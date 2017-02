Au tăiat gratiile din închisoare ca să poată aduce paturile pentru puşcăriaşi. Piesele de mobilier erau prea late

Cele 300 de paturi au fost cumpărate la finele anului 2016, prin achiziţie publică, prin SEAP, contra sumei de 90.000 euro, fără TVA. Pentru că n-au putut fi introduse imediat în celule, au fost ţinute timp de câteva săptămâni în curtea Penitenciarului, fără a fi protejate de intemperii. Între timp, circa 200 au fost montate în camerele de detenţie, iar operaţiunile de montaj continuă. Evident, nu au putut fi băgate pe uşă, ci s-a apelat la o soluţie de avarie. Mai exact, s-au tăiat gratiile de la ferestre pentru ca paturile să poată ajunge în interior.

Alexandru Chiriac, administratorul firmei din Iaşi de la care s-a făcut achiziţia, “EDMARIO” SRL, spune că livrarea a respectat termenii comenzii primite şi că dimensiunea paturilor a provocat probleme şi la alte penitenciare din ţară.

“Noi am furnizat paturi şi la alte penitenciare unde am întâmpinat aceleaşi probleme, generate de faptul că sunt clădiri vechi. Problema este rezolvabilă în sensul că se demontează grilajele geamurilor, se introduc pe bucăţi paturile, apoi se montează în camerele de detenţie. Am avut o comandă la IPJ Satu Mare şi când ne-am dus acolo era o clădire care avea coridoare late de 60 de centimetri în timp ce paturile erau de 90 de centimetri. Practic a trebuit să tăiem paturile ca să le putem băga în celule, apoi le-am sudat înapoi şi le-am montat pe poziţie. Eu lucrez cu mai multe instituţii şi, într-adevăr, situaţia devine penibilă la un moment dat, dar nu e aşa de gravă treaba. Se poate rezolva aşa cum se va întâmpla şi în cazul clientului nostru de la Brăila”, a declarat Chiriac, citat de cotidianul “Obiectiv - Vocea Brăilei”.

”Nu am vrut să blocăm holurile!”

Conducerea Penitenciarului afirmă că paturile în cauză au fost comandate ţinându-se cont de anumite normative ale Ministerului Justiţiei, iar faptul că sunt mai late decât uşile nu a reprezentat neapărat un impediment, deorece soluţiile găsite pentru montarea lor în camere nu au mărit costurile de achiziţie. În plus, şefii penitenciarului brăilean spun că s-a apelat la soluţia introducerii paturilor pe ferestrele de la etajul I al clădirii pentru a nu se bloca holurile instituţiei.

Uşile celulelor Penitenciarului Brăila sunt mai înguste decât paturile achiziţionate

“În cursul lunii octombrie 2016, penitenciarul Brăila a organizat procedura de achiziţie simplificată prin sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) a unui număr de 300 de paturi duble (două nivele) cu sertare pentru depozitare haine. Contractul a fost atribuit în cursul lunii noiembrie Societăţii Comerciale EDMARIO SRL Iaşi.

Caietul de sarcini pentru achiziţia acestor paturi a fost întocmit în conformitate cu prevederile OMJ nr. 1676/C din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, avându-se în vedere dimensiunile menţionate în anexa 22b, art. 2 din documentul amintit, respectiv dimensiunile de construcţie nu depăşesc 900 mm lăţime şi 2000 mm lungime - în acest caz paturile având dimensiunile de 900 mm lăţime şi 1900 mm lungime.

Avându-se în vedere faptul că operaţiunile de schimbare a paturilor din camerele de detenţie sunt complexe şi presupun activităţi de relocare a deţinuţilor, mutare a bagajelor, curăţenie a camerelor precum şi montajul noilor paturi, în cursul unei zile se pot monta paturi în una sau maxim două camere. Menţionăm faptul că perioada scursă de la livrarea paturilor şi până la montarea acestora nu este de natură a afecta tratamentul aplicat (grunduire, vopsire), materialului din care sunt confecţionate paturile şi nici de a prilejui degradări (ruginire).

De asemenea, pentru a nu bloca, în timpul transportului şi montajului, căile de acces spre etajul clădirii de detenţie, s-a ales soluţia introducerii acestora prin fereastra unei săli de activităţi situată la etajul I. Atât introducerea paturilor în camerele de deţinere, cât şi montajul acestora au permis soluţii tehnice care nu au necesitat costuri suplimentare faţă de valoarea iniţială a contractului. La momentul actual au fost instalate peste 200 de paturi, urmând ca în cel mai scurt timp această activitate să fie finalizată”, se precizează în punctul de vedere emis de comisar de penitenciare Daniel Barbu, directorul Penitenciarului Brăila.

”E abuz în serviciu!”

Liderul Sindicatului “Sinpen” din cadrul Penitenciarului Brăila, Marin Răileanu, spune însă, că decizia de a achiziţiona aceste paturi a fost, pur şi simplu, greşită, putându-se considera chiar că ar fi vorba despre un abuz în serviciu.

“Dacă introduc toate paturile în camere se reduce foarte mult din spaţiu, nu mai au loc deţinuţii, şi dacă izbucneşte un incendiu cumva, mai ales că uşile şi gratiile se deschid spre interior, o să fie un fel de incident de la «Colectiv», pentru că nu au cum să iasă. Aici trebuie asigurată şi securitatea la incendiu. Ei oricum au comandat întâi saltelele, care erau prea mari, apoi au comandat paturile. De unde ştii dacă găseşti pat pe măsura saltelei? Nu este normal să se comande întâi patul? Aici este clar abuz în serviciu, dar nimeni nu vrea să recunoască. Oricum, am înţeles că s-au apucat să taie şi paturile, după ce le-au introdus în camere, se sudează în interior”, spune Răileanu.

Citiţi şi