Afacere de familie: băcănia cu delicii naturale, de la micii producători. Un produs ajunge pe raft numai după ce a fost testat

Marius şi Roxi Maftei, aşa cum se prezintă şi pe site-ul magazinului, sunt doi tineri care au renunţat la slujbele lor pentru a deschide o băcănie „cu bucate curate“, cum le place să spună. Magazinul „Natura în bucate“ s-a născut din pasiunea lor pentru o mâncare cât mai aproape de natură.

„Amândoi suntem pasionaţi de ceea ce înseamnă mâncare bună, de o bucătărie cât mai aproape de natură. Pe piaţă însă găseam foarte greu ce ne doream şi aşa ne-a venit ideea să deschidem o băcănie proprie. Am vrut să putem mânca noi sănătos produse de pe vremea bunicii, cu un gust foarte bun şi să le putem oferi şi altor oameni“, povesteşte Marius Maftei.

Primul pas a fost să caute producători mici şi pasionaţi, oamenii care puneau pasiune în produsele lor. Au luat practic toată ţara la pas. Nu au ratat nicio o zonă. „Am mers peste tot în ţară şi am gustat. Şi acum procedăm la fel, mergem şi testăm mai întâi. Un produs curat îl recunoşti imediat după gust, nu trebuie să fii expert în domeniu. Am testat chiar noi produsele înainte să le aducem în magazin. Uneori am stat cu vitrina goală, pentru că produsele nu erau gata. Nu vindem nimic din ce este produs la scară industrială. Aducem totul de la mici producători din toată ţara cărora le pasă de ceea ce fac şi folosesc îngrediente naturale. Suntem deschişi să colaborăm cu orice producător care aduce pe piaţă produse curate“, mai spune Marius.





Clienţii au prins gustul bucatelor curate

Amenajarea maganizului de pe strada Matei Basarab a costat 20.000 de euro. Încet, încet, oamenii s-au arătaţi interesaţi de idee şi clienţii nu au întârziat să apară. Cei doi tineri au organizat şi degustări. Magazinul lor nu este o simplă băcănie, ci un loc unde poţi afla povestea fiecărui produs în parte. „Avem un feed-back pozitiv de clienţi. Oamenii trebuie să fie educaţi să aprecieze un produs de calitate, un produs natural. Îşi dau însă repede seama de diferenţă şi recunosc gustul ingredientelor naturale“, mai spune Marius.

Pe rafturile magazinului clienţii pot găsi preparate din carne tradiţionale fără adaosuri de conservanţi artificiali (cârnaţi, slănină, jumări), brânzeturi maturate şi lactate. De exemplu toate lactatele sunt făcute 100% din lapte natural, fără pic de lapte praf cum sunt cele produse la scară industrială. Tot aici puteţi găsi dulceţuri şi siropuri de casă, zacuscă, ceaiuri naturale, ulei presat la rece, miere certificată ecologic, paste făcute în casă, dar şi pâine fără aditivi preparată cu maia sălbatică. Până şi vinul este unul natural de la mici producători, iar berea este artizanală. Produsele sunt mai scumpe decât cele din supermarket. Un kilogram de brânză poate costa 50 sau 80 de lei, iar o pâine fără aditivi 9 lei. Produsele din carne pot depăşi şi ele 50 de lei kilogramul.