Câştigătorul Palme d’Or 2017 deschide prima ediţie Les Films de Cannes la Braşov

Prima ediţie Les Films de Cannes à Braşov se va inaugura cu proiecţia filmului sudez „The Square”, în regia lui Ruben Östlund, câştigătorul Premiului Palme d’Or pentru cel mai bun film, în 2017. Pe 19 octombrie, în închiderea festivalului, regizorul italian Antonio Piazza, va participa la proiecţia filmului „Sicilian Ghost Story”, pe care l-a realizat împreună cu Fabio Grassadonia. Filmul a deschis anul acesta secţiunea Semaine de la Critique de la Cannes şi va fi proiectat în premieră în România la Braşov, în cadrul festivalului.

Filmul lui Ruben Östlund, „The Square”, o capodoperă care anul acesta a obţinut Palme d’Or-ul, va fi prezentat în deschiderea Les Films de Cannes à Braşov, pe 13 octombrie, începând cu ora 20.30. Claes Bang îl interpretează pe Christian, curatorul respectat al unui muzeu de artă contemporană căruia îi scapă lucrurile de sub control după buzz-ul făcut de echipa de PR angajată chiar de el pentru promovarea unui spectacol. În sanctuarul The Square are loc o cascadă de întâmplări neprevăzute care transformă filmul într-o comedie cu pulsul ridicat, „un spectacol neobişnuit şi scandalos, cu momente de frenezie pură”, după cum îl caracterizează The Guardian. În România, filmul „The Square” este distribuit de Independenţa Film şi va rula în cinematografele din ţară începând cu 20 octombrie.

În ultima seară a festivalului, publicul va avea ocazia să discute cu regizorul Antonio Piazza, care va fi prezent la proiecţia în premieră a dramei „Sicilian Ghost Story” realizată de Piazza împreună cu Fabio Grassadonia, cu care a şi-a scris şi regizat filmele. „Sicilian Ghost Story” este plasat într-un sat din insula italiană. Luna, îndrăgostită de Giuseppe, şi colega de clasă a acestuia, refuză să accepte diapariţia misterioasă a adolescentului şi pentru a-l găsi, pătrunde în lumea întunecată care l-a înghiţit şi a cărei poartă de acces este lacul.

Programul Festivalului va fi făcut public pe www.filmedefestival.ro.