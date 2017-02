Misterele satului ras de pe faţa pământului la ordinul lui Ceauşescu. A fost întemeiat de bucovinenii care s-au ridicat împotriva colectivizării

La aproape 20 de kilometri de municipiul Botoşani, pe dealurile sălbatice ale Cerviceştilor, nu departe de localitatea Ipoteşti, unde s-a născut Mihai Eminescu, oamenii locului vorbesc despre existenţa unui adevărat sat-fantomă. Nimeni nu se mai încumetă, de mulţi ani, să urce dealurile şi să bată cărările noroioase până la Crac, aşa cum se numea odată acest cătun.

De altfel, oamenii sunt superstiţioşi şi spun că satul Crac, ras de pe faţa pământului în anii comunismului, din cauza unor ţărani care s-au ridicat împotriva colectivizării, ar fi bântuit de spirite neliniştite. „Acolo sus, pe dealurile acelea de la Cerviceşti, se afla un sat care se numea Crac. Cine mai ştie ce-i acolo. Doamne fereşte că mai sunt şi suflete neostoite, că le-o dărâmat comuniştii tot şi i-a alungat pe toţi de acolo. Au fost mai la deal şi partizani care nu au vrut să treacă la colectiv“, spune Marian Ciobanu, un localnic din Cerviceşti. Dincolo de poveşti şi de superstiţii, satul distrus de comunişti a reuşit totuşi să supravieţuiască în felul său. Mai precis, astăzi denumit Cerviceşti Deal, fostul cătun Crac mai există, măcar ca denumire, pe harta administrativă.

Două case locuite şi o fântână

Dacă localnicii din zonele învecinate nu se aventurează până pe dealurile Cerviceştiului, călători dornici să vadă satul distrus de comunişti sunt destui. Învăţătorul şi istoricul botoşănean Sergiu Manolache îşi aduce aminte că a dus, acum două decenii, un cetăţean german, dornic să vadă satul distrus şi locurile unde au stat ţăranii care s-au ridicat împotriva colectivizării. „Nu ştiu exact dacă era istoric sau ziarist. Cert este că mi-a cerut să-l duc acolo. Era fascinat de ideea că acest sat a fost ras de pe faţa pământului de Ceauşescu“, spune Sergiu Manolache.

Orice drumeţ amator de poveşti inedite, care s-ar încumeta să ajungă la cătunul Crac, are de mers aproape 9 kilometri de la drumul principal Botoşani-Dorohoi. Nu există un drum propriu-zis, ci doar te ghidezi după urmele tractoarelor care vin să are pământurile situate aproape de şosea. Mai apoi, prin bălţi

Constantin Lupan este unul dintre locuitorii satului Crac FOTO Cosmin Zamfirache

Unul dintre locuitorii satului Crac este Constantin Lupan. Are 75 de ani, s-a născut în acest cătun, înainte ca acesta să fie distrus. A plecat apoi în lume şi a muncit aproape 40 de ani în uzine din toată ţara. La vârsta pensionării s-a întors pe locurile natale, şi-a ridicat casă şi a rămas aici. Deşi trăieşte aproape singur în mijlocul pustietăţii, Constantin Lupan spune că este mulţumit. Se bucură de peisaj şi de aerul curat. Singurul său companion este un porc de peste 250 de kilograme. „Mie îmi place aici. Este aer curat, este frumos. Eu am muncit peste tot. Am peste 40 de ani de muncă în multe uzine din ţară. Am plecat de mic, atunci când comuniştii au distrus satul şi de atunci am tot umblat. Am venit acasă, că-mi era dor de copilărie. De atunci aici stau“, spune nea Constantin. Singurul lucru care-l apasă este singurătatea. „Câteodată mă ie urâtul aici. Dar ce să fac? N-am ce să fac. Mai ies, mă mai gândesc şi tot aşa“, spune bătrânul.