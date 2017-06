Cine este brăileanul Mihai Tudose, proaspătul nominalizat de PSD pentru funcţia de prim-ministru al României

Proaspătul nominalizat de PSD la funcţia de prim-ministru deputatul PSD Mihai Tudose s-a nascut in 6 martie 1967, la Brăila.

În perioada 1991-1994, Mihai Tudose a urmat cursurile Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative, dupa care, in 2001, a absolvit un curs postuniversitar de management si gestiune a afacerilor. In anul 2002, social-democratul a urmat un curs de specializare la Bruxelles privind controlul parlamentar al fortelor armate NATO.

Începand cu 2006, Mihai Tudose a absolvit mai multe cursuri in cadrul Colegiului Superior de Securitate Nationala, Serviciului Roman de Informatii si Colegiului National de Aparare si al Centrului European Marshall pentru studii de Securitate –Garmisch, Germania. In intervalul 2006-2007, Tudose a facut un master in politici economice europene la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, iar in 2007 a urmat un curs privind analiza si rezolvarea conflictelor armate la Georgetown University, Statele Unite ale Americii, in colaborare cu Colegiul National de Aparare.

In aceeasi perioada, Mihai Tudose a absolvit un curs postuniversitar de un an la Universitatea Dunarea de Jos, Galati, Facultatea de Stiinte Economice, specializarea "Managementul comunicarii si relatii publice".

Incepand cu anul 2007, acesta a urmat mai multe cursuri de formare profesionala postuniversitara la Institutul Diplomatic Roman, sub egida Ministerului Afacerilor Externe, in anul 2010 devenind doctor in domeniul Stiintelor Militare si Informatii la Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul”.

Mihai Tudose a detinut, in perioada 1992-1999, functia de sef birou senatorial, a fost jurist la SC Farex SA Braila, iar timp de un an, intre 1999 si 2000, a fost consilier judetean la Braila.

In anul 2000, Mihai Tudose a obtinut primul mandat de deputat de Braila, acum aflandu-se la cel de al cincilea mandat in Parlament si fiind presedinte al Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din Camera Deputatilor. De altfel, el a fost presedinte al acestei comisii si in perioada 2004-2014.

Mihai Tudose este membru al FDSN din 1992, dupa care a fost secretar organizatoric, vicepresedinte al organizatiei judetene PSD Braila, vicepresedinte OT PDSR Central si presedinte OT PDSR Braila. De asemenea, din 1994 este membru al Consiliului National PSD. In intervalul 2004 – 2008 a fost presedintele organizatiei PSD, municipiul Braila, dupa care a fost seful organizatiei judetene PSD Braila.

Din 2015 este si vicepresedinte PSD. El a fost ministru al Economiei, Comertului si Turismului si intre decembrie 2014-noiembrie 2015.

In perioada in care era ministru al Economiei, Mihai Tudose a fost acuzat de plagiat in teza sa de doctorat, Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie (CRJI) sustinand ca lucrarea de doctorat, pe baza caruia a devenit cadru didactic la Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” a SRI, nu este originala.

Teza a fost sustinuta in 2010, cu titlul "Infrastructura critica - model si strategie manageriala”, iar coordonatorul lucrarii sale a fost fostul ministru Gabriel Oprea.

Potrivit celor de la CRJI, aproximativ 50 de pagini din lucrare ar fi fost plagiate dintr-o alta lucrare de doctorat sustinuta in 2009 de comisarul-sef Radu Andriciuc, la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”. In urma acestui scandal, in martie 2016 social-democratul a facut o cerere de renuntare benevola la titlul de doctor. El a ramas insa cu acest titlu, in conditiile in care nu exista o procedura pentru o astfel de situatie, singura institutie care putea retrage titlul de doctor fiind Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

Conform celei mai recente declaratii de avere, Mihai Tudose detine impreuna cu sotia sa un apartament de 97 de metri patrati in Braila, cumparat in 1996.

Deputatul are si doua autoturisme Mercedes, din 2011, respectiv 2015. El are o colectie filatelica pe care a dobandit-o in perioada 1980-1987, cu o valoare estimata la 30.000 euro. In luna septembrie 2016, Mihai Tudose a vandut un autoturism cu 90.000 lei.

La capitolul venituri, vicepresedintele PSD a trecut indemnizatia de 8.015 lei de la Parlamentul Romaniei, 86.822 salariul ca ministru al Economiei, in timp ce sotia sa a declarat 60.000 lei pentru functia de asistent manager la EN Electric Proiect Office SRL Bucuresti. In declaratia sa de avere, Tudose mentioneaza si contributia sa de 20.000 de lei la PSD, pentru campania electorala.