Acum se apasă butonul şi agenţii vin rapid“, mai spune primarul (foto, în combinezon de aviator).

Drona-spaima hoţilor

Firma de pază a venit şi cu o dotare de ultimă generaţie. O dronă de 20.000 de euro cumpărată din SUA. Drona are 5 camere şi filmează inclusiv pe timp de noapte. În plus, imaginile pot fi folosite ca probă în instanţă. Drona este mai mult decât utilă, deoarece în comuna Teliu furturile de pe terenurile agricole sunt masive. Drona va survola zilnic aceste terenuri, şi ziua şi noaptea.

„Avem probleme cu furturile de pe terenurile agricole, dar şi cu ciobanii care mai intră cu oile pe aceste terenuri. Drona are o automonie de 30 de minute şi este atât de performantă încât atunci când mai are baterie pentru 10 minute se întoarce singură la bază pentru a fi reîncărcată. I se stabileşte un traseu şi pleacă înapoi. Este o achiziţie foarte bună a firmei care ne asigură paza, deoarece filmează din zbor, iar imaginile pot fi folosite pentru identificarea autorilor furturilor de pe terenurile agricole. În acest moment s-a adus de la Braşov un instructor care îl va învăţa pe un angajat al firmei de pază tot ce este nevoie pentru a opera drona. De asemenea sunt în derulare procedurile de înmatriculare a dronei la Autoritatea Naţională Aeronautică. Practic trebuie urmate toate procedurile ca şi cum ai înmatricula un avion proprietate personală. Toate procedurile cred că vor finalizate în două-trei săptămâni şi apoi o vom putea folosi“, a mai spus edilul din Teliu.