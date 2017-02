Festivalul Filmului de Dragoste revine la Braşov

Festivalul se desfăşoară la Cinemateca Patria şi Cinema One. FOTOPrimăria Braşov.

În cadrul festivalului vor rula 16 lungmetraje, printre care şi celebrul film al lui Arthur Miller, Love Story (SUA, 1970). Proiecţia va avea loc marţi, 14 februarie, la Cinemateca Patria, iar intrarea va fi liberă.

Tot marţi, 14 februarie, la Cinema One, vă rula în premieră la Braşov, ELLE (Franţa, 2016), în regia lui Paul Verhoeven, cu Laurent Lafitte şi Isabelle Huppert. Filmul are două premii Globul de aur şi o nominalizare la Oscar. După aproape un sfert de veac de la Basic Instinct, Paul Verhoeven revine în atenţia cinefililor cu drama psihologică ELLE! Revista Variety a scris că acest film reprezintă „un posibil vârf de carieră” pentru regizor.

Isabelle Huppert profită de faptul că actriţe precum Marion Cotillard sau Nicole Kidman au refuzat rolul principal şi reuşeşte o creaţie memorabilă. Ea joacă rolul principal, al unei femei de carieră. După ce este violată, aceasta decide să îl urmărească pe vinovat. Revenge-thriller-ul a avut premiera la Cannes în 2016, iar criticile au fost pozitive.

Isabelle Huppert a câştigat deja cu acest rol Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă (dramă), iar filmul lui Paul Verhoeven a luat Globul de Aur pentru cel mai bun film străin!

Noul film al lui Nae Caranfil, “6,9 pe scara Richter” va avea o proiecţie specială în cadrul festivalului, sâmbătă 11 februarie, la Cinemateca Patria. La proiecţie va fi prezent însuşi regizorul, alături de actriţa Maria Obretin şi vor răspunde întrebărilor publicului după film.

În deschiderea festivalului, vineri 10 februarie, la Kruhnen Musik Halle va avea loc un concert Vunk! Filmele care vor rula în cadrul festivalului au fost selecţionate de criticul de film Alin Ludu Dumbravă.

Programul evenimentului:

Deschiderea oficială:

Lumina dintre oceane / The Light Between the Oceans (Marea Britanie, 2016)

Cu: Rachel Weisz, Michael Fassbender, Alicia Vikander

Premieră Braşov

Vineri, 10 februarie, ora 19.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită

Special Lovestory:

Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey (SUA, 2015)

Cu: Jamie Dornan, Dakota Johnson

Vineri 10 februarie, ora 19.00

Cinema One

Pret bilet 15 lei

Iubiri periculoase:

Ultimul tango la Paris / Ultimo Tango a Parigi (Italia, 1972)

Regia: Bernardo Bertolucci

Cu: Marlon Brando, Catherine Breillat

Vineri, 10 februarie, ora 22.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită

Desene animate:

Doamna şi vagabondul/ Lady and the Tramp (SUA, 1955)

Regia: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson

Sâmbătă, 11 februarie, ora 11.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită

Dragoste pe portativ:

Cântând în ploaie / Singin' in the Rain (SUA, 1952)

Regia: Gene Kelly, Stanley Donen

Cu: Gene Kelly

Sâmbătă, 11 februarie, ora 16.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită

Special Lovestory:

6,9 pe scara Richter (România, 2016)

Regia: Nae Caranfil

Cu: Maria Obretin, Teodor Corban, Laurenţiu Bănescu

Sâmbătă, 11 februarie, ora 19.00

Cinemateca Patria

Preţ bilet: 10 lei

Invitat Special: regizorul Nae Caranfil

Special Lovestory:

Bridget Jones însărcinată / Bridget Jones's Baby (Marea Britanie, 2016)

Cu: Renée Zellweger, Jim Broadbent, Colin Firth

Sâmbătă 11 februarie, ora 19.00

Cinema One

Pret bilet 15 lei

Iubiri periculoase:

Intimitate / Intimacy (Franţa, 2001)

Regia: Patrice Chéreau

Cu: Timothy Spall, Kerry Fox, Mark Rylance,

Sâmbătă, 11 februarie, ora 22.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită

Desene animate

Cenuşăreasa / Cinderella (SUA,2015)

Regia: Kenneth Branagh

Cu: Lily James, Cate Blanchett

Dublat română

Duminică, 12 februarie, ora 11.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită

Dragoste pe portativ:

Mamma Mia (SUA, 2008)

Cu: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth,

Duminică, 12 februarie, ora 15.00

Cinemateca Patria

Intrarea gratuită