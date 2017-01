Dreptate la CEDO, după ani de umilinţe în România: 12.000 euro daune morale, pentru copilul care le-a murit în spital

Ionuţ Ioniţă a fost operat în 2005, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila. La scurt timp după intervenţia chirurgicală, micuţul a decedat. Potrivit raportului de constatare medico-legală al Serviciului Judeţean de Medicină Legală Brăila, moartea copilului s-a datorat «insuficienţei cardio-respiratorii acute, consecinţa aspirării în plămâni a sângelui provenit din zona operată sub anestezie generală cu intubaţie orotraheală».

Părinţii micuţului, Dorina şi Viorel Ioniţă, au făcut cu greu faţă teribilei veşti. Convinşi că intervenţia nu a fost în regulă, ei au încercat, pe toate căile, să afle adevărul şi să îşi găsească dreptatea.

Cazul a ajuns în instanţă, procesul a durat ani pentru ca, în final, medicii să fie achitaţi, decizia fiind dată de Judecătoria Brăila în decembrie 2011 şi rămânând definitivă, în mai 2012, la Curtea de Apel Galaţi, unde s-au respins ca nefondate recursurile declarate de familia Ioniţă.

Iniţial, părinţii adresat Colegiului Medicilor Brăila şi Colegiului Medicilor din România. În iunie 2008, Comisia Superioară de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România a decis să aplice celor doi medici o amendă în cuantum de 1.000 lei, pentru abatere de la bună practică medicală.

Considerând că pedeapsa aplicată medicilor a fost prea blândă, familia Ioniţă s-a adresat Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, făcând plângere împotriva întregii echipe de cadre medicale care a participat la operaţie - doi medici şi o asistentă. Anchetatorii au început, însă, urmărirea penală numai faţă de medicul anestezist, sub supravegherea căruia a fost transferat băieţelul în secţia de Terapie Intensivă după ce a ieşit din sala de operaţie.

După ce a analizat dosarul, procurorul criminalist a decis scoaterea de sub urmărire penală faţă de medicul anestezist Aurel Plotogea sub aspectul infracţiunii de ucidere din culpă. “S-a constatat că învinuitul a acţionat explicit şi îndreptat spre un scop licit şi util (operaţie şi menţinere în viaţă a copilului), nefiind dovedită vreo lipsă de prevedere condamnabilă, de uşurinţă ori nedibăcie care să fi determinat producerea rezultatului, respectiv suprimarea vieţii pacientului. De asemenea, privitor la conduita şi terapia medicală a învinuitului doctor Plotogea Aurel, din actele de cercetare rezultă un indiciu extrapenal potrivit căruia nu se poate reţine culpă medicală pentru medicii implicaţi în rezolvarea cazului Ioniţă Ionuţ”, se preciza în ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, emisă în data de 30 septembrie 2008.

Sentinţa CEDO

Nemulţumiţi de decizia Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, soţii Ioniţă au decis să meargă mai departe şi s-au adresat Judecătoriei Brăila, care a admis plângerea împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală a dr. Aurel Plotogea. În final însă, decizia instanţei nu a fost în favoarea familiei Ioniţă.

În decembrie 2012, soţii Ioniţă s-au adresat la CEDO, acuzând statul român că nu a efectuat o anchetă credibilă în cazul copilului lor. Recent, CEDO a dat câştig de cauză părinţilor lui Ionuţ, concluzionând că autorităţile nu au anchetat cazul aşa cum trebuia, că autorităţile medicale nu au întocmit un raport asupra decesului pacientului chiar dacă ar fi trebui să facă acest lucru, pentru că nu s-au asigurat că personalul de serviciu şi-a îndeplinit obligaţiile.

“Justiţia română a concluzionat că nu a fost un caz de malpraxis, deşi instanţele disciplinare au avertizat că nu fusese obţinut consimţământul avizat al reclamanţilor pentru procedura chirugicală, deşi el era cerut de legislaţia românească”, se arată în decizia CEDO. Cert este că, mai spune CEDO, după intervenţia chirurgicală, copilul a suferit o hemoragie pulmonară şi a murit, iar raportul elaborat de medicii legişti atestă existenţa unei legături între moartea copilului şi medicamentele administrate după operaţie.

CEDO mai acuză statul român şi că “procesul penal în instanţele din România a durat excesiv de mult, peste 6 ani, din noiembrie 2005 până în mai 2012”. Pentru toate acestea, România trebuie să plătească acum 12.000 de euro pagube morale familiei Ioniţă.

