Făgăraşul va avea un nou festival: Murmur Festival – un fel de Electric Castle

Astfel, prima ediţie a Festivalului Murmur, ce se vrea a deveni tradiţie, se va desfăşura în perioada 28-30 iulie 2017, la Cetatea Făgăraş.

Murmur Festival înseamnă trei zile de muzică electronică, jazz, rock şi hip-hop, precum şi workshop-uri, spaţii amenajate special pentru artişti şi concepte unice, pe cele trei scene amplasate.

În cele trei zile de festival va fi amplasată o scenă în curtea interioară a cetăţii, cu muzică live până la 5 dimineaţa, dar şi scene secundare la colţurile cetăţii, cort cu muzică electronică şi jazz.O altă scenă secundară va fi amplasată în crama cetăţii, deschisă doar noaptea, iar o altă scenă silence dance( petrecere cu căşti) în curtea exterioară a cetăţii.

Pe lângă muzică nu vor lipsi workshopurile: pictură, artizanat, concepte tradiţionale, zona de comerţ cu artizani locali, ateliere participatve, jocuri şi activităţi( face painting, concursuri). Artizani locali vor putea să redea viaţă artei lor tradiţionale, în timp ce decorul, moda şi proiecţiile se vor axa în jurul tematicii autenticităţii moderne.

De asemenea, cei prezenţi vor avea parte de activităţi ECO, prin programe de voluntariat, vor fi expoziţii foto, cinema în aer liber, proiecţii video pe timp de noapte, zonă de fast-food.

Mai mult, va fi o zonă de camping într-una din marginile cetăţii, lângă lac, Acesta va fi dotată cu duşuri şi WC ecologic.

În total, organizatorii îşi propun să atragă mai bine de 3.000 de oameni la Festival, atât din ţară cât şi din străinătate.

Primii artişti confirmaţi sunt The Kryptonite Sparks, Cred Că Sunt Extraterestru, Mr. Jurjak, Danaga, Toulouse Lautrec, Satellites, Next Ex, Dex, Băiatu de la parter, Ada Kaleh, Suciu, Charlie, Jay Bliss, Kike Mayor, Viktor Udvari, Mihai Pol, Radu Mirica, Toygun, De La Munte.

Preţul biletelor variază între 50 de lei (super earlybird) şi 69 de lei (Super earlybird+camping).