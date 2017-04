Bărbat de 64 de ani, dispărut fără urmă de mai bine de o lună

Bărbatul are o înălţime 1.72 m, greutate 80 kg, constituţie atletică, păr grizonat cu calviţie, ten deschis, ochi căprui. Are un tatuaj albastru reprezentând un chip de femeie, pe braţul drept. La data dispariţiei este posibil să fi fost îmbrăcat cu geacă de culoare maro sau neagră, pantaloni de stofă negri şi pantofi negri. Nu are asupra sa telefon mobil si nici acte de identitate. Nu suferă de afecţiuni psihice sau fizice. Pentru furnizarea unor date de interes, cetăţenii sunt rugaţi să contacteze serviciul unic de urgenţă 112.