România lucrului prost făcut. Epopeea unui parc de agrement de lux: costă milioane de euro, dar nu se ştie când va fi gata

Campania „România lucrului prost făcut“ continuă cu o investiţie făcută în judeţul Botoşani. Este vorba despre Parcul de Agreement de la Cornişa, un mastodont recreeativ ce ar urma să fie ridicat la ieşirea din oraş, pe drumul ce duce către Suceava. Viitorul parc a fost prezentat ca fiind un loc cu piscine de toate felurile, instalaţii de aqua park, râu de river-rafting, patinoare şi o mulţime de alte beneficii concentrate pe o suprafaţă de 48 de hectare. Partea proastă este că nici în momentul de faţă, deşi lucrările au început de 5 ani, nu se ştie când se va scălda cineva, turist sau localnic, în bazinele proiecte pe dealul de la Cornişa.

Ideea a pornit în 2007, iar după un deceniu şi zeci de milioane de lei cheltuite, parcul de agreement cel mai mare din Moldova, aşa cum anunţau autorităţile acum 5 ani, are un termen de finalizare necunocut. De altfel trei primari s-au lăudat cu finalizare acestei zone de distracţie şi au fost avansate nu mai puţin de trei sau patru termene de finalizare a lucrărilor. Ca să nu mai vorbim de numeroase bâlbe administrative, proiecte anunţate ca fiind dezastruoase, bazine distruse de alunecări de teren şi lipsa utilităţilor.

În 2014, în cel mai mare centru comercial din Botoşani a fost expusă inclusiv o machetă a parcului regional de agreement de la Cornişa. S-a participat anul acesta, cu aceleaşi planuri, vise şi machete şi la un târg al parcurilor de distracţie din România. Totuşi, deocamdată nu a rămas decât un şantier şi o machetă uimitoare.

Vizavi de cimitir

Ideea unui uriaş parc de agreement la ieşirea din municipiul Botoşani s-a născut în 2007, în timpul mandatului primarului PSD, Florin Egner. Atunci se dorea amenajarea unei zone uriaşe de recreere regională de tip aqua park, multifuncţional. A fost ales şi locul, versantul Cornişa, situat pe un deal la ieşirea din municipiul Botoşani, pe drumul ce duce către Suceava. Locaţia a ridicat din start semne de întrebare. Cornişa este un versant cu puternice alunecări de teren, despădurit şi situat vizavi de cimitirul oraşului, oferind viitorilor turişti o privelişe morbidă, cu parastase şi cruci.





Chiar şi aşa proiectul a mers mai departe, ideea lui Egner fiind preluată de Cătălin Flutur, cel care ajungea primar al Botoşaniului în 2008 din partea PDL. S-a trecut imediat la găsirea unor surse de finanţare, la scrierea proiectului. S-a ajuns la concluzia că prin intermediul unei finanţări europene parcul regional ar putea deveni realitate. Zis şi făcut. Proiectul a fost depus şi aprobat spre finanţare prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013. Mai precis pe axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”.

Macheta parcului de agreement de la Cornişa FOTO Cosmin Zamfirache

Aşa cum reiese din documetele publicate de Primăria Botoşani, noul parc regional, intitulat în proiect ”Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani”, ar fi trebuit să aducă la finalul perioade de implementare nu mai puţin de 35.000 de turişti, din toată Moldova dar şi din ţări apropiate, precum Republica Moldova sau Ucraina. Totodată noul parc urma să ofere locuri de muncă, dar şi oportunităţi agenţilor economici, mai ales locali, care putea să-şi deschisă pizzerii sau alte afaceri conexe alimentaţiei publice în cadrul parcului.

Costurile totale, aşa cum apar în prezentarea făcută de Primărie, trebuiau să se ridice la 87.995.331,19 lei. Finanţarea era împărţită. Jumătate din sumă trebuia asigurată de Uniunea Europeană, iar cealaltă jumătate din bugetul local al oraşului. Parcul urma să fie finalizat în 30 de luni de la începerea lucrărilor.

Cum trebuia să arate zona de agreement de la Cornişa

Proiectul a fost deosebit de ambiţios. Pe versantul de la Cornişa, autorităţile doreau să amenajeze o zonă de agreement unicat la nivelul Moldovei. Mai precis Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani era proiectat să aibă piscină acoperită, piscine în aer liber, patinoare, râu artificial pentru river rafting, plajă, terenuri pentru patinaj cu role, terenuri pentru fotbal, tenis de câmp, baschet dar şi instalaţii de Aqua Park cu trambuline şi tobogane speciale. Mai mult decât atât, parcul este prevăzut cu numeroase alei pentru promenadă, piste speciale pentru biciclete, dar şi spaţii de joacă. În interiorul bazei de agreement a fost proiectat inclusiv un amfiteatru. Întreaga zonă trebuia împădurită, pentru a fixa solul.

Joaca de-a termenele, promisiuni şi împrumuturi masive

Planşele cu obiective i-au făcut pe botoşăneni să viseze, imaginându-şi turişti din toată ţara venind să le încerce minunea de la Cornişa. Totul s-a transformat rapid însă în frustrare şi o joacă cu termenele de finalizare a lucrărilor. Dacă ideea s-a născut în 2007, până la începerea efectivă a lucrărilor au mai durat încă 5 ani. Abia în vara lui 2012, firma care a câştigat licitaţia privind executarea lucrărilor, SC Electro Alfa Internaţional SRL Botoşani, a început să lucreze pe versantul de la Cornişa conform proiectului. Culmea, nici primarul cu ideea, nici cel cu proiectarea şi implementarea proiectului, nu au prins în funcţie începerea lucrărilor.

Parcul de agrement de la Cornişa a intrat deja pe mâna celui de-al treilea edil. Mai precis primarul PSD Ovidiu Portariuc, cel care câştigase alegerile în vara lui 2012. Nu a trecut mult timp până când, din ”cauze punctuale”, aşa cum arătau autorităţile locale, proiectul de la Cornişa a început să se împotmolească. Era deja o nebuloasă cu puţine explicaţii şi multe termene eronate. Iniţial, de la începerea lucrărilor şi până la finalizarea proiectului trebuiau să treacă 30 de luni. Deci parcul de agreement trebuia să fie gata în 2014. Imediat s-a avansat un nou termen, 26 iulie 2015, motivat de „întârzierile în încheierea contractului de execuţie lucrări, în procedura de evaluare a ofertelor depuse de către operatorii economici, în finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor din cadrul proiectului ca urmare a contestaţiilor formulate de ofertanţii declaraţi necâştigători”, se arată într-o prezentare a proiectului de către Primăria Botoşani.

Început de lucrări la Cornişa FOTO Cosmin Zamfirache

Nici ultimul termen nu a fost respectat şi până astăzi parcul de agrement a rămas un etern şantier. Între timp însă edilul şi o parte a celor implicaţi au anunţat oficial, în fiecare an şi la fiecare vizită oficială, o dată de inaugurare a parcului. ”Eu vreau să finalizăm în proporţie de 90% anul acesta, iar probele şi detaliile mici să fie realizate în 2016. Fără probleme se va finaliza până la 31 martie 2016”, declara în 2015 managerul proiectului, Adi Dumitraş. În timpul vizitelor pe şantier, primarul avansa termene de finalizare şi vorbea despre obiective finalizate, care însă nu mai deveneau funcţionale. „Decembrie 2015 este termenul final, aşa cum am mai anunţat. Sigur, cum să nu ne încadrăm“, declara în aprilie 2015, primarul Ovidiu Portariuc. În vara lui 2015, tot din cauza „unor probleme punctuale“, termenul a fost decalat pentru vara lui 2016, atunci când parcul urma să fie inaugurat de edil în plină campanie electorală.

Nu s-a ajuns nici la această inaugurare. În toată această perioadă însă, din 2012 şi până în 2016, s-au tot băgat bani în şantierul de la Cornişa. În anul 2014, Primăria Botoşani se împrumuta cu 24 de milioane de lei, de pe piaţa bancară, pentru a acoperi cheltuielile de cofinanţare a parcului regional. În 2016, Primăria a mai împrumutat de la bănci încă 12 milioane de lei, tot pentru zona de agreement de la Cornişa. Explicaţia dată de autorităţile locale pentru accesarea împrumutului a fost grăbirea lucrărilor şi finalizarea acestora în vara lui 2016. Parcul regional nu şi-a deschis nici de această dată porţile. Mai mult decât atât, s-a ajuns la situaţia în care, din cauza întârzierii finalizării lucrărilor, municipalitatea risca să piardă finanţarea europeană, iar parcul să fie terminat din banii comunităţii. Primăria a fost salvată de Guvern în noiembrie 2016, când s-a făcut o înţelegere cu Uniunea Europeană pentru derogare şi s-a acordat posibilitatea ca obiectivele din interiorul parcului de agrement să fie terminate şi preluate de Primărie pe bucăţi. Până în prezent nici de acest lucru nu s-a întâmplat.

Eugen Ţurcanu, consilier local din Botoşani, spune că s-au pierdut deja bani europeni, iar Primăria a ajuns să plătească pentru parcul de agreement cât nu face. ”Într-o oarecare măsură s-au pierdut bani europeni, pentru că până la data de 31 decembrie s-au decontat anumite cheltuieli. Ce s-a întâmplat de la 31 decembrie încoace sunt suportate din bugetul local. Până la ora acesta, s-au efectuat plăţi în sumă de 63.568.258,30 lei. Dintre care, din fonduri europene 27.476.033 lei şi din bugetul local, până la ora acesta s-au plătit 36.092.225. Nu pot spune de cât mai este nevoie”, spune Eugen Ţurcanu.

Piscină gata să se prăbuşească şi parc inaugurat fără utilităţi

Parcul de agreement de la Cornişa a mai prins un mandat de primar. Ovidiu Portariuc a pierdut alegerile locale în 2016, chiar în vara în care se lăuda că va inaugura parcul. Locul i-a fost luat de Cătălin Flutur, la al treilea mandat, şi cel care de altfel a obţinut finanţarea pentru zona de agreement. Problemele la Cornişa nu au încetat să apară şi zona de agreement nu s-a apropiat de mult aşteptata inaugurare. Mai precis o piscină acoperită a fost la un pas de surpare, mai ales că au existat în zonă probleme cu alunecările de teren. Ploile şi timpul scurs de la începerea lucrărilor şi până în prezent au accentuat şi mai mult problema.

A fost nevoie de alte expertizări, întărituri suplimentare şi alte costuri. Au fost aduşi inclusiv profesori universitari de la Iaşi să ofere soluţii şi au fost făcute noi expertize. ”S-au făcut ample lucrări de consolidare a plajei. Vor fi montate din nou pavelele, s-a pregătit patul de nisip. O lucrare nouă, suplimentară, a fost canivoul, pentru că înainte toate ţevile care alimentau şi făceau deversarea din bazin erau doar în pământ şi se lăsa pământul. Acolo nu mai are unde să se ducă, pentru că s-a băgat într-un canivou de beton, nu mai are ce să se întâmple, este pe toată suprafaţa bazinului exterior”, declara primarul Cătălin Flutur în primăvara acestui an. Deficienţele nu s-au rezumat doar la pericolul prăbuşirii piscinei. Între timp, o parte a puieţilor care trebuiau să formeze o pădurice la Cornişa s-au uscat.

Primarul Cătălin Flutur într-o vizită, luna aceasta la Cornişa FOTO Cosmin Zamfirache

Cu toate acestea autorităţile spun că obiectivele sunt finalizate în proporţie de 96%, dar nu se ştie nici acum când se va inaugura cu exactitate zona de agreement care a costat până în prezent 63 de milioane de lei. În vara lui 2016, nu erau trase nici măcar utilităţile de bază necesare funcţionării, curent şi canalizare. De acest lucru şi-a dat seama primarul Flutur abia după ce a câştigat un nou mandat în 2016. ”Parcul nu are canalizare. Daca astăzi tăiam panglica şi intrau 1.000 de oameni, numai dacă utilizau apa nu aveam unde să deversăm dejecţiile, nu avem unde să ducem apele pluviale”, preciza Cătălin Flutur pe 30 iunie 2016.

Lucrări la parcul Cornişa, la un deceniu de la apariţia ideei FOTO Cosmin Zamfirache

Primăria a făcut însă angajări. Adică a găsit oameni să se ocupe de un parc nefuncţional. Mai precis au fost angajaţi în jur de 30 de oameni cu salarii între 1.300 şi 3.500 de lei. În total se vor cheltui peste 705.000 de lei cu salariile. Parcul are şi un director, cu un salariu de 3.500 de lei. În momentul de faţă, şantierul de la Parcul de Agreement Cornişa este administrat de un serviciu din cadrul Primăriei, Direcţia Spaţii Publice, Sport şi Agreement, unde director este Eugen Ţurcanu.

Mai mult decât atât, s-a făcut şi un regulament de funcţionare a aceluiaşi parc încă nefinalizat. Reprezentanţii Primăriei speră să înceapă să recepţioneze obiectivele pe bucăţi, după un deceniu de la naşterea ideei. Nimeni nu ştie însă cu certitudine, când va avea loc şi acest eveniment. ”Noi aşteptăm constructorul să termine lucrările. Nu am preluat încă nimic, s-au făcut doar comisiile şi aşteptăm constructorul să ne predea lucrările. Eu sunt optimist dar vorbim de şanse, nu de certitudini. Eu vorbesc de luna iulie totuşi”, spune primarul Cătălin Flutur.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: