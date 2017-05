Cum a murit cu zile un campion de numai 15 ani pe un pat de spital din România. „Mi-aş vinde tot, tot pentru ce-am muncit o viaţă, numai să-l văd venind pe poartă“

O adevărată tragedie a zguduit lumea sportului botoşănean. Ştefan Cosmin Aluchenesei, un sportiv în vârstă de 15 ani, a decedat în dimineaţa zilei de 1 mai la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Botoşani, în urma unei accidentări banale la un antrenament.



Sportivul era campion naţional şi se afla în cantonament cu lotul naţional, iar rudele sunt revoltate şi spun că băiatul a căutat ajutor în zadar timp de trei zile, după care a sucombat. Cosmin Aluchenesei era o mare speranţă a sportului românesc. ”Adevărul“ vă prezintă drama acestuia pas cu pas.

O accidentare banală şi lupta unui campion cu moartea





La 15 ani, Cosmin era un colos de 95 de kilograme şi dorea să facă performanţă. „A venit şi l-a selecţionat. Eu i-am zis, «Tată, dacă-ţi place mergi şi fă lupte». Iubea sportul ăsta şi era mândru că venea cu medalii. Era puternic şi câştiga. Dorea să fie campion”, spune Constantin Aluchenesei, tatăl sportivului.



Drumul către glorie i-a fost însă curmat brusc de o accidentare care nu anunţa nimic grav. Săptămâna trecută, Cosmin Aluchenesei se afla în cantonament cu lotul naţional de lupte la Bacău. Joi, 27 aprilie, a suferit o accidentare aparent banală. ”Mi-a spus că s-a accidentat în sală, la picioar, către şold. A căzut pe o parte. Era încălzit şi nu prea simţea durerea. Vineri a sunat-o pe mama. Şi i-a spus «Mamă, îmi este rău!». Îl durea tare şi spunea că se simţea rău în tot corpul. A plecat la urgenţe cu vărul nevestei, acolo la Bacău”, spune tatăl băiatului.



A urmat apoi o dramă cumplită. Tatăl băiatului spune că fiul său a fost trimis acasă de medici, iar durerile şi starea de rău au continuat. „Medicii de acolo i-au spus că nu are nimic şi i-au dat nişte pastile şi unguent. Şi i-au spus să stea la pat 7 zile. L-au trimis apoi acasă. Dar el tot se simţea rău”, mai povesteşte tatăl sportivului.



Ştefan Cosmin Aluchenesei ar fi împlinit peste doar câteva zile 16 ani. Era originar din comuna botoşăneană Călăraşi şi a căutat să se realizeze prin intermediul sportului. Era legitimat de ani de zile la Clubul Sportiv Botoşani şi devenise o adevărată speranţă a sportului românesc. Era campion naţional la juniori şi anul acesta a fost inclus în lotul naţional de cadeţi. Se pregătea să reprezinte România la Campionatul European de lupte.La 15 ani, Cosmin era un colos de 95 de kilograme şi dorea să facă performanţă. „A venit şi l-a selecţionat. Eu i-am zis, «Tată, dacă-ţi place mergi şi fă lupte». Iubea sportul ăsta şi era mândru că venea cu medalii. Era puternic şi câştiga. Dorea să fie campion”, spune Constantin Aluchenesei, tatăl sportivului.Drumul către glorie i-a fost însă curmat brusc de o accidentare care nu anunţa nimic grav. Săptămâna trecută, Cosmin Aluchenesei se afla în cantonament cu lotul naţional de lupte la Bacău. Joi, 27 aprilie, a suferit o accidentare aparent banală. ”Mi-a spus că s-a accidentat în sală, la picioar, către şold. A căzut pe o parte. Era încălzit şi nu prea simţea durerea. Vineri a sunat-o pe mama. Şi i-a spus «Mamă, îmi este rău!». Îl durea tare şi spunea că se simţea rău în tot corpul. A plecat la urgenţe cu vărul nevestei, acolo la Bacău”, spune tatăl băiatului.A urmat apoi o dramă cumplită. Tatăl băiatului spune că fiul său a fost trimis acasă de medici, iar durerile şi starea de rău au continuat. „Medicii de acolo i-au spus că nu are nimic şi i-au dat nişte pastile şi unguent. Şi i-au spus să stea la pat 7 zile. L-au trimis apoi acasă. Dar el tot se simţea rău”, mai povesteşte tatăl sportivului.

Constantin Aluchenesei, tatăl sportivului decedat FOTO Cosmin Zamfirache

Sportivul a mai încercat odată să ceară ajutor, de această dată la Spitalul de Pediatrie din Bacău, dar a primit aceleaşi recomandări, gheaţă, unguente şi odihnă, după o radiografie. „A plecat în cameră după antrenament. Dimineaţa a spus că are o durere în şold. S-a dus cu unchiul său la spital, a făcut o rază, i-au spus că nu are nimic, are o întindere, 7 zile să facă pauză. A plecat pe picioarele lui, simţea doar o durere în şold“, spune antrenorul Cătălin Matache. Disperat şi cu o stare de rău permanentă, copilul a dorit să vină acasă, la ai săi.

148 de kilometri cu un maxi-taxi

Deşi se simţea rău, tânărul a plecat de la lotul naţional noaptea cu un maxi-taxi. A străbătut peste 148 de kilometri, fiind aşteptat de tatăl său în satul botoşănean Copălău şi dus acasă cu o maşină. „L-am aşteptat la ora 1.20 la Copălău şi l-am dus acasă. Mergea pe picioarele lui. A mers până la mine la maşină. I-am pus genţile. Avea dureri fiindcă pe drum mi-a cerut apă ca să ia o pastilă pentru dureri”, spune tatăl său.



Rudele sunt revoltate, fiindcă deşi era accidentat, sportivul de lot naţional a ajuns să vină acasă, suferind cu un maxi-taxi, o distanţă apreciabilă. „Cum să-l laşi să vină cu un maxi-taxi. De ăsta de transport în comun. Să meargă aşa neînsoţit. Aşa-i dai drumul să meargă unui campion, ca la... Noaptea să vină pe drum cu dureri şi bolnav!?”, se întreabă revoltată o rudă a sportivului.

Şi-a chemat mama în ajutor în clipa morţii





Totodată, din cele spuse de rude, medicii nu şi-au imaginat că starea sportivului s-ar putea agrava până la deces. ”Spuneau că nimeni nu-şi imagina că infecţia să ajungă din penis în plămân“, spune Constantin Aluchenesei.



Trupul neînsufleţit al tânărului a fost depus în casa părintească FOTO Cosmin Zamfirache Drama sportivului a continuat în judeţul Botoşani. Doar cu unguente şi analgezice, starea tânărului s-a agravat. Sâmbătă, 29 aprilie, părinţii l-au dus la Urgenţe, abia se mai ţinea pe picioare. „L-au luat sudorile, îi venea să vomite şi spunea că-l doare tot corpul. De la şold şi până la piept. L-am dus la Urgenţe la Botoşani, am zis că-s specialişti, că-s medici. Stătea săracul, cu capul în jos. Abia se ţinea, avea greaţă şi vărsături. Acolo mi-au spus că va fi om, în trei zile îl pune pe picioare. Cum l-a pus pe picioare pe tata, aşa l-au pus şi pe Cosmin”, rememorează tatăl băiatului.Totodată, din cele spuse de rude, medicii nu şi-au imaginat că starea sportivului s-ar putea agrava până la deces. ”Spuneau că nimeni nu-şi imagina că infecţia să ajungă din penis în plămân“, spune Constantin Aluchenesei.

Sportivul a rămas internat toată ziua de duminică, 30 aprilie. Luni, la primele ore ale dimineţii, Cosmin şi-a sunat mama. Era disperarea din clipa morţii. ”La ora 4.20 a sunat-o pe mama. I-a spus «Mamă, îmi este rău tare. Ajută-mă, că simt că îmi vine moartea!»”, spune tatăl băiatului. Telefonul s-a închis şi au urmat apelurile şi mesajele disperate ale mamei, „Cosmin, te rog, răspunde!“.



Sportivul însă a decedat. Tatăl a fost cel care i-a atins trupul încă cald. ”Mi-au spus dacă sunt tare cu inima. Ce să fiu tare??? Era cald săracul. Asistentele nu puteau să-l ridice. Eu l-am luat şi l-am pus în sacul ăla. Era încă cald pe spate. Am zis să-l resuscitez. Mi-au spus că degeaba, este mort. Maică-sa urla. Nici dacă-i tăia cineva gâtul nu făcea aşa. Mi-aş vinde tot, tot pentru ce-am muncit o viaţă, numai să-l văd venind pe poartă“, adaugă Constantin Aluchenesei.

Rudele revoltate: ”S-a făcut numai 40% pentru el”





Cu toate acestea, părinţii nu vor să depună reclamaţie. ”Şi ce să le facă? Le ia din salar, dar copilul meu este mort”, adaugă resemnat tatăl sportivului. Şi unchiul băiatului, cel care l-a însoţit la spitalul din Bacău, crede că nu s-a făcut tot ce trebuia.



Rudele sunt revoltate şi spun că medicii nu au făcut tot ce trebuia pentru a-i salva viaţa. ”S-a făcut numai 40% din ceea ce trebuia pentru el. Ce unguente şi pastile de durere, astea erau pentru el? De ce i-au dat drumul acasă, la urgenţe în Bacău. De ce nu l-au ţinut acolo?”, spune îndurerat tatăl.Cu toate acestea, părinţii nu vor să depună reclamaţie. ”Şi ce să le facă? Le ia din salar, dar copilul meu este mort”, adaugă resemnat tatăl sportivului. Şi unchiul băiatului, cel care l-a însoţit la spitalul din Bacău, crede că nu s-a făcut tot ce trebuia.

Zeci de tineri au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu tânărului sportiv FOTO Cosmin Zamfirache

”Era puternic copilul, avea 1,90 metri şi 96 de kilograme. Din cât am stat cu el, suporta bine durerea, nu avea nici vânătăi. Nu cred însă că s-a făcut tot pentru el, fiindcă odată ce el acuza durerile alea foarte mari, investigaţiile trebuiau să fie de altă natură“, spune Dănuţ Mârza Dănilă, unchiul sportivului. Se presupune că o ecografie de ţesuturi moi ar fi fost investigaţia care ar fi putut depista problema reală. Pe actul de deces, tatăl sportivului spune că era trecută cauza morţii: embolie pulmonară.

Dosar penal şi anchetă a Poliţiei

De cealaltă parte, la Spitalul din Bacău, se face o anchetă internă. „La noi, la unitatea noastră, nu există nicio reclamaţie cu privire la această situaţie. Ne-am autosesizat, facem o comisie internă pentru a vedea traseul acestui pacient, însă definitorie este necropsia”, declara Mirela Romanescu, purtător de cuvânt Spitalul din Bacău. Poliţia a declanşat o anchetă, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere de culpă, mai ales că decesul sportivului este considerat moarte suspectă. Investigaţia cuprinde inclusiv Spitalul Judeţean Botoşani, Secţia de Pediatrie.

”A fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani dosarul penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă. Această cauză priveşte decesul în împrejurări suspecte a unui adolescent în vârstă de 15 ani la Spitalul Judeţean Botoşani”, spune Nicoleta Arpinte, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani.



Urmează ca şi medicii botoşăneni să ofere un punct de vedere oficial. Până atunci, trupul lui Cosmin Aluchenesei este vegheat de rude în casa părintească. Zeci de săteni i-au adus un ultim omagiu, iar prietenii şi colegii şi-au luat la revedere de la tânărul sportiv. „A fost un tânăr deosebit. Nu bea, nu fuma. Era bun la învăţătură şi ajuta pe toată lumea. Viaţa lui era sportul, nu distracţiile sau alte tâmpenii. Este nedrept“, spune un vecin.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri: